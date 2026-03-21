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嘉義老醫院改建咖啡廳！重回當年診療室　完整保留日治時期擺設

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

「朴子清木外科咖啡屋」在很久之前就已經被我收進了嘉義咖啡廳的名單中，但嘉義縣真的離我太遠了，所以這一間已經開了十多年的日式老屋咖啡廳，這一次總算讓我朝聖成功了。有些店，不只是因為外觀好看才讓人想去，而是光看照片、讀過別人的分享，就能感受到它獨有的氣質。對於喜歡老宅咖啡廳的人來說，這裡不只是喝咖啡的地方，更像是一處值得專程前往的風景。

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環境
朴子清木外科咖啡屋的存在，在這裡顯得特別自然，它不是那種突兀地被安放進城市裡的網美咖啡廳，而是與朴子的老街景、老建築和緩慢生活節奏完美融合。當我真的踏進這裡時，也更加明白它為什麼能在嘉義咖啡廳名單中，被這麼多人記掛這麼多年。那不是一種流行打卡店的熱鬧，而是一種歷經時間後依然迷人的存在。

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

從日治時期到現在已經歷經三代
將近百年的歷史歲月。這裡在日治時期是一間醫院，而現在則由第三代接手改成一間傳承精神的咖啡廳。

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

空間比我原先想像中還要寬敞許多
走進裡頭的第一個感受，不只是老屋特有的靜謐，而是那種被歲月細細包覆過後，依舊保有生命力的溫度。整棟建築在整理與使用的過程中，並沒有刻意抹去舊有痕跡，反而將原本的結構好好保留下來，讓人可以很直接地感受到這棟老屋最真實的樣貌。

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲空間裡所看見的許多小物、擺飾與家具，幾乎有近九成都是第一代就留存在這棟建築中的老件，一路被完整保留至今。

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲室內空間中還有一條小徑，這裡可以通往到另一處更大的包廂空間，如果是跟一群朋友家人一起前往的話，這裡的空間就非常適合。

當年診療室
這一處空間，正是第一代黃清木醫生當年替人看診的診療室。走進這裡的那一刻，真的會讓人忍不住放慢腳步，因為眼前所看到的一切，被完整地保留了下來。牆面上的老照片、桌上的器物、室內的陳設與家具，都讓整個畫面像是被時間輕輕定格，讓人瞬間有種穿越回過往年代的錯覺。

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡還有天井的座位區，採光特別好。

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點
很多飲品跟甜點的選項，我很喜歡他們的咖啡冰磚加牛奶，看上去就很有質感，再搭上他們做的甜點，在這樣的老屋享受時光，真的可以細細品味這樣與歲月共存的午後。

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼朴子清木外科咖啡屋。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

朴子清木外科咖啡屋

地址：嘉義縣朴子市市東路40號
電話：0935－060683
營業時間：11：00－18：00（周二、四公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 朴子清木外科咖啡屋 嘉義美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

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