ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角！還有Q萌水豚羊駝、柯爾鴨

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

南投「鹿芝谷生態景觀園區」坐落於鹿谷山區，這裡有水豚、羊駝、山羊和陸龜，還有可愛的梅花鹿、黑鼻羊和柯爾鴨，園區占地寬敞唯美舒服，結合藝術造景布置，以及壯闊大自然景觀，來鹿芝谷不僅能與可愛萌寵近距離互動，還能望山景、玩手作、用餐喝下午茶好放鬆。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

交通方式＆停車資訊
開車的朋友，導航鹿芝谷生態景觀園區即達，地點就在菇神鹿谷店的斜對面，是同一個老闆，鹿芝谷備有戶外大型停車場，開車停車都方便。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

收費方式＆門票資訊
鹿芝谷生態景觀園區入園低消為300元，想入園，可直接在櫃台購票，門票能折抵消費，可以折抵全台菇神餐廳，以及館內的消費抵用，或是在菇神鹿谷店用餐消費滿500元，也可獲得免費入園券一張。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

園區導覽地圖
上圖為鹿芝谷生態景觀園區的導覽地圖，園區佔地大，遊園設施也很完善，除了有可愛動物區及萌寵外，還有廣場、觀景台，販賣小舖、洗手間、手作DIY區和咖啡館等。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲大廳同時也是商品販售區，建議大家可以先遊園參觀，最後再出來逛賣店較佳，不然購物後，大包小包反而不好遊園看小動物。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

友善空間設施
準備進入鹿芝谷生態景觀園區的動物區，建議入園前，可以先上個洗手間和先洗手。鹿芝谷的洗手間設計得很美，環境乾淨有質感，不僅有親子洗手間、尿布台，還有小樓梯，讓小朋友也能自己洗手，這點很加分。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

飼料筒
來鹿芝谷生態景觀園區，要進入萌寵區才需購票，這裡的咖啡館和賣店免門票，現場服務人員很親切，驗票後會提供飼料，飼料好大一杯，一票一杯很合理，上面還有鹿芝谷專屬的圖案設計，看得出來，鹿芝谷的主人很用心經營。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

園區環境
園區空間非常的大，而且還有許多的藝術裝置設計，到處綠意盎然，結合大自然生態、盆栽和可愛動物，讓整座農場變得更熱鬧童趣。鏡面隧道很有特色，就連小朋友都好奇，走出隧道，還能看到超大的香菇造型，布景童趣可愛又繽紛，有別於一般的休閒農場，能結合鹿谷在地特色，有大自然生態、香菇、綠植盆栽，到處都很美。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

可愛動物區

柯爾鴨

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲第一站我們先去找小鴨玩，柯爾鴨好可愛，牠們在池塘裡游泳好愜意，投飼料就會靠近，生態池旁也有關於柯爾鴨的介紹。

水豚
柯爾鴨的家旁邊就是水豚，園區整理得很乾淨，而且都有柵欄，基本上旅人僅能在柵欄玩與動物互動，現場有佈置樓梯，小朋友也都能看得到；同時也有規劃投餵處，設柵欄的優點，就是不用擔心小動物衝撞，讓旅人能更安全的與動物互動。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲水豚真的好可愛，但因為有柵欄區隔，所以想要與水豚完整合照就比較難一點。

陸龜
跟著參觀動物，滿分來到陸龜的家，這裡的活動空間好大，有大大小小的陸龜，但牠們當天都好累，每個都在睡覺，想要用飼料吸引有點難，就僅能觀察日常了。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

羊駝
當天羊駝很熱情，看到牧草就主動靠近，ZAQ寶小小身體，餵食比自己高的羊駝好可愛，還得要踮腳尖，這畫面也太療癒了，好一個小小飼養員，成就達成。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲鹿芝谷遊園空間非常大，而且有規劃詳細的動線，重點是布景唯美，無論是步行，還是推推車都適合。

梅花鹿

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲這裡也有規劃梅花鹿區，梅花鹿的數量很多，而且牠們也很熱情，基本上靠近的旅人，牠們就會抬頭討食。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲柵欄的設計挺不錯的，ZAQ寶可以自在的與梅花鹿互動，小孩的身高剛剛好，就不會太害怕。

侏儒山羊

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

笑笑羊
還有古錐的黑鼻羊和侏儒山羊，這兩款羊種也都很可愛，餵食後還能摸摸牠們，鹿芝谷裡的每種小動物都擁有獨立的生活空間，寬敞乾淨，而且每個萌寵的區域都有作間隔，這個規劃非常加分。這樣遊客一多，也不擔心整個擠在一起，當天人潮不算少，但整體的遊園品質還是不錯的。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

休閒空間
細細漫遊鹿芝谷，你會發現園區不僅有許多藝術裝置，還有規劃休椅的坐椅和涼亭，甚至還有象棋可以玩，要是走累了，也能停留在園區裡休息閒坐也不賴，動線的尾端，也有洗手區和洗腳區，讓旅人維持乾淨。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

