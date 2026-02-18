南投「鏤空玻璃觀景台」絕美視角！還有Q萌水豚羊駝、柯爾鴨

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

南投「鹿芝谷生態景觀園區」坐落於鹿谷山區，這裡有水豚、羊駝、山羊和陸龜，還有可愛的梅花鹿、黑鼻羊和柯爾鴨，園區占地寬敞唯美舒服，結合藝術造景布置，以及壯闊大自然景觀，來鹿芝谷不僅能與可愛萌寵近距離互動，還能望山景、玩手作、用餐喝下午茶好放鬆。

交通方式＆停車資訊

開車的朋友，導航鹿芝谷生態景觀園區即達，地點就在菇神鹿谷店的斜對面，是同一個老闆，鹿芝谷備有戶外大型停車場，開車停車都方便。

收費方式＆門票資訊

鹿芝谷生態景觀園區入園低消為300元，想入園，可直接在櫃台購票，門票能折抵消費，可以折抵全台菇神餐廳，以及館內的消費抵用，或是在菇神鹿谷店用餐消費滿500元，也可獲得免費入園券一張。

園區導覽地圖

上圖為鹿芝谷生態景觀園區的導覽地圖，園區佔地大，遊園設施也很完善，除了有可愛動物區及萌寵外，還有廣場、觀景台，販賣小舖、洗手間、手作DIY區和咖啡館等。

▲大廳同時也是商品販售區，建議大家可以先遊園參觀，最後再出來逛賣店較佳，不然購物後，大包小包反而不好遊園看小動物。

友善空間設施

準備進入鹿芝谷生態景觀園區的動物區，建議入園前，可以先上個洗手間和先洗手。鹿芝谷的洗手間設計得很美，環境乾淨有質感，不僅有親子洗手間、尿布台，還有小樓梯，讓小朋友也能自己洗手，這點很加分。

飼料筒

來鹿芝谷生態景觀園區，要進入萌寵區才需購票，這裡的咖啡館和賣店免門票，現場服務人員很親切，驗票後會提供飼料，飼料好大一杯，一票一杯很合理，上面還有鹿芝谷專屬的圖案設計，看得出來，鹿芝谷的主人很用心經營。

園區環境

園區空間非常的大，而且還有許多的藝術裝置設計，到處綠意盎然，結合大自然生態、盆栽和可愛動物，讓整座農場變得更熱鬧童趣。鏡面隧道很有特色，就連小朋友都好奇，走出隧道，還能看到超大的香菇造型，布景童趣可愛又繽紛，有別於一般的休閒農場，能結合鹿谷在地特色，有大自然生態、香菇、綠植盆栽，到處都很美。

可愛動物區

柯爾鴨

▲第一站我們先去找小鴨玩，柯爾鴨好可愛，牠們在池塘裡游泳好愜意，投飼料就會靠近，生態池旁也有關於柯爾鴨的介紹。

水豚

柯爾鴨的家旁邊就是水豚，園區整理得很乾淨，而且都有柵欄，基本上旅人僅能在柵欄玩與動物互動，現場有佈置樓梯，小朋友也都能看得到；同時也有規劃投餵處，設柵欄的優點，就是不用擔心小動物衝撞，讓旅人能更安全的與動物互動。

▲水豚真的好可愛，但因為有柵欄區隔，所以想要與水豚完整合照就比較難一點。

陸龜

跟著參觀動物，滿分來到陸龜的家，這裡的活動空間好大，有大大小小的陸龜，但牠們當天都好累，每個都在睡覺，想要用飼料吸引有點難，就僅能觀察日常了。

羊駝

當天羊駝很熱情，看到牧草就主動靠近，ZAQ寶小小身體，餵食比自己高的羊駝好可愛，還得要踮腳尖，這畫面也太療癒了，好一個小小飼養員，成就達成。

▲鹿芝谷遊園空間非常大，而且有規劃詳細的動線，重點是布景唯美，無論是步行，還是推推車都適合。

梅花鹿

▲這裡也有規劃梅花鹿區，梅花鹿的數量很多，而且牠們也很熱情，基本上靠近的旅人，牠們就會抬頭討食。

▲柵欄的設計挺不錯的，ZAQ寶可以自在的與梅花鹿互動，小孩的身高剛剛好，就不會太害怕。

侏儒山羊

笑笑羊

還有古錐的黑鼻羊和侏儒山羊，這兩款羊種也都很可愛，餵食後還能摸摸牠們，鹿芝谷裡的每種小動物都擁有獨立的生活空間，寬敞乾淨，而且每個萌寵的區域都有作間隔，這個規劃非常加分。這樣遊客一多，也不擔心整個擠在一起，當天人潮不算少，但整體的遊園品質還是不錯的。

