泰安隱世美食深藏山林彎道間！老三合院享用炭燒客家銅鍋

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

藏身在苗栗泰安山林彎道之中的「伍貳居所」，不是那種一眼就能看見的熱門景點，而更像是一處在靜謐中等待有緣人的苗栗景點。沿著蜿蜒山路前行，當視野逐漸被綠意包圍時，這座低調的客家三合院便悄悄現身，帶著一種樸實卻讓人放鬆的生活節奏。這裡前年才將老屋轉成下午茶或者是吃火鍋的去處，更是很愜意的泰安景點。

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環境介紹

其實伍貳居所真的是一個一不小心就會錯過的地方，藏在山林彎道之間，沒有醒目的指標，也沒有誇張的裝潢，只有一塊低調的小招牌，靜靜地立在路旁，像是在等待真正願意放慢腳步的人。

也正因為這樣的低調與隱蔽，伍貳居所多了一份遠離喧囂的純粹感。沒有過度開發的痕跡，沒有人潮的擁擠，只有山林、老宅與生活氣息交織而成的靜謐空間。走進來時，會發現這裡就像一個被時間暫停的角落，讓人自然而然地慢下來，開始享受屬於自己的那段片刻寧靜。

伍貳居所以「客家惜物文化」為核心精神，將舊有建材與物件重新整理與再利用，讓每一個角落都帶著歲月的痕跡，卻又不顯老舊，反而多了一份溫潤的人情味。從紅磚牆面、木質結構到庭院裡的植栽與器物，都能感受到一種慢慢生活的氛圍，像是把過去的記憶，重新拼湊成現代人也能安心停留的空間。

走進園區，不只是視覺上的療癒，更是一種生活感的延伸。戶外座位區面向山景，微風吹過，搭配簡單的木桌與柔和色系的椅子，讓人不自覺放慢步調；而室內空間則保留傳統三合院格局，融合些許文青設計，既保有老宅靈魂，又多了幾分輕盈與舒適。

很難想像，這樣一處融合老宅、山景與美食的空間，竟然靜靜存在於苗栗的山林之中。沒有過多商業氣息，只有剛剛好的熱鬧與剛剛好的寧靜。

▲在這座古厝中，有很多小貓慵懶地躺在各個角落。而且庭院裡也有很多公雞在園區裡自由自在遊蕩。

▲▼這裡有戶外的座位區，如果怕曬太陽的話也可以選擇室內的座位。



菜單

餐點介紹

客家火鍋（客家鹹湯圓／客家福菜酸鍋）

這裡的火鍋是以「客家古早味銅鍋」的形式來呈現，一上桌就很有記憶點。銅鍋中央立著像煙囪般的鍋芯，底部則以炭火慢慢加熱，隨著熱氣緩緩升起，不只讓整體畫面更有氛圍，也讓人一瞬間像是回到舊時代的用餐時光。

和一般常見的現代火鍋相比，這種客家銅鍋多了幾分古樸與溫度。銅製鍋身本身就帶有濃厚的復古質感，再搭配炭火加熱的方式，讓整體用餐過程不只是吃火鍋，更像是在體驗一種懷舊生活。熱氣裊裊升起的模樣，配上老宅空間與山林景色，也讓伍貳居所的氛圍顯得更加有味道。

義式冰淇淋

園區中也有義式冰淇淋跟番豆花，而且不同的季節都會以當季的水果來製作。盛裝的玻璃杯本身也很有特色，晶瑩剔透中帶有彩色切面，放在戶外木桌上，背景是微微模糊的綠意山景，讓這杯冰淇淋多了一份清新與自然的氛圍。

寫生豆腐板體驗

伍貳居所不單單只有下午茶跟火鍋，這裡也有寫生豆腐板體驗。各位可以在這一片山林中利用傳統的豆腐板盡情地發揮自己的創意，製作屬於自己的藝術品。但如果想要此體驗，或是想吃鍋物的話，都需要提前預約。

伍貳居所

地址：苗栗縣泰安鄉清安村二十份1號

電話：03－7941068

營業時間：10：30－20：00（周二、三公休）

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