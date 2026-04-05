每周只賣兩天！八德隱藏版柴燒窯烤麵包　月桃葉墊底烘烤香氣迷人

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

在八德國道路橋下旁有一間每周只營業兩天的「土家柴燒窯烤麵包」，如果走八德交流道回桃園時很常會經過這裡，沒有醒目的店面招牌，不是那種開在熱鬧大街上的豪華連鎖麵包店，而是隱身於巷弄，只有一座土窯、一堆柴火，還有手工製作的歐式麵包。

老闆說現在年紀大了，平日帶孫子，一周只想營業兩天，供應給老顧客，每回一出爐的香氣總是吸引不少路過的客人前往購買。

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交通資訊

開車前往沿著和平路行駛，接近1441巷後即可看到路口位置的麵包攤位與柴燒窯爐，由於附近多為鄉間道路，建議慢行並留意停車場指引；大眾運輸可搭乘桃園市公車至八德和平路附近站牌，下車後步行約10－15分鐘即可抵達。

免費停車場

▲來到這裡不用擔心沒地方停車，有大片的免費停車格可以停放，不僅汽車可以停，機車也可以停放。

環境

▲來到土家柴燒窯烤麵包有一種返璞歸真的感覺，在簡易搭成的棚子，以土窯和木材，烤出一顆顆真材實料的麵包。

▲在這裡還可以買到老闆友人自家種植的蔬菜和水果，據說是無農藥，品質很不錯，有需要的朋友也可以選購。

▲雖然販售時間是15：00開始，但其實第一爐出來的時間大約是14：30，如果有特別想吃的口味，記得可以先預約。

菜單

特色介紹

在地經營已十餘年，所有麵包皆為手工製作，並加入橄欖油提升麵包香氣與柔軟度，闆娘會在旁邊先處理訂單，現場購買也可以幫忙切片。並不是傳統的麵包店，而更像是一個鄉村風格的小攤位，現場最吸引人的，莫過於那座大型的柴燒窯爐，外觀看起來帶有手工砌築的質感，當柴火在窯內燃燒時，會散發出淡淡木頭香氣。

▲最特別的是烤麵包時底下舖著月桃葉，在烤的時候可以保濕並添加香氣，有著特別的香氣，光聞這氣味就好香。

▲前往購買時剛好要烤第二爐了，見著闆娘在分切著麵糰送入烤爐之中。

剛烤好的麵包會整齊排列在桌上，表面撒著麵粉，看起來十分樸實。由於麵包都是剛出爐不久，整個空氣中都瀰漫著濃濃的麵包香味，不少客人會在現場拍照，記錄這難得的柴燒窯烤麵包畫面。

每周僅營業周四與周六短短數小時

卻能吸引無數客人不遠千里而來，甚至在出爐前就守候在巷口，不僅來自於柴燒的溫度，更來自於那份手工揉捻、加入橄欖油、並以月桃葉舖底所帶來的獨特香氣。由於產量有限，加上許多客人會透過臉書粉專預訂，建議大家下午三點前抵達，或是提早私訊預訂，以免看著售罄的木板嘆息。

保存方式

無添加任何化學添加劑，如未食用請密封，保存期限為4天。如果要久放可以放至冷凍，要吃的時候再放入烤箱灑水加熱即可。

歐式麵包每顆500克重

沉甸甸的手感象徵著誠意與飽足感，如果要回烤加熱，最好是保持完整，但我為了方便食用，就請闆娘先切成適口的厚度，剛烤好時真的是超香又好吃。

口味介紹

蔓越莓140元

蔓越莓均勻地包覆在麵糰中，每一口都能吃到果乾的飽滿，蔓越莓的微酸與窯烤後產生的麥芽甜味相互輝映，最迷人的是麵包底部的月桃葉焦香，讓整體的層次提升到了另一個境界。

巧克力140元

▲巧克力豆在窯烤過程中部分融化於麵糰內，形成了一種類似布朗尼與歐式麵包結合的奇妙口感，吃起來清爽無負擔。

起司150元

▲歐式麵包在烘烤過程中會釋放甜味，使麵包帶有自然香氣，混合著起司的濃郁氣息，特別香。

龍眼乾140元

▲龍眼乾的甜香十分特別，咀嚼時能感受到濃郁的果乾風味。

心得感想

當麵包剛出爐時，外皮會呈現微微酥脆的口感，用手撕開麵包時，可以看到內部柔軟而帶有氣孔的組織。麵包本身散發出天然的麥香，再加上柴燒窯烤所帶來的淡淡煙燻香氣，若仔細品嚐，還能感受到月桃葉帶來的清新草本味道。果乾口味的麵包則會在咀嚼時釋放甜味，使整體風味更加豐富，是很特別的味道，如果有經過附近不妨可以試試。

▲老闆在過年前還分發了春聯給我們，等老闆有空還沖了杯咖啡，讓我們可以搭配麵包一起享用。

▲這小型土窯也是老闆自製的，燒熱水也可以用這鍋加熱，真的很方便。



土家柴燒窯烤麵包

地址：桃園八德區和平路1441巷與109弄8號路口

電話：0912－223395

營業時間：周四、六15：00－18：30

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