內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

桃園火車站一帶，是再熟悉不過的生活場景，許多人會在附近覓食用餐，而在桃園前站的大同路上有間「天鯛魚燒」，於街角的小店，用一隻隻現烤的鯛魚燒，陪伴著學生放學、情侶約會，也是上班族下班後的片刻療癒。走近店面，最先聞到的是麵糊加熱後的香氣，接著是內餡逐漸融化、微微冒煙的甜味，口味選擇超多種，價格從45～65元不等，一隻就很有飽足感了。

交通資訊

►火車：從桃園火車站前站出站後，步行約3至5分鐘即可抵達，沿著大同路方向前進，很快就能看到店面，對外地旅客來說也完全不用擔心迷路。

►公車：桃園火車站只要在「桃園火車站」附近下車，步行即可抵達。

►自行開車／騎車：周邊有收費停車場與路邊停車格，但站前區域不好停車，建議停在後站再步行前往。

菜單

▲雖然品項看似簡單，但都可以升級變成兩種口味混合版，餡料也很多樣化。

製作流程

現點現做的鯛魚燒，雖然需要花時間等待，但鯛魚燒就是要現做的才好吃，如果不想久候也可以先電話或是LINE訂餐。站在櫃台前開放式的工作台，清楚看見製作過程，老闆將調配好的粉漿倒入高溫預熱的鯛魚模具中，那種滋滋的聲響極具療癒感，接著豪邁地放入內餡，再淋上一層麵糊封口。

▲老闆說他們家的餡料都是自行熬煮，所以吃起來的風味比較好，也有降低甜度，不會死甜。

▲方圓十公尺內，就能聞到那股混合著蛋香、奶香與烘焙麵粉香的氣息，在製作的過程中就開始期待味道了。

▲看著一隻隻金黃色的鯛魚逐漸成形，等待的時間也變成了一種享受，而且可以看到餅皮溢出，就是這個酥酥脆脆的特別好吃！

看到金黃酥脆的外皮，實在是很讓人期待，拿到手要小心燙。天鯛魚燒的餅皮屬於外酥內軟型，剛出爐時，表層微微酥脆，咬下去會有輕輕的「卡滋」聲，內層則保持柔軟濕潤，不會乾口或過於厚重。

推薦品項

火腿起司55元

這款是老闆推薦的口味，口感層次最為豐富，店家用料很大方，咬下去真的會牽絲。濃郁的起司包裹著鹹香的火腿腸，鹹度適中，起司的奶香與火腿的煙燻味完美融合，搭配帶有微甜的鯛魚燒麵皮，形成了令人著迷的鹹甜滋味。

奶油巧克力50元

咬開後，內餡呈現半流動的岩漿狀態，巧克力的味道不是那種廉價的死甜，而是帶有可可香氣的濃郁感。加入了奶油的調和，讓巧克力的銳利度降低，轉化為一種溫柔的奶香可可味。

奶油芋泥50元

▲芋頭控絕對會愛上的一款，內餡扎實、甜度溫和，帶有天然芋香混合著奶油卡士達的香氣，真的超好吃。

心得

天鯛魚燒給我的感覺是那種不需要特地安排行程，路過卻總會想買的存在，價格親民、份量剛好，無論是當下午茶、飯後甜點，或只是嘴饞時的小慰藉，都非常合適，很適合當成散步美食。

天鯛魚燒-桃園站前店

地址：桃園市桃園區大同路58號

電話：0917－643467

營業時間：14：00－21：30、假日13：00－21：30（周一公休）

