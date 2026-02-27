ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
世界首座水平旋轉摩天輪！大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

日本大阪不可錯過的特色體驗「道頓堀大観覧車」，超可愛的惠比壽塔，是世界第一個能水平旋轉的摩天輪，能搭乘欣賞大阪的浪漫夜景，以及道頓堀唯美的河岸風光，白天晚上各有特色，同時也能感受到大阪道頓堀商店街獨有的招牌魅力！

地點
日本大阪道頓堀最熱門的地標就是固力果跑跑人打卡板，這裡也是大阪道頓堀人潮的聚集地，周圍商圈超熱鬧。固力果跑跑人打卡牆不遠處有一間唐吉訶德，24小時營業，喜歡逛街購物的朋友，不要錯過了！比較特別的是，這間唐吉訶德還有一座摩天輪，外觀建築相當有特色，取名為道頓堀大観覧車。

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

外觀
摩天輪上可以看到唐吉訶德的吉祥物藍色企鵝，以及七福神之一的惠比壽神，主要是掌管生意興隆，因此道頓堀大観覧車又被稱之為是「惠比壽塔」，願祝所有搭乘過惠比壽塔的人都能財源廣進！

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊
體驗地點在唐吉訶德的三樓，可以走樓梯或是搭唐吉訶德的電梯，抵達就能看到道頓堀大観覧車的排隊售票處。道頓堀大観覧車的體驗價格為一人1000日圓（約新台幣202元）不定期公休，所以想要來搭乘的朋友，建議要看官方公告資訊。

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲可能是因為道頓堀大観覧車現在比較退燒了，雖然當日還是有人潮，仍需要排隊購票等候搭乘，但不會看不到盡頭，等候一下就能體驗。

人氣拍照點

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲排隊時間可以欣賞這裡的可愛造景，牆面上有超多藍色企鵝的各種造景，模樣也太可愛了，很像把藍色企鵝和財神結合在一起。

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

簡介
牆面上也有關於道頓堀大観覧車的介紹，道頓堀大観覧車全高約77.4公尺高，搭乘時間約15分鐘，最大的特色就是摩天輪為水平旋轉，與我們常見的圓形摩天輪的體驗感受大不相同。

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲現場服務人員都會指引，整體感受不錯。

浪漫夜景＆摩天輪景觀
搭乘的時間是晚上，可以欣賞大阪迷人夜景，景觀真的不錯，能感受道頓堀熱鬧商圈的氛圍，還有一整排喧囂的店家和遊艇遊船，歡笑聲不斷。放眼欣賞，也能眺望遠方的大阪城市建築，比較可惜的是，摩天輪的玻璃沒有很乾淨，到處都是刮傷，拍照畫面很模糊。

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼道頓堀大観覧車。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

現場也有提供拍照的服務
若喜歡也可以現場買回家紀念，一張是1500日圓（約新台幣304元），相框上有藍色企鵝和惠比壽財神，比較可惜的就是沒有電子檔。

心得
這次終於有機會可以實際坐在摩天輪上欣賞大阪夜景，大阪道頓堀大観覧車的摩天輪設計真的相當特別，相信路過的朋友看到摩天輪也會想要拍照吧！體驗完道頓堀唐吉訶德摩天輪，就可以直接逛街購物了。

大阪道頓堀大観覧車（道頓堀唐吉訶德摩天輪）

地址：大阪府大阪市中央區宗右衛門町7－13
營業時間：11：00－22：00（最後乘車時間21：30）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

