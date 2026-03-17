住進《神隱少女》油屋原型！銀山溫泉能登屋旅館　還有接駁服務

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

日本東北山形縣是日劇《阿信》的主要取景地，位於銀山溫泉的「能登屋旅館」更是唯美夢幻，據說是日本宮崎駿《神隱少女》中油屋的原型之一，當初也是為了這一幕雪景吸引而來。古色古香的日式傳統建築至今保存完善，日本大正浪漫的日式洋風建築，幾乎是旅人來訪的必拍打卡點。本篇分享冬季雪景的銀山溫泉，包含入宿體驗銀山溫泉能登屋一泊二食，含交通接駁與泡湯的服務。

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▲聽說冬天的銀山溫泉非常熱門，我是提早三個月發E-mail向能登屋訂房，回信還蠻快的，建議想去的朋友們一定要提前先預約訂房！

交通方式＆搭車資訊

想來日本山形的銀山溫泉其實一點都不難，除了開車自駕外，也可以搭車抵達。我事前在Klook購買了日本東北JR PASS，從東京搭山形新幹線前往大石田站，再轉巴士或是計程車都能前往銀山溫泉。當天會有能登屋的接駁車接送去銀山溫泉，交通上非常方便！

特別提醒！

要注意的是，能登屋接駁車每日僅有13：40及15：45兩班車接送至銀山溫泉， 建議朋友們要先看好JR時刻表，入住前店家還會發確認信，確認入住日期及接駁時間，讓人非常放心。

接駁時刻表

當天抵達大石田站，出站時發現車站外也有往銀山溫泉的巴士及計程車可以搭乘，從大石田站到銀山溫泉大約要40分鐘。我們預約了能登屋的接駁車，出站時就看到能登屋司機拿著店家名在等候旅客，確認接駁司機上的名單有我們的名字，當下真是放下了心裡的一塊大石頭。

能登屋很貼心，開了兩部車來接旅客，一部車是放旅人的行李，一部是載我們，再三確認預約的人數都上車了就準備出發，從這點就讓我覺得能登屋很用心，不是時間到就開走了。

▲司機超貼心，在入口處讓我們下車拍照，就連行李都是司機大哥幫我們運入旅館中。

住宿環境空間

當日午後的風雪真的是太大了，先回房間放行李，輕鬆點再出來逛逛。走進能登屋，可愛的和服小姐出來迎接，溫柔的日語歡迎詞也讓我瞬間融化。旅館裡相當溫暖，與外面的雪地完全是兩個世界，可愛的服務員還來幫忙清理身上的雪花，日本的服務怎麼可以這麼細心呢！

▲拖鞋早已一字排開整齊放置好，館內布置精緻典雅，帶點傳統的貴族氣息，柔和的燈光讓整間旅店變得格外溫暖。

▲大廳還設有大暖爐，服務小姐也立即送上了熱茶。當日入住能登屋一泊二食，包含消費稅和入湯稅，二人一共37,020日圓，約台幣9944元。

▲旅店一角有販售紀念品，這裡有許多當地的酒品、特色餅乾和食材，還有一些小裝飾等。

Check-in時，櫃台人員會詳細說明住房資訊並提供周邊地圖，包含房間位置、泡湯地方、用早餐的時間地點，還有晚餐時間、及隔日接駁車送回大石田的時間確認等等。服務小姐會說英文，簡單的單詞溝通還是沒有問題的，若真的遇上溝通有困難，拿出手機Google一下也可以解決。

一開始聽櫃台服務人員解說，能登屋的地理位置好像有點複雜，但其實看了地圖就能一目了然。更棒的是Check-in後，服務人員還會協助帶領我們進入房間，所以完全不用擔心會迷路。能登屋裡帶著濃郁的傳統味道，走在走廊上都有回到過去歷史時代的感覺。

別館山側客室

沒想到走廊看起來小小的，打開房間門，裡面居然有這麼大的空間！這間房間超級大，感覺可以入住5到6人沒有問題，房裡除了舒適的榻榻米座位，還有窗外座椅，不過可能因為房間真的很大，所以室內感覺也比較冷。

