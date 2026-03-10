ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻　漫步三公尺高漸層花牆

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

「2026南投九尖茶廠麝香木」現正綻放中，占地2000坪的紫粉色山丘，真的是太夢幻！坐落在國姓的九份二山，數大之美好震撼，本以為九尖茶廠最美的季節是白雪梅花季，沒想到春天到了麝香木的季節也這麼迷人啊！

九尖茶廠麝香木花期從2月中至3月底
玩南投國姓景點，也值得搭配順遊。另外要到「九尖茶廠」賞「麝香木花」的朋友，上山請走「龍南道路」，沿途會經過「傾斜屋」，不要走「長石巷」！（避開路段：千萬不要行駛「長石巷」，目前工程管制中。）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊
南投國姓景點豐富，擁有壯麗的山巒景緻，其中九份二山九尖茶廠的麝香木現正綻放中，擁有2000坪的麝香木花海，百花齊放的夢幻花景，真的是太壯觀了。

花期為2月中到3月底，開車的朋友，可直接導航九尖茶廠即達，請注意，因為山區地勢起伏，加上山路顛簸，行車會車時一定要特別注意安全，另外，因九尖茶廠麝香木花海沒有規劃停車場，僅開放旅人臨停路邊，所以易造成塞車，假期人潮車潮多時，可能也得耐心排隊啦！

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲2026年2月27日花況。

門票資訊＆最新花況
入園門票為50元，花期營業時間為09：00－16：00，空拍下的花海真的超壯觀，絕美的紫粉色山丘，療癒茂密讓人著迷，隨便站在任一花牆取景，都非常好看。

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

總結
這裡最大特色就是依山勢而種，旅人可隨著九尖茶廠麝香木花海漫步，高度從一公尺，慢慢到三公尺，漸層的麝香木花海，用不同欣賞更有層次喔！南投季節限定的「九尖茶廠麝香木花海」，也很值得旅人安排來走走，就是花期人潮多，開車上山一定要特別注意安全啦！

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼九尖茶廠麝香木花海。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

九尖茶廠麝香木花海

地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27－2號
營業時間：09：00－16：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

►九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！盤點入園必玩必拍設施景點
►高雄石頭廟背後藏溫馨故事　數百泰國移工為謝救命恩徒手蓋廟
►世界首座水平旋轉摩天輪！大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景

關鍵字： 九尖茶廠麝香木花海 南投旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Jennie被黃牛緊跟要簽名　崩潰求：讓我過屬於自己的一天

推薦閱讀

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角！還有Q萌水豚羊駝、柯爾鴨

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角！還有Q萌水豚羊駝、柯爾鴨

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

平溪日治時期「百年煤礦總部」變身咖啡館！還有經營民宿

神還原50年代復古街景！苗栗新開幕影視基地、票價懶人包

神還原50年代復古街景！苗栗新開幕影視基地、票價懶人包

毛孩也能一起進城堡！「台版迪士尼」在嘉義　直擊巧克力生產線

毛孩也能一起進城堡！「台版迪士尼」在嘉義　直擊巧克力生產線

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

4月遊北越3大優勢　業者：CP值最高

4月遊北越3大優勢　業者：CP值最高

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風

JR東日本飯店Buffet宣布漲價

JR東日本飯店Buffet宣布漲價

台客訪星國年增5%　迪士尼郵輪成亮點

台客訪星國年增5%　迪士尼郵輪成亮點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

肥前屋3/11開始試營運

「九九峰園區」試營運門票99元

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

香鷄城全新外帶店3/13進駐西門町

紅葉蛋糕首家百貨店開幕　推出全新「季節水果系列」

藏壽司推「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個　3/12起消費滿額即送

兄弟飯店Buffet兒童收費全降價

台北漢來「住1送1晚」贈島語自助早餐

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

4月遊北越3大優勢　業者：CP值最高

鯉魚潭遊艇惡意造浪「情節重大」　觀光署最高將罰100萬

石碇財神廟「仙石府」起源於納莉颱風

JR東日本飯店Buffet宣布漲價

台客訪星國年增5%　迪士尼郵輪成亮點

百色情人節西門町捕獲「野生小龍女馬妹」

九九峰氦氣球園區即起試營運入園優惠99元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366