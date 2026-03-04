桃園觀光夜市創意炸豆包！從燒椒皮蛋到花生麻糬都能搭配吃

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳品勻

我們家真的超常去逛桃園觀光夜市，小孩常常星期五晚上就想吃宵夜，晚上不知道去哪裡覓食，就會到桃園夜市報到，這次選了間沒吃過的「豆包研究所1號店」，不是賣豆花、也不是傳統臭豆腐，而是專注在「豆包」本身的口感、搭配與層次變化，用台式泡菜、燒椒皮蛋、手作花生麻糬這些熟悉卻又帶點創意的組合，重新詮釋豆包的可能性。

交通資訊

在桃園觀光夜市裡面後段，搭乘大眾交通工具，從桃園火車站搭乘公車到桃園觀光夜市，步行5分鐘就可以找到，騎車或開車可以停在附近的私人停車場，如果是停北埔路停車場，步行1分鐘就能抵達。

菜單

菜單結構相當簡單，但重點非常清楚，一切圍繞著豆包本身的口感與內餡搭配，鹹甜口味任意選配，也可以直接選擇原味豆包三兄弟。

▲最引人注目的就是那鍋金黃澄澈的油鍋，看得見油質的清澈度，現點現炸速度也蠻快的。

▲可以親眼看見豆包下鍋、膨脹、變色、起鍋、瀝油、剪開、塞料的完整過程。

推薦美食

主打特色包含：清爽酸甜的台式泡菜、獨家耗時製作的燒椒皮蛋、Q彈軟糯的手作花生麻糬，所有口味都可以自由選配，打造屬於自己喜好的豆包組合。

▲所有口味都可以自由選配，打造屬於自己喜好的豆包組合。

燒椒皮蛋

這是店家的招牌，燒椒的香氣直衝腦門。它帶有微微的麻、微微的辣，以及剁椒特有的發酵酸香的皮蛋香氣，喜歡重口味的朋友可以選擇這個。

經典台式泡菜

如果想吃臭豆腐，但又不喜歡那股特殊臭味，這款就是完美的替代品，這裡的泡菜醃製得非常入味，保留了高麗菜的清脆度，咬下去會有水分噴濺出來，但就是豆皮的油溫好像沒掌控得很好，吃起來比較油一些。

心得感想

「豆包研究所1號店」適合喜歡嚐鮮的朋友試試，雖然我在家也是這樣吃，但還沒有嘗試過起司或甜口味，如果逛桃園夜市想試試不同的口味，不妨可以去試試，我個人比較推薦燒椒皮蛋。

豆包研究所1號店

地址：桃園市桃園區正康二街151號旁

營業時間：18：00－22：30（周一公休）