房間裡所有盥洗用品樣樣都不缺

茶具組、衛生間、熱水瓶、電視、冰箱、化妝台、除濕機、保險櫃通通都幫旅人準備齊全，唯一比較特別的是，洗澡需要統一到旅店的大浴池，大浴池採男女分開，當然也有溫泉泡湯池。大浴池提供女性清潔用品，包含洗顏乳、洗髮精、沐浴乳、化妝水和乳液，基本上女孩們只需要帶條浴巾去大浴池即可，若需要卸妝就需要自己準備。

▲房間還有不少貼心小物，像是女孩的飾品小置物盒，還有小甜點。另外也有提供火柴盒及菸灰缸，連菸灰缸都很別緻。

放好行李後，先到銀山溫泉街上逛逛，大雪天的銀山溫泉真的很冷，建議朋友們還是要做好保暖措施，這點能登屋也很貼心，免費提供借用雪衣大外套和長靴，當日還蠻多人借用的。

街景散策

▲銀山溫泉小鎮裡有民宿、餐廳、咖啡館、甜點店、伴手禮店和溫泉泡湯池等。

必拍雪景

大雪下帶有唯美色溫的能登屋旅店前，怎麼拍都好好看，到了晚上能登屋旅店還會點燈，超浪漫的場景，盡情享受大雪紛飛的感動。把閃燈打開，讓光線打在雪上，就能順利拍出唯美的雪景。隨著天色漸晚，不少住附近旅店的朋友們也都來能登屋前拍照，所以想拍照的旅人也得耐心排隊等候，只能說這條紅色的大橋就是銀山溫泉最著名的拍攝場景！

▲沒開閃燈的雪景，相對的就比較不明顯，但拍起來也很美，而且圖片感覺也不會太過於混亂，有不同的美感，就看大家喜歡哪一種。

江戶屋

來到位於能登屋對面的江戶屋，江戶屋是銀山溫泉的小型紀念品販售店，整間店面其實不大，但賣好多可愛的紀念品。這裡有好多櫻桃造型的飾品小物，以及特色櫻桃和菓子等等，然而銀山溫泉這麼美，明信片當然也不能少，江戶屋紀念品店外就是郵筒，買明信片別忘了要買郵票。

老闆說營業時間是早上9點到下午5點，當然若人潮多時，還是會延後閉店，但因為冬天雪大，入館時請先在店外清潔自己的衣服再入館，不然把店家弄得到處是雪花也不太好。

精緻懷石料理

服務人員分批送上餐點，滿分已經快飽到喉嚨了，一直擔心還會不會有菜送上來，還好第三趟看到甜點總算讓滿分放下一百二十顆心！上完甜點後，服務人員貼心提醒，需要收餐時再打電話按9告知即可。



連最後的甜點也都不馬虎，切片蘋果、綠茶凍和冰櫻桃，真的太好吃了，比較特別的就是冰櫻桃，好像在吃櫻桃冰沙，清脆爽口的口感。

鋪床服務

▲服務人員手腳超俐落，離開前還特別告知，如果會冷可以再從櫃子裡拿大毛毯。

夜景

吃飽後再到溫泉大街上逛逛，戶外早已天黑，只有明亮的旅店樓層點著燈，晚上剛好也停雪了，下過大雪的天空更是清晰乾淨，感覺整條溫泉街也變得明亮清楚了，這時候的能登屋拍起來更美了！

Crie – Cote de la Poste

當日發現好多人都來位於江戶屋旁的咖啡廳Crie – Cote de la Poste喝咖啡，這間咖啡廳相當溫暖有情調，柔和的燈光和旋律讓人感到無比放鬆。販售多樣化的咖啡和飲品，也有中文菜單，整體飲品的價格不貴，還有鬆餅等小點可以選擇。

