ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

隱身老大樓角落！南門市場無名素食攤　Google地圖也找不到

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

Google Maps也找不到！從小在桃園南門市場長大，以前每到寒暑假的假日都要來打工，這間也是隱藏在大樓麥當勞旁的素食美食，應該已經營30年以上的無名店家，我都稱它為「南門素食麵」。沒有店名、沒有文青裝潢，連招牌都沒有，若不是熟門熟路，可能會一不小心就錯過，躲在暗暗的角落卻是許多長輩們喜歡的素食料理，假日內用座位常客滿呢！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊
如果是開車前往，可以導航「南門市場」或設定三民路三段，市場對面有公有停車場。而機車是最方便的交通方式，南門市場周邊有機車停放空間，午餐尖峰時間可能會比較滿，建議提早前往。大眾運輸則可搭乘市區公車至南門市場附近站牌，下車後步行約3至5分鐘即可抵達市場入口。

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

環境
走進這家無名素食，你會看到典型的傳統市場氛圍，環境真的不太好，甚至有點黑暗，但是老闆的生意依舊很好。簡單的白鐵桌椅，大鍋內滾動著深紅色的紅燒湯底，熱氣騰騰地蒸騰著。用餐空間簡單樸實，多為市場內共享座位，沒有冷氣、沒有精緻擺盤，但有一種熟悉感，像是回到小時候跟著阿公阿嬤逛市場的畫面。

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

菜單
這家無名素食麵品項不多，但基本款都有，還有隱藏版的乾麵系列。招牌湯麵系列有紅燒麵、粿條、素羹麵、米粉；乾式拌麵系列有乾麵、乾粿條；靈魂滷味小菜有豆包、百頁豆腐、油豆腐、竹腸、海帶、豆干等。

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲小菜類的價格都很清楚的標示，想吃什麼可以自行夾取，再交由老闆切好送上桌。

推薦美食

豆包15元、百頁豆腐12元、油豆腐12元、竹腸6元
小菜的價格相當親民，沒有浮誇的創意料理，只有老闆每天熬煮的湯頭與滷鍋，靠的不是噱頭，而是時間與經驗。層疊的豆皮中間吸滿了滷汁，咬下去會爆漿，竹腸外型如竹節般，口感扎實且極具嚼勁，可以選些小菜搭配著享用。

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

素羹米粉60元
羹湯濃稠滑順，裡面有筍絲、木耳、紅蘿蔔與素肉絲。勾芡恰到好處，不會過於黏稠，配料相當豐富。滿滿的蔬菜吸附著米粉，蠻好吃的，也是最多人點的品項。

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

紅燒粿條75元
湯色呈現深琥珀色，帶著紅燒特有的香氣。湯頭以蔬菜與中藥香料慢慢熬煮，喝起來濃而不膩，尾韻微甜，粿條滑順帶Q，不會軟爛。

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼南門素食麵。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲喜歡吃辣的朋友也可以加些椒油，辛辣感能進一步提升湯頭的厚度，搭配小菜也很合適。

心得
坐在南門市場的無名攤位前，這家店不用廣告，靠的是那碗60元卻用料實在的素羹湯頭，只要湯頭熬得好、小菜滷得透，素食也能吃得比肉食更優雅，如果來逛桃園南門市場採買逛街時，可以試試。

南門市場無名素食麵

地址：桃園市桃園區三民路三段315-3號旁入口（李振馨香舖旁南門市場入口處往內走）
營業時間：10：30－14：00（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩　酒味提拉米蘇超道地
►鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車　阿婆現包每天只賣4小時
►挑戰臭香極限！桃園高山培菌天然發酵臭豆腐　臭味還有分級制

關鍵字： 南門素食麵 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 VIVIYU小世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

陳漢典出神入化模仿林志玲（？　LULU：跟您鄭重的道歉

推薦閱讀

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

內餡都是手工熬煮！桃園火車站蛋奶鯛魚燒　給料豪邁不手軟

咖啡館竟有賣刈包！還能吃到炭烤咖椰吐司　桃園寵物友善餐廳

咖啡館竟有賣刈包！還能吃到炭烤咖椰吐司　桃園寵物友善餐廳

桃園觀光夜市創意炸豆包！從燒椒皮蛋到花生麻糬都能搭配吃

桃園觀光夜市創意炸豆包！從燒椒皮蛋到花生麻糬都能搭配吃

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年　還有雙料版創意口味

爆餡紅豆餅3顆40元！飄香桃園超過20年　還有雙料版創意口味

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

復活1年「阿英海產粥」再度熄燈

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

吃日本和牛+龍蝦活鮑2000元有找

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

凱撒10據點「住1送1晚」3999元起

省250元　台中東勢林場3／21免門票

鹽埕一日遊吃法！從鴨肉意麵到奶茶名店

沙鹿森林療癒Villa Resort 2028開幕

熱門行程

最新新聞更多

飄香20多年！台北「隱藏版碳烤雞排」熄燈　

楊銘威斜槓合開湯包店　黃金21摺口感超飽滿

杜拜巧克力可頌熱銷　線上預購免排隊

哈根達斯「2款水果雪糕」新品　超商嚐鮮價現省40元

「南港禮賓候車室」推新特展、餐點

以溫泉水精製咖啡！鳥取吉岡溫泉泡完必喝

有飲推「水蜜桃系列」4款飲品　限時任選第2杯8折

北海道稚內3公里長「白色貝殼之道」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366