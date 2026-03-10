龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」　一周只賣三天柴燒香氣瀰漫

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

在龍潭，有一種美好不是熱鬧喧囂，而是藏在轉彎之後的驚喜。「郭爸龍潭樹屋」是今年龍潭低調出現的一間窯烤麵包店，與其說是全新，不如說是隱密到幾乎隱形。身為在地人，我開著車明明已經到了定位位置，卻還在原地來回張望，因為我從來沒有想過，在這條幾乎不會有人停留的馬路旁，竟然藏著一間像電影場景般的樹屋窯烤麵包。

停車資訊

郭爸龍潭樹屋有屬於自己的停車場，但這條小徑真的非常不明顯，而且是在馬路旁。因為沒有明顯的指標，所以很容易錯過，但如果真的錯過了也沒有關係，在外圍的大馬路旁也有白線停車，走路也差不多一分鐘就到了。

環境介紹

這裡沒有醒目的招牌，沒有華麗裝潢，只有被樹林包圍的小木屋、略顯斑駁卻充滿故事感的外觀，還有那一聞就知道「不簡單」的柴燒香氣。木造建築半藏在枝葉之間，屋頂覆著自然風格的植被與遮棚，像是某個隱世職人的工作室。門口種著綠意盎然的植栽，圍籬修剪得整齊卻不刻意，一切都保留著最自然的樣子。這不是那種為了打卡而存在的網美店，而是一個真的「在做麵包」的地方。

▲走近時，可以隱約聞到窯烤的香氣，那種柴燒後帶點煙燻氣息的麵粉香，跟一般電爐烘烤的味道完全不同—更厚實、更溫潤，也更讓人期待。

這裡一周只營業三天

時間雖然標示為12：00～18：00，但如果沒有提前預訂，兩三點過後前往，常常會買不到麵包，也吃不到限量的披薩。

窯烤麵包的製作過程本來就費時費工

從發酵、控溫到柴燒火候，每一個環節都不能急。也正因為如此，這裡沒有大量生產，只有當天現做、當天出爐的安心感。

▲這裡的樹屋總共有三層樓，但要切記，裡頭的空間屬於老闆自己的私人空間，基本上是沒有對外開放的，所以來這裡的客人大多是外帶離開。

▲如果真的想要在室內吃披薩的話，好客的老闆也還是會開放（但這沒有絕對，因為老闆屬於個人作業，所以沒有時間接待入內使用的客人）。

全是老闆自己親手搭建

座位區有區隔很多的地方，而且這邊的建築也全是老闆自己親手搭建的。在一樓的地方有棋藝空間，還有景觀魚池，走到後方還有座位區。

▲原本一樓的座位已經有人使用，正當我還在想著是不是只能外帶時，老闆指了指樓上，示意我可以上去坐二樓的樹屋空間。

▲沿著木製樓梯慢慢往上走，那種微微搖晃的踏感，讓人瞬間回到小時候。

▲腳步聲在木板間發出輕輕的回響，陽光從樹葉縫隙灑落進來，光影交錯在牆面與桌面上，一切都變得溫柔而緩慢。

二樓空間

當我真正踏進二樓時，心裡忍不住「哇」了一聲。這裡根本就是童話故事才會出現的場景，被枝葉環繞的木造空間，窗外就是滿滿的綠意，彷彿整棟小屋真的長在樹上，微風吹過時，樹葉沙沙作響，伴隨著遠方偶爾傳來的鳥鳴聲，那一刻完全忘了自己其實還在龍潭的某條小路旁。這一次，我真的親自走進了故事裡的樹屋。

坐在窗邊的位置，看著手裡剛出爐的窯烤麵包，空氣中混著木頭與柴燒的香氣。沒有城市的喧囂，沒有匆忙的節奏，只剩下單純的感受—陽光、風、樹影，還有麵包的溫度。

有些空間不是靠華麗裝潢取勝，而是靠氛圍說話。這間樹屋，真的會讓人產生一種錯覺，如果下一秒有松鼠跑過窗邊，我大概也不會覺得奇怪。

窯烤麵包選項

口味感想

這一次我沒有選麵包，而是點了一份現烤披薩。說實話，瑪格麗特的口味其實大同小異，不外乎是起司、番茄、一些簡單的鹹香搭配。真正讓我驚艷的，不是上面的料，而是那一口咬下去的餅皮，光是餅皮，就足以讓這份披薩瞬間升級好幾個等級。

他們使用的是酸種麵團製作，剛入口時會有一點微微的酸香，那不是刺激的酸，而是自然發酵後才會出現的層次感，尤其在咀嚼的過程中，酸味慢慢轉化成濃厚的麵粉香氣，越嚼越香，越嚼越覺得扎實。

窯烤的高溫讓外層形成微酥帶點焦香的表皮，內部卻依然保有蓬鬆與濕潤感。邊緣鼓起來的那一圈，帶著空氣感的孔洞結構，一看就知道發酵得非常漂亮，不是那種薄脆型披薩，而是有厚度、有彈性、咬下去會回彈的口感。

▲整體吃下來，我給的評價非常高，不是因為它花俏，而是因為它把最基本的「麵」做好了。

▲在這樣的樹屋空間裡，吃著用心發酵、柴燒窯烤的披薩，那種簡單卻純粹的滿足感，真的很難被取代。

郭爸龍潭樹屋

地址：桃園市龍潭區十一份路15之1號

電話：0933－972701

營業時間：周五／六／日12：00～18：00