▲暖呼呼的維也納咖啡，加了鮮奶油，喝起來就是暖心暖胃。

▲當天晚上真的很放鬆，坐在咖啡廳裡賞景、看影片、喝咖啡，不過這間咖啡廳只營業到晚上10點，建議可以早點來訪。

大浴池

來銀山溫泉當然要來感受這裡的溫泉浴！房間裡都有放置浴衣和外套，可以換浴衣再到大浴場裡沐浴更衣。能登屋的大浴湯屋採男女分開入浴，湯屋外還有溫泉的介紹，銀山溫泉是鹽化物。

硫酸鹽溫泉溫度大約在63.8度，對於人體皮膚是有保養助益的，難怪看櫃台服務的姐姐皮膚這麼漂亮！大浴場裡都有提供置物櫃，女湯還有提供化妝水和乳液，試用後也覺得相當滋潤保濕。

▲泡完湯後，可以在湯屋外的座椅休息，剛泡完溫泉再來杯冰涼的水，超沁涼爽快的。

風呂湯屋

能登屋除了大浴場可以泡湯外，也有風呂溫泉可以讓家庭或是情侶們一起共享溫泉。到洞窟風呂去泡湯，感覺真的很像在山洞裡泡湯，比較可惜的就是當日因風雪過大，展望露天風呂沒有開放。

雪季晨景

早晨的銀山溫泉街裡到處堆滿積雪，感覺像走在白色的銀山世界裡，還記得那雪深快比雪靴還高，橋柱上也都堆滿了一層層厚厚的雪花。藍天配上白雪的對比色，拍起來很好看，不過一早7點左右的戶外天氣真的非常低溫，別忘了一定要注意保暖。

雪景真的超級美

不過辛苦的就是這些當地居民，一早就看他們在忙碌鏟雪，這麼多的積雪，不曉得他們要多早起來整理。就連河裡也都結冰了，房舍樑柱上還形成一根根的冰錐，景觀甚是唯美迷人。不過不要太靠近河邊，因為雪深地滑，河邊的圍籬不高，感覺蠻危險的，有帶小孩來玩的朋友們，一定要更特別注意安全。

▲位於銀山溫泉入口處有一座足湯溫泉，一靠近就覺得好溫暖，當天也好想要下去泡泡腳，可是到處都堆滿了雪。

早餐（07：30－9：00）

早上到能登屋的喜樂殿去享用早餐，店家都已經安排好了，餐桌上也都有標有旅客名，整個桌面擺滿了精緻的日式瓷器和餐點，看起來豐富又可口。服務人員送上熱茶、開起火爐，讓整個用餐空間變得更加溫暖。

小菜搭配別緻的餐具真的會讓人十指大動，這些看起來不起眼的小菜，沒想到都好好吃好有味道，我也特別喜歡日本的米飯，又甜又Q，搭配海苔捲在一起吃更香，請朋友們千萬別挑食，無論如何都要品嚐看看，說不定會有意想不到的結果。

接駁服務

免費的接駁服務（從銀山溫泉－大石田車站）時間為上午8：30及10：30二個時段，前一天服務人員會向你確認，時間接近時還會電聯通知，但也請朋友們自己準時，不要影響到其他旅人的時間了。

心得

此生必訪美景–銀山溫泉絕對是旅行日本東北一定要安排景點之一，據說四季來這裡都有不同的美，但我特別喜歡雪季的銀山溫泉，古色古香的傳統建築，在冬季裡完全成了雪花飄的銀山世界，景緻絕美，比畫還要動人！

銀山溫泉的旅店其實不多

一共才12間旅館而已，而能登屋是銀山溫泉最著名的溫泉旅店，除了外型造景像極了湯婆婆的油屋外，更讓我印象深刻的是旅店無微不至的服務，他們每一個用心的接待及安排，都讓我覺得備受貴賓待遇，晚餐、早餐也都相當精緻好吃。來銀山溫泉當然要享受這裡的湯泉浴，泡一泡超級放鬆，雖然入住一晚不是很便宜，但真心覺得花這個錢來這裡享受美景和感動服務，一切都很值得！

銀山溫泉能登屋

地址：山形県尾花沢市大字銀山新畑446

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