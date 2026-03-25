彰化「火紅花廊」盛開中！3-4月限定木棉花道　隱身田野小路

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

春天就是賞花的季節，竹塘木棉花道也好美，春暖花開，全台各地都在瘋傳燦爛的花況，其中，又以中部及南部木棉花討論最為熱烈，彰化的「竹塘木棉花道」也是超人氣的賞花夯點，步道不長，平穩好走，沒有車輛來回的問題，是個能欣賞木棉花，同時又擁有田野風光的木棉道，每到3－4月就是竹塘木棉花道綻放的時機啦！想要賞花拍美照，快把握花季，出發前，能先參考竹塘木棉花道社團的最新花況。

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交通方式＆停車資訊

周末出遊玩彰化，這天氣也太好了吧，明明才到3月春天，氣溫就已經熱的像夏天，三月春天是全台各地賞花的好時機，這個假期，來彰化欣賞木棉花。說到木棉花，人氣地標就是台南林初埤木棉花，而雲林虎尾木棉花道，以及彰化埤頭鄉木棉道，也都是能漫步木棉花道，賞花休閒的好去處喔！

這次踩點位在彰化的「竹塘木棉花道」，開車來訪的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達，接近時，就能看到不少人潮和車潮了呢！木棉花道指標的旁邊都是可以臨停汽車空地。

2026最新花況

入口的竹塘木棉花道是必拍的打卡地標，有來賞花別錯過啦！背景是療癒的翠綠稻田，還有一整排火紅的木棉花喔！話不多說，直接來分享2026最新的木棉花花況，今年的木棉花一樣開得很燦爛，放眼欣賞很是壯觀，當天還有人穿白紗洋裝來取景呢！

木棉花綻放

賞花絕對是賞心悅目，但最開心的，除了是今年的木棉花開得很美之外，最重要的是，可以和小孩一起賞花合影。小朋友也覺得花很像太陽，而且還有點重量。

木棉花道＋綠油油稻田

都特別帶了空拍機，少不了要拍全家福紀念一下，整條木棉花道，都是我們一家最美的背景板，旁邊還有大片綠油油的稻田，傍晚時刻人潮不多，光線也很美，喜歡拍照的朋友也值得安排喔！

必拍雙心地標

停好車，走上小坡道，就能看到遠方的木棉花道啦！比較特別的是，這裡還有竹塘木棉花道的打卡地標，我覺得有地標就加分，浪漫地景也很好拍！

地標超吸睛

最愛收集地標和拍美照的怎能錯過，這個地標巨大吸睛，搭配雙心好浪漫。站在地標前取景，背景是一望無際的稻田風光，還有遠方火紅的木棉花景，拍起來也很好看，當天不少情侶閨蜜來賞花，大家都想留下美圖紀念。

空拍畫面

賞花最前線，範圍也都幫大家看好了，只要天氣和地點允許空拍，我們都會飛起無人機，這是一條坐落在田間的木棉花道，空拍視角下，這裡根本就是秘境，隱身在田野間的秘境花廊，非常有特色呢！

花景隧道

當天各種角度空拍，看得出來3月中的竹塘木棉花道，也算盛開囉！火紅花色耀眼，數大之美相當吸睛，但木棉花道看起來長度不長，目測大約100多公尺，算輕鬆的花景隧道。

木棉花美景

大概知道木棉花道的地理位置，以及整個區域範圍後，就換我賞花了，從臨停空地步行到竹塘木棉花道不用3分鐘，而且打卡地標旁有規劃涼亭和流動廁所，若想要休息上廁所，這裡都能滿足。假期人潮多，通往木棉花步道的田野旁，還有販售飲料、瓶裝水、小吃和在地農特產，若有興趣的朋友，也可以順便看看囉！

中午人潮依舊不減

當天是中午抵達木棉花道，想說中午吃飯的時間，人潮應該不多，沒想到，賞花拍照居然比吃飯還重要啊！中午炎熱的氣候，賞花人潮依舊可觀，只能說，火紅木棉花也是魅力無限啊！

木棉花隧道

木棉花道好美，花景也很壯觀，是一條僅單排的木棉花道，但花枝很長，已經延伸成如一座木棉花拱門啦！所以，也有人形容這條是木棉花隧道。

▲木棉花樹枝高大，花枝茂密綻放。重點是，這裡的木棉花延伸垂枝很美，能近距離欣賞木棉的花朵，輕鬆合影！

被火紅花朵圍繞

散步木棉花道中央，也能感受被木棉包圍，這次特別選用長焦鏡，拍出隧道的壓縮感，人像很清晰，而背景就是療癒的木棉花景。

鳥語花香

當天的木棉花開得格外燦爛耀眼，特別是在豔陽藍天下，太陽花更吸睛，紅花不僅有藍天陪襯，還不少含苞待放，不僅旅人喜歡賞花，就連鳥兒也都很愛木棉花。賞花時，還能聽到成群鳥兒在樹上唱歌，還有蜜蜂們也來採蜜，大自然的奧秘也值得探索，聽說木棉花的花語是珍惜眼前的幸福，3月中是白色情人節，也值得情侶來賞花約會。

人像美拍

請旅人賞花時，還是要隨時注意安全，因為木棉花很重，不時會隨風飄落，聽說被木棉花打到非常痛，一定要留心囉！

水稻風光

木棉花道不僅僅開得燦爛唯美，覺得更特別的是，花道坐落在滿片的綠地田野間，來這賞木棉，還能同時飽覽田間風光，很是療癒！當天不少攝影愛好者，也都特別來拍照，取景角度除了浪漫花景隧道，田間拍攝也很好看，從清澈水田中，也能看到木棉花的倒影呢！

心得

「彰化竹塘木棉花道」絕對是賞木棉的美拍基地，開車導航即達，免門票，步道平穩輕鬆步行，雖說長度不算長，但木棉花綻放時依舊豔麗，重點是，拍照安全，不擔心時常有汽車通行，再搭配綠油油的水田風光，取景構圖更有特色，當天在木棉花道賞花玩拍很開心，不過，3月份的彰化就已經超級熱了！木棉花道沒遮蔽物，建議賞花要做好防曬和補水。

彰化竹塘木棉花道

地址：彰化縣竹塘鄉（開車導航即達）

電話：04－8972001

營業時間：24小時開放

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