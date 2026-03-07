咖啡館竟有賣刈包！還能吃到炭烤咖椰吐司　桃園寵物友善餐廳

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者柯珮萱

隨著咖啡廳越開越多，裝潢華麗、甜點浮誇、視覺系飲品幾乎成了基本配備，這間位於中正路台西附近的「參拾 Sanshi Coffee」算是走出自己的風格，參拾就像是一個與世隔絕的防空洞，門口的綠色植栽與小石子、溫潤的木質色調，以及那隻總是踏著輕快步伐巡視的店狗「小乖」，讓每一個需要休息的朋友們放鬆許多，來到這裡不自覺會跟狗狗玩了起來。

▲營造出一種沉穩的氛圍，門口佈滿了碎石子與充滿綠意的綠色植栽。

交通資訊

大眾運輸：可搭乘公車至「慈文國中附近」相關站點，下車後步行約 3分鐘

開車／機車：中正路沿線可尋找路邊停車格，正旁邊就有超大平價停車場，停車超方便

▲採光方面，店家運用了大面積的玻璃窗，讓自然光柔和地灑落進來，下午時分，光影在木桌上流動，隨便一個角落都是絕佳的拍照背景。

店內氛圍

走進店裡，迎接你的不是音量過大的音樂，而是一種剛剛好的安靜，不是制式招呼，而是一種自然的自在感，如果你正在找一間，可以好好喝咖啡、吃點簡單卻用心餐點，這裡還蠻適合的。





空間以木質調為主

走的是一種日式復古混搭工業風，牆面留白的質感，搭配溫潤的深色木質桌椅，搭配柔和燈光，座位安排不擁擠，保留了適當距離，沒有提供訂位服務，只能現場候位，剛開始試營運時造成排隊人潮爆滿，我選擇第二次到訪早點抵達，就會有位子囉！會由店家安排座位。

菜單

▲每人低消一杯飲品／12歲以下（含）甜品、輕食抵低消／6歲以下免低消，用餐限時1.5小時，僅提供現金支付、無訂位服務。

▲用餐不需加收服務費，點餐時就直接支付。

店狗小乖

小乖是一隻非常親人的狗狗，牠就像是這裡的主人一樣，自在地在店內穿梭巡視。牠不會過度熱情地撲人，而是會安靜地走到你腳邊，聞一聞，然後找個舒服的角落趴下陪你，對於喜愛動物的朋友來說，小乖的存在絕對是加分項。

▲如果有需要飲用水也是採自取的方式，都可以自行取用。

▲來到這裡的朋友幾乎每桌都會點咖椰吐司，靠近門口的玻璃窗前，現點現烤的炭火吐司。



推薦美食

這裡最讓人驚喜的，莫過於在充滿西式氛圍的咖啡廳裡，竟然賣著台灣最道地的「刈包」，這對許多帶著長輩來的客人來說，是一個極大的亮點，此外，這裡的甜點也不容小覷，尤其是使用日本高級原料製作的布丁，更是每桌必點的招牌，還有幾乎每桌必點的咖啡吐司，請務必要加生熟蛋沾醬一起享用。

咖啡吐司80元＋生熟蛋沾醬20元







▲烤得表面微焦，咬下去會有「卡滋」的聲音，炭火烤熱後中間夾入凍奶油，表層抹上咖椰醬，其實單吃也不錯，但是混合了半熟蛋沾更加美味。



▲誘人的香氣，微微的醬油香氣與蛋黃汁液混合在一起真的是超邪惡，滑順蛋液與吐司結合得剛剛好，會想要再點一份享用的美味。

刈包120元

蒸得白白胖胖的刈包皮，表面光滑，按壓下去有極佳的回彈性，滷得深褐油亮的五花肉，肥瘦比例大約是 3：7，肥肉的部分已經燉煮到入口即化，膠質滿滿；瘦肉的部分則吸飽了滷汁，鹹香入味且不乾柴，灑上大量的花生粉與香菜，一口咬下，熱騰騰的麵皮包裹著鹹甜交織的控肉，加上解膩酸菜的香氣在嘴裡混合，很美味。

▲沒想到在咖啡館裡也能點到刈包，這樣的組合真的是結合的剛剛好，中、西式合併，也發揮了台式的特色。



雞蛋丁咖啡170元



▲每年季節限定的特色創意咖啡選項，風味層次豐富，適合想嘗試不同口感的咖啡愛好者，喝起來很清爽也很香甜。



熱拿鐵140元

▲奶泡打得非常綿密細緻，拉花圖案清晰持久，選用的豆子似乎偏向中深焙，帶有堅果與可可的調性，與牛奶融合後，喝起來非常順口。

日本四葉鮮乳布丁120元

這款是請店員幫忙推薦的，問她如果只能選擇一款甜點會吃哪一款，當然她是說每種都很好吃，但她說了關鍵字，她說當天布丁只剩下最後一份，當然我最後選擇了布丁，表示大家都喜歡點布丁是招牌商品。使用了知名的北海道四葉鮮乳製作而成，上頭的草莓小雪人很可愛，可惜是冷凍草莓，吃起來有點微酸冰凍。



▲布丁口感細緻滑順，奶香自然不厚重，甜度控制得很好，不會有負擔感，很適合當作餐後甜點。



▲不論是一個人來或兩個人聊天，或只是想找個地方坐著，都能自在地安排，但不建議人多，座位數可能會不夠。



參拾 Sanshi Coffee（寵物入店內需攜帶寵物推車或寵物袋、店內寵物不落地）

地址：桃園區中正路822號

營業時間：平日11：00－18：30、假日11：00－19：00（公休日參考IG公布）

僅提供現金支付、無提供訂位服務

