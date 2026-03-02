爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年　還有雙料版創意口味

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

常在假日帶小孩去後站的延平公園遊玩，經過充分運動後絕對會開始喊著肚子餓，那絕對會說要來這間「小燕姊紅豆餅」吃紅豆餅，幾乎每次來攤位前都是大排長龍，其中不少都是一吃就上癮的老顧客。用料實在口味相當多種，在現點現做過程中，老闆娘都會親切跟你聊天閒話家常，我們經常吃的桃園後站國民小吃一定要推薦大家試試囉！

交通資訊

大眾運輸：從桃園火車站騎YouBike約7分鐘可到，或搭乘市區公車至大豐路、延平路口站下車即可，地點就在7－11旁，非常醒目，不太會錯過。



開車／騎車

延平路為市區道路，建議停在周邊白線內或提前打電話預訂，即可拿了就走。

飄香在地超過20年

創立於民國89年的小燕姊紅豆餅，已經在桃園這塊土地上深耕超過20個年頭，對許多桃園人來說，這不只是一個紅豆餅攤，而是從學生時代補習前的點心，到成家立業後買給孩子吃的幸福滋味，就像我家小孩從幼稚園一直吃到現在上大學，闆娘還記得他們，就知道真的是很愛啊！

菜單／MENU

單料15元／三個40元／雙料一個20元。現在口味越來越多元化，也可以自由組合變成喜歡的雙料口味，飽滿的內餡真的是我們經常買的下午茶點心。

現點現做

紅豆餅都是採現點現做，所以需要製作時間，如果購買的量大或是不想久候，建議先電話預訂。鐵板上整齊排列的圓形模具，一圈一圈像音符般，麵糊倒入後，慢慢起泡、定型，再放上滿滿內餡，香氣不斷飄出，老闆娘說最受歡迎的是紅豆口味，她每天熬煮配料，我們家卻比較少點，因為我家最愛的是奶油口味。

▲脆皮的外殼會加入飽滿幾乎快爆出來的內餡，老闆娘熟練翻面、合蓋，動作流暢，動作很快呢！

推薦口味

店內排名第一的口味是紅豆，我們一家四口最愛的則是奶油，有點像是卡士達奶油的口感很香，外袋也會清楚地勾選點的口味，不用擔心會拿錯口味。

▲小燕姊堅持現點現做，用最新鮮的食材與最扎實的份量，在競爭激烈的甜點市場中，守住那份樸實的古早味。

口味

這次特意選了六種不同的口味，也是平常我們比較常吃的口味，我們家通常是買甜口味居多，鹹口味則是很容易就賣完喔！買了起司玉米、地瓜、芋泥、巧克力、奶油、奶油地瓜口味。

起司玉米（鹹）

鹹甜交織的香氣，深受年輕族群與小朋友喜愛。

奶油地瓜

一邊是滑順香甜的奶油，另一邊則是綿密細緻的地瓜泥，兩者在口中融合後更加有層次與香氣。

巧克力、奶油

小燕姊的巧克力口味內餡不是水水的醬，而是帶有稠度的濃郁巧克力泥；奶油香草奶香濃郁，滑順細膩，甜度中等，搭配餅皮很合拍。

芋泥

芋泥呈現自然的淡淡紫色，沒有色素添加，咬下去是滿滿的芋頭顆粒感與濃郁香氣，是我這芋泥控必點的口味。

地瓜

地瓜口味則選用優質地瓜，甜度自然，相當扎實。

心得感想

在現在物價飛漲的年代，還能看到老闆娘用買三個40元的價格提供如此高品質、飽滿份量的下午茶點心，真的能感受到小燕姊對附近學生的照顧，成為桃園後站推薦的銅板美食，有到延平公園附近不妨可以試試。

小燕姊紅豆餅

地址：桃園市桃園區延平路202號

電話：0919－238592

營業時間：14：00－19：30（周六周日公休）

