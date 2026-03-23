隱身大溪百年老市場！布丁感豬血只營業到中午　黑白切超搶手

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

這次來到隱身在有百年歷史「大溪公有零售市場」內的「老大溪市場美食」，這間只營業到中午的市場小吃攤，早已是大溪在地人的早午餐愛店。蒸氣從鍋裡升起，空氣裡混著滷汁、豬骨高湯與蔥花的香氣，這種味道，是觀光地圖上找不到的在地人真實生活，讓在地人在平日清晨也願意排隊的小攤。

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交通

自行開車從國道三號大溪交流道下，約10分鐘可到達，建議停車在大溪公有停車格或國小地下停車場，再步行約5至8分鐘前往市場。搭乘大眾運輸可至桃園客運至大溪站，下車後步行約10分鐘即可抵達中央路市場區。

環境

▲內用的座位不多，原本用餐時差點沒內用座位，用餐離開時已經蠻多位子了，在地人好像都是直接打包外帶。

▲大鍋滾燙高湯，堆疊高高的滷味，老闆熟練地撈麵、切料，內外場需要三個人才足以應付前往的客人們，就知道生意有多好了。

▲可以看到老闆娘熟練地抓起麵條、淋上肉燥，另一手則迅速地剪著粉腸、肝連，動作流利。

▲光是看到這處理的乾淨的小菜，就感覺不容錯過，忍不住也切了一盤來試試。

菜單

這家店的菜單涵蓋了台灣傳統早餐的精華，大致可分為三大類。主食類包含肉圓、炒麵、炒米粉、綜合（麵＋米粉）以及充滿飽足感的滷肉飯。湯類以豬血湯為主，可延伸出加小腸、貢丸、蘿蔔或薑絲等組合，還有北部人最愛的肝連湯與米粉湯。

小菜類（黑白切）是店魂所在

豬皮、豬肺、肝連、骨仔肉、粉腸、脆腸等一應俱全，還有滷得入味的油豆腐與滷蛋。

▲菜單將小菜都寫得清清楚楚，這樣真的方便許多。

▲看到炒麵和炒米粉看起來都蠻好吃的，兩種都想吃吃看，很棒的是這裡可以點綜合麵，這樣就可以都吃到了。

推薦美食

綜合麵45元

▲炒麵使用的是那種帶有彈性的黃油麵，吸收了蒸籠裡的蒸氣，口感濕潤卻不軟爛。

▲炒米粉則選擇了細米粉，能夠吸附更多的肉燥湯汁，重點在於那一匙鹹香的肉燥，肥瘦比例均勻，也可以加些辣醬添加香氣。

油豆腐40元

▲滷得非常入味，外皮扎實，內部孔洞吸飽了滷汁，一咬下即在口中有著濃郁的豆香與鹹甜風味。

肝連70元

▲帶有筋膜的嚼勁與瘦肉的鮮甜，簡單燙過後，淋上薑絲與油膏，最能吃出食材的新鮮。

肉圓45元

這裡的肉圓是低溫油炸的風格，外皮呈現半透明狀，Q彈有勁。內餡的豬肉塊扎實且醃漬入味，搭配筍丁的脆甜，口感非常豐富，淋上的粉紅色甜辣醬與自製油膏是畫龍點睛，微微的甜味引發了豬肉的鮮香，最後上方點綴的香菜香氣。

豬血腸湯55元

▲豬血咬開後裡面完全沒有氣孔，滑順如同布丁，小腸軟Q且帶有油脂的甜味，沒有腥騷味，配料相當多，真的很滿足！

心得

如果已經吃膩了觀光區的千篇一律，不妨走進這座充滿歷史感的市場，點一碗綜合麵、一份肉圓，感受最純粹的大溪早餐時光。

老大溪市場美食

地址：桃園市大溪區中央路171－6號

電話：0936－599991

營業時間：06：00－13：00（周二、四、六公休）

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