隱身老大樓角落！南門市場無名素食攤　Google地圖也找不到

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

Google Maps也找不到！從小在桃園南門市場長大，以前每到寒暑假的假日都要來打工，這間也是隱藏在大樓麥當勞旁的素食美食，應該已經營30年以上的無名店家，我都稱它為「南門素食麵」。沒有店名、沒有文青裝潢，連招牌都沒有，若不是熟門熟路，可能會一不小心就錯過，躲在暗暗的角落卻是許多長輩們喜歡的素食料理，假日內用座位常客滿呢！

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交通資訊

如果是開車前往，可以導航「南門市場」或設定三民路三段，市場對面有公有停車場。而機車是最方便的交通方式，南門市場周邊有機車停放空間，午餐尖峰時間可能會比較滿，建議提早前往。大眾運輸則可搭乘市區公車至南門市場附近站牌，下車後步行約3至5分鐘即可抵達市場入口。

環境

走進這家無名素食，你會看到典型的傳統市場氛圍，環境真的不太好，甚至有點黑暗，但是老闆的生意依舊很好。簡單的白鐵桌椅，大鍋內滾動著深紅色的紅燒湯底，熱氣騰騰地蒸騰著。用餐空間簡單樸實，多為市場內共享座位，沒有冷氣、沒有精緻擺盤，但有一種熟悉感，像是回到小時候跟著阿公阿嬤逛市場的畫面。

菜單

這家無名素食麵品項不多，但基本款都有，還有隱藏版的乾麵系列。招牌湯麵系列有紅燒麵、粿條、素羹麵、米粉；乾式拌麵系列有乾麵、乾粿條；靈魂滷味小菜有豆包、百頁豆腐、油豆腐、竹腸、海帶、豆干等。

▲小菜類的價格都很清楚的標示，想吃什麼可以自行夾取，再交由老闆切好送上桌。

推薦美食

豆包15元、百頁豆腐12元、油豆腐12元、竹腸6元

小菜的價格相當親民，沒有浮誇的創意料理，只有老闆每天熬煮的湯頭與滷鍋，靠的不是噱頭，而是時間與經驗。層疊的豆皮中間吸滿了滷汁，咬下去會爆漿，竹腸外型如竹節般，口感扎實且極具嚼勁，可以選些小菜搭配著享用。

素羹米粉60元

羹湯濃稠滑順，裡面有筍絲、木耳、紅蘿蔔與素肉絲。勾芡恰到好處，不會過於黏稠，配料相當豐富。滿滿的蔬菜吸附著米粉，蠻好吃的，也是最多人點的品項。

紅燒粿條75元

湯色呈現深琥珀色，帶著紅燒特有的香氣。湯頭以蔬菜與中藥香料慢慢熬煮，喝起來濃而不膩，尾韻微甜，粿條滑順帶Q，不會軟爛。

▲喜歡吃辣的朋友也可以加些椒油，辛辣感能進一步提升湯頭的厚度，搭配小菜也很合適。

心得

坐在南門市場的無名攤位前，這家店不用廣告，靠的是那碗60元卻用料實在的素羹湯頭，只要湯頭熬得好、小菜滷得透，素食也能吃得比肉食更優雅，如果來逛桃園南門市場採買逛街時，可以試試。

南門市場無名素食麵

地址：桃園市桃園區三民路三段315-3號旁入口（李振馨香舖旁南門市場入口處往內走）

營業時間：10：30－14：00（周一公休）

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