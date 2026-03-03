高雄石頭廟背後藏溫馨故事　數百泰國移工為謝救命恩徒手蓋廟

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

高雄特色廟宇景點「石頭廟－田寮慈玄聖天宮」，寺廟莊嚴的建築，是用石頭和貝殼所設計而成的，放眼欣賞，好像一座巨型的藝術品。石頭廟的背後，有一個慈悲感恩的小故事，廟宇建築美輪美奐，廟前還有一對金色雙龍，水上金龍搶珠的畫面也相當壯觀，來這參拜祈福，同時還能欣賞廟中美景，四周也有在地的美食小吃攤。

交通方式＆停車資訊

出遊最開心的事，就是能遇上艷陽好天氣，這一站，來到高雄田寮的「石頭廟」，從前就聽過這個景點，這次來高雄也特別安排，開車來訪的朋友，可以直接導航高雄石頭廟，若需要搭車，也可以於岡山車站轉計程車來訪，附近也有不少好玩的景點，像是沃野山丘、阿公店水庫和月世界，若來訪有更多的時間，也都適合安排順遊，廟方也有規劃戶外大型停車場。

廟宇環境

整個園區的占地還蠻大的，登上石頭廟前，還得先走一小段階梯，石頭廟整體的建築外觀既吸睛又特別，同樣是廟宇，沒有華麗的宮殿和瑰麗的樑柱，建築外觀是由數不盡的石頭和貝殼所設計而成，看上去灰灰一片，卻帶有莊嚴神秘的感覺。

由石頭堆砌而成

首次來訪覺得這裡擁有不同的美感，由石頭堆砌的建築，也像是一座大型的藝術品，廟宇的中央，還有一片碧綠的小池塘，靠近欣賞，你會發現池塘裡還有魚兒在優游呢！

水上石橋

水上石橋也是旅人熱點的美拍打卡點，走進石橋，你會發現用石頭做的橋面也很好看，特別的是，背景是用大石頭設計的壯麗假山，而前景，是池塘上兩條金色的巨龍在搶珠，我覺得這個角度的取景畫面特別好看，彷彿自己真的走進了一座巨型的藝術品裡。

石牆樑柱

換個角度欣賞，寺裡的石牆樑柱更叫人驚呼，近距離觀察，發現每個牆面都布滿了石頭，石塊凹凸不平，每個石子和貝殼的外形也不一樣，到底是怎麼設計，才能把整座寺廟都布土滿石頭呢？

全憑心境所建成

高雄田寮的慈玄聖天宮，又被稱為石頭廟，創於建民國73年（西元1984年）。在西元1994年救濟了數百名因承包商倒閉而失業的泰籍勞工，泰勞們為了答謝廟方的善行，自願協助廟方興建後殿，據說當時建築並無設計圖，依佛祖指示，運用石頭、珊瑚與貝殼，手工拼貼出無與倫比的陸上龍宮。參觀時發現寺裡不同的地方，所用到的石塊和貝殼也都不太一樣，真的很好奇，這些大大小小的石塊是從何而來。

滿滿異國風情

當天一邊欣賞，一邊參拜，石頭廟裡供奉著許多尊者的佛像，懷著虔誠的心情，一一合掌祈福，廟裡採光明亮，我特別喜歡樑柱的設計，其實寺裡角落的石頭窗景，我也覺得超美，頓時，也有一種置身在異國探索的感覺呢！

石頭橋

莊嚴的石頭橋，也是我最喜歡的其中一景，站在石橋上，可以眺望遠方的山層美景，還能近距離欣賞池畔中的金魚和金龍，我猜想，或許這就是寺裡絕佳的風水寶地啦！

玻璃宮殿

登上石頭廟最頂端的玻璃宮殿，這裡供奉的是觀世音菩薩，旁邊還有兩位童子，當天也誠心跪在佛祖前面，祈願我和家人都能平安健康和順心。

站上頂端眺望山景

站在石頭廟頂端，可以遠望山景，還能將整座寺廟園區盡收眼底，其實廟宇的空間並沒有很大，據說，廟裡也仍然在繼續施工建築，說不定再過幾年，石頭廟也會變得很不一樣。

猴子與濟公

走出廟宇，發現屋頂上有濟公和小猴的雕像，濟公活佛給人一種慈祥及神通廣大的感覺，不知道站在屋頂上的濟公，是否也在看守此廟呢？

文物館

旁邊還有一間慈玄文物館，真的有點可惜，來訪當天並沒有開放，不過，文物館外也有不少復古懷舊的物品，有興趣的朋友，也可順遊來這參觀。

▲讓人驚艷的是，天花板佈滿了整片的貝殼，精緻的藝術設計，再次令人感受數大之美的震撼。

廟前廣場

廟前的空地廣場也蠻熱鬧的，來訪的旅人，也可以在這裡用餐喝茶，旁邊就有洗手間，離開前上個洗手間也很方便。

參訪心得

高雄「石頭廟」是個值得走訪的地方，特色的石頭貝殼建築，好似大型藝術品，寺廟莊嚴帶有神秘感，來訪能欣賞建築之美，還能探索其中，並虔誠向佛祖參拜祈福，我特別喜歡石頭廟中央的石橋景觀，石頭廟其實占地不大，很快就可以逛完了，若對建築之美有興趣的朋友，可別錯過啦！

田寮慈玄聖天宮－石頭廟

地址：高雄市田寮區新興里新興路2之7號

電話：07－6361154

營業時間：24小時營業

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