植栽手作
走上閣樓，可以將鹿芝谷園區盡收眼底，這裡還可以體驗多肉植物DIY，來淨化心靈也不錯，門票可以折抵消費，喜歡的朋友可以來設計小盆栽。滿分當天雖說沒有體驗多肉植物DIY，但卻蠻喜歡這間戶外的手作教室，觀景視野超級好，能眺望鹿谷壯麗的山景。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

茶店舖
這裡也有賣店，可以買到冰淇淋、飲料和零食餅乾，還有各種小朋友會喜歡的玩具及扭蛋機，小孩超愛，買了冰淇淋、蘋果牛奶和餅乾，可以坐在涼亭享用，質感的木質座位，搭配遼闊的觀景視野，超級放鬆。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

這裡擁有遼闊的大草皮
很適合小朋友跑跳放電，在圍欄的另一端，是南投鹿谷絕美的山巒景緻，放眼眺望，也能將南投的城市之美通通盡收眼底，當日天氣真的超好，蔚藍的天空讓大地景色更迷人，滿分站在鹿芝谷裡，能輕鬆感受連綿群山的震撼，可以望山、賞花、還能同時欣賞藝術，這裡真的很特別。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

觀景台
還有超強大的觀景台，好美的玻璃觀景台，輕鬆感受群山包圍的震撼，因為觀景台是網狀及玻璃設計，站上去有點小刺激，站在觀景台上拍照也很好看，推薦大家別錯過。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲花藝盆栽讓整座農場充滿生機與朝氣，還有風鈴可以許願搖鈴。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲更特別的是，鹿芝谷還有玩沙區，雖說區域不大，但這的確是小朋友的最愛；若時間不趕，也可以讓小孩來放放電。

咖啡館
遊園結束後，可以在這裡用餐或是下午茶，餐點品項很多樣，有定食、滷味和糕點，另有下午茶組合套餐可以選擇。開放式咖啡館也佈置得好美，用餐環境寬敞明亮，採光超級好，座位也舒服，重點是，還有超卡哇依的超巨大水豚玩偶。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

伴手禮區
準備離開前，最後一站就是逛紀念品，園區賣場裡超多動物玩偶，當然也有鹿谷在地的土特產、香菇和南瓜，也有玩具、帽子、糖餅禮盒等。老闆有點犯規，還設計樓梯讓小孩自己挑，ZAQ寶喜歡水豚的表情，真的是太可愛了，不過，因為家裡玩偶太多，最後沒讓他買，只讓牠和水豚合影，就要放下說掰掰。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

體驗心得
滿分一家當天在鹿芝谷玩拍得超級開心，鹿芝谷生態景觀園區整個腹地空間非常寬敞，遊園的動線設計也不錯，有規劃各萌寵區，在觀察動物生態時，也能同時欣賞藝術品，再結合大自然的美景與山景，逛起來很舒服，雖說相較許多農場，可能門票收費有點高，但是可以全額折抵消費，也還算合理。

滿分很喜歡園區舒服的環境、唯美的景觀，人員的服務也很親切，更棒的是親子設施友善，與小動物互動餵食後，還能在園區裡用餐午茶，若細細賞遊觀景加用餐，可以花上大半天。

▲▼南投最新親子農場「鹿芝谷生態景觀園區」，山谷裡與萌寵玩樂。（圖／部落客滿分提供）

鹿芝谷生態景觀園區

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段377號
電話：049－2753377
營業時間：10：00～18：00、周六09：30～18：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

JR九州36＋3豪華觀光列車開箱！路線時間＆預約教學一篇看懂
朝聖昭披耶河畔最古老建築！泰國版「艾菲爾鐵塔」遊玩攻略
車泊＋泡湯只要500元！礁溪8間人氣平價湯屋　房型價格一次看

關鍵字： 鹿芝谷生態景觀園區 南投旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【穿搭的一部分啦】小妹妹上台領獎堅持拎包包　滿臉問號看隔壁怎麼沒帶

推薦閱讀

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製

莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天

莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

日本網紅Rena遊台中

日本網紅Rena遊台中

獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

過年放電去！大里草湖溪滑步車場啟用

過年放電去！大里草湖溪滑步車場啟用

6家必比登滷肉飯名店一次看

6家必比登滷肉飯名店一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

彰化水晶宮消防栓升格文化資產

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

嘉義散策攻略！盤點4間日系靈魂小店

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

肥前屋復活！3月與大家重新見面

熱門行程

最新新聞更多

日本網紅Rena遊台中

獨／頂呱呱「霜淇淋」僅1門市吃得到　還有辣味脆皮炸雞、漢堡 

南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

過年放電去！大里草湖溪滑步車場啟用

6家必比登滷肉飯名店一次看

出國多賺2天假！　一次玩日韓超省時

澳洲首座世界文化遺產建築！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366