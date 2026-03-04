九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！盤點入園必玩必拍設施景點

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

九州長崎必玩景點「豪斯登堡」是亞洲最大的度假主題樂園，整座園區以17世紀的歐洲荷蘭風情為設計，最新米飛兔樂園可愛度破表，還能與米飛兔相見歡。設施多樣且華麗，三層樓高的旋轉木馬超震撼，還能體驗搭船遊湖、登上景觀塔飽覽城堡風光。白天晚上都很美，夜間燈光秀更是璀璨，在城堡裡住一晚絕對享受！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

豪斯登堡絕對是日本亞洲最美的歐風小鎮，佔地寬廣，集結各種壯麗的歐風城堡，還能看到荷蘭風車、運河和夢幻花海，相信來過豪斯登堡的朋友，也會印象深刻。

門票資訊

豪斯登堡門票真的不便宜，直接在Klook上買比較划算，不僅比官網買更便宜，還能搭配套票餐飲和交通券，購票時也可以參考是否搭配交通和餐飲一起買。此外，九州季節限定的最大煙火秀就在豪斯登堡，若想要看煙火的朋友，也值得列入參考。

建議若是一早抵達豪斯登堡，可選擇一日券，若是午後才抵達的朋友，建議選擇午後護照。不過因為豪斯登堡園區非常大，再加上晚上有夜間點燈，很推薦可以安排直接入宿豪斯登堡飯店，選擇一日半的門票，第一天選擇午後搭配夜間園區，第二天再來好好遊園也不錯！

園區地圖＆APP

▲豪斯登堡的園區佔地超大，建議可下載官方園區的APP，不僅可以隨時看地圖，還有園區最新活動和表演時刻。

樂園入口環境

常見的前往方式有開車自駕前來，園區有停車場，可以再搭園區的接駁車進入樂園。距離樂園最近的車站是JR豪斯登堡站，從長崎機場搭乘巴士約60分鐘，或是搭乘高速渡輪約50分鐘即可到達。

▲豪斯登堡園區入口有便利商店和洗手間。

營業時間

▲豪斯登堡入園開放時間為10：00－21：00，依現場園區為主，若住在豪斯登堡內的飯店，可提早一小時於09：00入園。

最新米飛兔樂園

米飛兔迷們，豪斯登堡第一站來這裡就對了！超夢幻的米飛兔世界，整座城堡建築都是米飛兔專屬色，黃色、橘色、白色和藍色，色彩繽紛，與歐風城堡也很搭，漫步米飛兔園區，每個角落也都非常好拍照，仔細觀察會發現，就連垃圾桶都設計得很可愛。

人氣拍照點

到處都能看到米飛兔公仔，有超大的兔子森林步道、米飛兔彩虹傘、米飛兔盪鞦韆等等，接近合影時，還能聽到米飛兔說話。

米飛兔主題遊樂設施

▲最新的米飛兔開飛機和划船體驗也很刺激，大小朋友都能一起體驗。

超好玩的米飛兔見面會，可以近距離與活的米飛兔一起互動拍美照，重點是居然還有兩種不同的布景環境，建議朋友們這一關要玩兩次，才能發現驚喜。

▲現場服務人員也會協助拍照，真的好可愛。

▲米飛兔夢想故事書場景童趣可愛，可以戴上感應手環取景拍照。

米飛兔主題餐廳

午餐時間推薦可以安排在米飛兔主題餐廳用餐，餐廳佈景童趣繽紛，還有米飛兔派對場景能合影。菜單品項豐富多樣化，還有米飛兔造型餐點。當天點了米飛兔主題排餐和咖哩飯，造型太可愛所以上桌時真的會捨不得吃！味道不到驚艷，但還可以，個人比較喜歡蛋糕，飲料也不錯。

米飛兔紀念品店

▲多樣化的米飛兔相關商品，有玩偶、吊飾和服裝等，還有很多米飛兔的日常生活用品。

免費遊園巴士

園區有免費接駁車，米飛兔造型的接駁車真的太可愛了！由於豪斯登堡樂園真的超級大，若走累了的朋友也可以考慮搭乘米飛兔接駁車。

荷蘭主題遊樂設施

摩天輪

遊船體驗

旋轉木馬

城堡觀景塔

心得

除了有許多好玩的遊樂設施外，最吸引我的還是豪斯登堡裡的歐風場景，與荷蘭風車、異國風城堡和浪漫花海合影，在觀景塔上還能將整座歐洲國度樂園盡收眼底。

豪斯登堡

地址：長崎県佐世保市ハウステンボス町1－1

營業時間：10：00－21：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►大溪佛心農場一票玩到底！150元含餵鹿釣蝦 還能看水豚寶寶

►400元騎乘高大駿馬！台中神岡馬術訓練基地 大人小孩都能體驗

►JR九州36＋3豪華觀光列車開箱！路線時間＆預約教學一篇看懂