武陵農場「紅粉佳人、昭和櫻」盛開中！賞夜櫻避開人潮更清幽

「武陵農場」一直是我想到訪的地方，不過想到這麼長的車程再加上山路難開，一直遲遲至今才到訪，還是友人很熱血說要上山賞櫻，不然我應該不會在櫻花盛開時往山上衝。從桃園出發往宜蘭，接著梨山往上開，花了3.5小時才抵達，真的是超長的車程。

交通

自行開車

►台北出發：國道五號（雪山隧道）→宜蘭→員山（台七線）→棲蘭（台七甲線）→南山→武陵農場（行車時間約3.5小時）

►桃園出發：三民→巴陵→明池→棲蘭→南山→武陵（行車時間約4.5小時）

►高雄出發：南二高→中興新村→草屯→埔里→霧社→合歡山→梨山→武陵（行車時間約7小時）

►台中出發：國道六號（或中投快速道路）→埔里→霧社→合歡山→梨山→武陵（行車時間約5小時）

►花蓮出發：太魯閣→大禹嶺→梨山→武陵（行車時間約4.5時）

搭乘大眾交通運輸工具

►國光客運

雪山登山口

武陵農場天空之鏡，這裡是武陵農場的制高點之一，也是攝影愛好者的天堂。登山口旁的水池倒映著蔚藍天空與壯闊山脈，櫻花季時，周邊點綴的粉色光景讓此處更顯脫俗。

2026武陵櫻花季（圖片花況：2026年2月23日）

數千株櫻花夾道盛開，形成一條長達三公里的粉紅隧道，走在其中，彷彿進入了另一個次元。當「紅粉佳人」與「昭和櫻」同時盛開，空氣中微弱的櫻花清香會讓你心曠神怡，微風徐來，上演的「櫻花雪」更是讓所有旅人忍不住按下快門，留住這瞬間的永恆。

▲坐在木棧道上，看著粉紅花瓣落入杯中，那份愜意是任何五星級餐廳都給不了的，享受屬於自己的清幽時光。

▲平時沒什麼機會可以欣賞到夜櫻，也只有入住才能享受沒什麼人潮，漫步在櫻花林裡的夜景，在燈光的照耀下顯現出和白天不同的風情。

▲不同於都市燈會的繁雜，這裡的燈光是為了映襯櫻花在黑夜中的優雅姿態。

武陵農場

地址：台中市和平區平等里武陵路3－1號

賓館訂客房專線：04－25901259分機2001～2002

露營區訂位專線：04－25901470、04－25901265

