ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

隱身大溪百年老市場！布丁感豬血只營業到中午　黑白切超搶手

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

這次來到隱身在有百年歷史「大溪公有零售市場」內的「老大溪市場美食」，這間只營業到中午的市場小吃攤，早已是大溪在地人的早午餐愛店。蒸氣從鍋裡升起，空氣裡混著滷汁、豬骨高湯與蔥花的香氣，這種味道，是觀光地圖上找不到的在地人真實生活，讓在地人在平日清晨也願意排隊的小攤。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
自行開車從國道三號大溪交流道下，約10分鐘可到達，建議停車在大溪公有停車格或國小地下停車場，再步行約5至8分鐘前往市場。搭乘大眾運輸可至桃園客運至大溪站，下車後步行約10分鐘即可抵達中央路市場區。

環境

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲內用的座位不多，原本用餐時差點沒內用座位，用餐離開時已經蠻多位子了，在地人好像都是直接打包外帶。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲大鍋滾燙高湯，堆疊高高的滷味，老闆熟練地撈麵、切料，內外場需要三個人才足以應付前往的客人們，就知道生意有多好了。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲可以看到老闆娘熟練地抓起麵條、淋上肉燥，另一手則迅速地剪著粉腸、肝連，動作流利。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲光是看到這處理的乾淨的小菜，就感覺不容錯過，忍不住也切了一盤來試試。

菜單
這家店的菜單涵蓋了台灣傳統早餐的精華，大致可分為三大類。主食類包含肉圓、炒麵、炒米粉、綜合（麵＋米粉）以及充滿飽足感的滷肉飯。湯類以豬血湯為主，可延伸出加小腸、貢丸、蘿蔔或薑絲等組合，還有北部人最愛的肝連湯與米粉湯。

小菜類（黑白切）是店魂所在
豬皮、豬肺、肝連、骨仔肉、粉腸、脆腸等一應俱全，還有滷得入味的油豆腐與滷蛋。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲菜單將小菜都寫得清清楚楚，這樣真的方便許多。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲看到炒麵和炒米粉看起來都蠻好吃的，兩種都想吃吃看，很棒的是這裡可以點綜合麵，這樣就可以都吃到了。

推薦美食

綜合麵45元

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲炒麵使用的是那種帶有彈性的黃油麵，吸收了蒸籠裡的蒸氣，口感濕潤卻不軟爛。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲炒米粉則選擇了細米粉，能夠吸附更多的肉燥湯汁，重點在於那一匙鹹香的肉燥，肥瘦比例均勻，也可以加些辣醬添加香氣。

油豆腐40元

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲滷得非常入味，外皮扎實，內部孔洞吸飽了滷汁，一咬下即在口中有著濃郁的豆香與鹹甜風味。

肝連70元

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲帶有筋膜的嚼勁與瘦肉的鮮甜，簡單燙過後，淋上薑絲與油膏，最能吃出食材的新鮮。

肉圓45元
這裡的肉圓是低溫油炸的風格，外皮呈現半透明狀，Q彈有勁。內餡的豬肉塊扎實且醃漬入味，搭配筍丁的脆甜，口感非常豐富，淋上的粉紅色甜辣醬與自製油膏是畫龍點睛，微微的甜味引發了豬肉的鮮香，最後上方點綴的香菜香氣。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

豬血腸湯55元

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

▲豬血咬開後裡面完全沒有氣孔，滑順如同布丁，小腸軟Q且帶有油脂的甜味，沒有腥騷味，配料相當多，真的很滿足！

心得
如果已經吃膩了觀光區的千篇一律，不妨走進這座充滿歷史感的市場，點一碗綜合麵、一份肉圓，感受最純粹的大溪早餐時光。

▲▼老大溪市場美食。（圖／viviyu授權提供）

老大溪市場美食

地址：桃園市大溪區中央路171－6號
電話：0936－599991
營業時間：06：00－13：00（周二、四、六公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩　酒味提拉米蘇超道地
►鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車　阿婆現包每天只賣4小時
►挑戰臭香極限！桃園高山培菌天然發酵臭豆腐　臭味還有分級制

關鍵字： 老大溪市場美食 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

推薦閱讀

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

咖啡館竟有賣刈包！還能吃到炭烤咖椰吐司　桃園寵物友善餐廳

咖啡館竟有賣刈包！還能吃到炭烤咖椰吐司　桃園寵物友善餐廳

桃園觀光夜市創意炸豆包！從燒椒皮蛋到花生麻糬都能搭配吃

桃園觀光夜市創意炸豆包！從燒椒皮蛋到花生麻糬都能搭配吃

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年　還有雙料版創意口味

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年　還有雙料版創意口味

彰化二水花旗木爆開　免開車玩法推薦

彰化二水花旗木爆開　免開車玩法推薦

最難訂位粵菜廳晶華軒「鴨宴」限時登場

最難訂位粵菜廳晶華軒「鴨宴」限時登場

連假「12歲以下孩童免費」玩樂園

連假「12歲以下孩童免費」玩樂園

隱身百年大溪市場！布丁感豬血口感滑順

隱身百年大溪市場！布丁感豬血口感滑順

暑假玩日本　莎倫娜號萬元有找

暑假玩日本　莎倫娜號萬元有找

義式奇幻航旅　莎倫娜號３動你心

義式奇幻航旅　莎倫娜號３動你心

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

台北3家飯店牛排吃到飽整理

板橋40年排骨飯老店！

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

竹縣紫藤花盛開　「5處景點」免費賞

暑假玩日本　莎倫娜號萬元有找

4家手搖飲組合優惠整理　鶴茶樓2杯99元、可不可第2杯6折

義式奇幻航旅　莎倫娜號３動你心

北市寶藏巖光節14作品打造光影山城

新地標「台東縣立圖書館」啟用

熱門行程

最新新聞更多

彰化二水花旗木爆開　免開車玩法推薦

最難訂位粵菜廳晶華軒「鴨宴」限時登場

連假「12歲以下孩童免費」玩樂園

隱身百年大溪市場！布丁感豬血口感滑順

暑假玩日本　莎倫娜號萬元有找

義式奇幻航旅　莎倫娜號３動你心

莎倫娜號翻新升級4大亮點必體驗

日本退稅新制11月上路　最新10大QA一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366