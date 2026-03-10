美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻　漫步三公尺高漸層花牆

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

「2026南投九尖茶廠麝香木」現正綻放中，占地2000坪的紫粉色山丘，真的是太夢幻！坐落在國姓的九份二山，數大之美好震撼，本以為九尖茶廠最美的季節是白雪梅花季，沒想到春天到了麝香木的季節也這麼迷人啊！

九尖茶廠麝香木花期從2月中至3月底

玩南投國姓景點，也值得搭配順遊。另外要到「九尖茶廠」賞「麝香木花」的朋友，上山請走「龍南道路」，沿途會經過「傾斜屋」，不要走「長石巷」！（避開路段：千萬不要行駛「長石巷」，目前工程管制中。）

交通方式＆停車資訊

南投國姓景點豐富，擁有壯麗的山巒景緻，其中九份二山九尖茶廠的麝香木現正綻放中，擁有2000坪的麝香木花海，百花齊放的夢幻花景，真的是太壯觀了。

花期為2月中到3月底，開車的朋友，可直接導航九尖茶廠即達，請注意，因為山區地勢起伏，加上山路顛簸，行車會車時一定要特別注意安全，另外，因九尖茶廠麝香木花海沒有規劃停車場，僅開放旅人臨停路邊，所以易造成塞車，假期人潮車潮多時，可能也得耐心排隊啦！

▲2026年2月27日花況。



門票資訊＆最新花況

入園門票為50元，花期營業時間為09：00－16：00，空拍下的花海真的超壯觀，絕美的紫粉色山丘，療癒茂密讓人著迷，隨便站在任一花牆取景，都非常好看。

總結

這裡最大特色就是依山勢而種，旅人可隨著九尖茶廠麝香木花海漫步，高度從一公尺，慢慢到三公尺，漸層的麝香木花海，用不同欣賞更有層次喔！南投季節限定的「九尖茶廠麝香木花海」，也很值得旅人安排來走走，就是花期人潮多，開車上山一定要特別注意安全啦！

九尖茶廠麝香木花海

地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27－2號

營業時間：09：00－16：00