休閒空間

細細漫遊鹿芝谷，你會發現園區不僅有許多藝術裝置，還有規劃休椅的坐椅和涼亭，甚至還有象棋可以玩，要是走累了，也能停留在園區裡休息閒坐也不賴，動線的尾端，也有洗手區和洗腳區，讓旅人維持乾淨。

植栽手作

走上閣樓，可以將鹿芝谷園區盡收眼底，這裡還可以體驗多肉植物DIY，來淨化心靈也不錯，門票可以折抵消費，喜歡的朋友可以來設計小盆栽。滿分當天雖說沒有體驗多肉植物DIY，但卻蠻喜歡這間戶外的手作教室，觀景視野超級好，能眺望鹿谷壯麗的山景。

茶店舖

這裡也有賣店，可以買到冰淇淋、飲料和零食餅乾，還有各種小朋友會喜歡的玩具及扭蛋機，小孩超愛，買了冰淇淋、蘋果牛奶和餅乾，可以坐在涼亭享用，質感的木質座位，搭配遼闊的觀景視野，超級放鬆。

這裡擁有遼闊的大草皮

很適合小朋友跑跳放電，在圍欄的另一端，是南投鹿谷絕美的山巒景緻，放眼眺望，也能將南投的城市之美通通盡收眼底，當日天氣真的超好，蔚藍的天空讓大地景色更迷人，滿分站在鹿芝谷裡，能輕鬆感受連綿群山的震撼，可以望山、賞花、還能同時欣賞藝術，這裡真的很特別。

觀景台

還有超強大的觀景台，好美的玻璃觀景台，輕鬆感受群山包圍的震撼，因為觀景台是網狀及玻璃設計，站上去有點小刺激，站在觀景台上拍照也很好看，推薦大家別錯過。

▲花藝盆栽讓整座農場充滿生機與朝氣，還有風鈴可以許願搖鈴。

▲更特別的是，鹿芝谷還有玩沙區，雖說區域不大，但這的確是小朋友的最愛；若時間不趕，也可以讓小孩來放放電。



咖啡館

遊園結束後，可以在這裡用餐或是下午茶，餐點品項很多樣，有定食、滷味和糕點，另有下午茶組合套餐可以選擇。開放式咖啡館也佈置得好美，用餐環境寬敞明亮，採光超級好，座位也舒服，重點是，還有超卡哇依的超巨大水豚玩偶。

伴手禮區

準備離開前，最後一站就是逛紀念品，園區賣場裡超多動物玩偶，當然也有鹿谷在地的土特產、香菇和南瓜，也有玩具、帽子、糖餅禮盒等。老闆有點犯規，還設計樓梯讓小孩自己挑，ZAQ寶喜歡水豚的表情，真的是太可愛了，不過，因為家裡玩偶太多，最後沒讓他買，只讓牠和水豚合影，就要放下說掰掰。

體驗心得

滿分一家當天在鹿芝谷玩拍得超級開心，鹿芝谷生態景觀園區整個腹地空間非常寬敞，遊園的動線設計也不錯，有規劃各萌寵區，在觀察動物生態時，也能同時欣賞藝術品，再結合大自然的美景與山景，逛起來很舒服，雖說相較許多農場，可能門票收費有點高，但是可以全額折抵消費，也還算合理。

滿分很喜歡園區舒服的環境、唯美的景觀，人員的服務也很親切，更棒的是親子設施友善，與小動物互動餵食後，還能在園區裡用餐午茶，若細細賞遊觀景加用餐，可以花上大半天。

鹿芝谷生態景觀園區

地址：南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

電話：049－2753377

營業時間：10：00～18：00、周六09：30～18：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

