鐵道迷必存！台中后里「退役火車餐廳」　懷舊車廂秒回80年代

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

台中主題餐廳推薦「新幹線列車站火車餐廳」，真的太特別，可以坐在景觀火車上享用美食，欣賞車窗外的田野風光，庭院唯美好拍照，還有專屬兒童遊戲區，親子同行來新幹線列車站火車餐廳趣味十足，小朋友還能戴帽子，秒變裝帥氣車長超級可愛，再搭配后里景點一日遊，更能充實旅程！

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交通方式＆停車資訊

小周末天氣晴，我們一家走跳后里踩點玩樂，春天就是賞櫻的季節，后里的櫻花也綻放了！這天安排要去后里泰安派出所賞櫻，順遊來到附近的新幹線列車站火車餐廳用餐，餐廳就坐落在橋下，開車導航地標即達，也可以搭火車來玩。餐廳旁可以停車，還能看到保留下來的軌道，以及退役的火車頭，小朋友都會被吸引啦！

園區環境

走進餐廳，有一秒穿越過去的錯覺，園區佈置古色古香，像是來到懷舊純樸的庭院，到處綠意盎然，還有裝飾各式花卉盆栽。比較特別的是，入口掛著新幹線的標示，真的很有即將進入復古車站的感覺耶，而且這條路線也太特別，是護你平安。

餐廳櫃台

初次來到依指示入園，整間餐廳的設計，就是火車車廂的座位，再搭配館內擺設的舊時文物，古意十足，好有味道！

觀光火車座位區

本以為我們就是要在餐廳室內裡用餐，但沒想到，老闆此時說，準備上車囉！我才發現，原來新幹線列車站火車餐廳裡，真的是有一台火車，而我們就要在火車上用餐，跟著人員的指引，我們一家也即將進入車廂，這裡的火車用餐區好酷，採光明亮，選用舊時觀光列車的設計，提供舒適的沙發，還有窗景和桌面。

▲正式上車入座後，不僅小孩覺得很開心，就連我也覺得好興奮，在這裡會有搭火車旅行的感覺。

提供打卡小道具

車廂上也有提供帽子和打卡小道具，戴上帽子，小孩也秒變身可愛小車長，不過，要特別注意一下，列車是不會開的喔！僅僅只是在觀光火車上用餐觀景啦！

菜單

入座後，服務人員會提供菜單，品項很豐富，有咖哩飯、燴飯、拉麵、拌麵、炸物小點、各式特調飲，以及下午茶組合可以選擇，入館每人用餐低消為180元，畫單完成後，再到櫃台點餐就可以啦！

兒童遊戲區

等餐時間不無聊，除了可以在火車上取景拍照，餐廳還有規劃兒童遊戲區，小型的溜滑梯、鞦韆和套圈圈可以玩，當天小孩在遊戲區玩拍得很開心，爬上爬下整個超級放電的，天氣也超好。

唯美庭院浪漫櫻花

我覺得新幹線列車站火車餐廳的庭院也很美，不僅種植許多花卉盆栽，居然還有櫻花樹。當日來訪時，櫻花初開綻放，賞心悅目，漫步庭院觀景拍照，覺得很愉快。

人氣餐點

餐點上桌，每份套餐看起來都很澎湃，當天點了炸蝦捲咖哩飯和韓式拌麵，每份主題都有包含小菜，而且小菜也很精緻，看起來非常可口，重點是味道也都不錯喔！蝦捲炸得超級好吃，韓式拌麵我也很喜歡，一份套餐就可以吃得非常有飽足感啦！

▲還點了兩杯飲品，選擇套餐可加購換飲料，水果茶和氣泡飲都不錯喝，炎熱的天氣來一杯很清爽。

吃飽後還能散散步

飽餐一頓後不急著離開，可以戶外散步觀景，換個視角欣賞，這是一座田邊的列車餐廳，火車外觀的設計，相信走過路過都會被吸引，相信來這裡用餐的朋友，也會印象深刻喔！

心得感受

當天在新幹線列車站火車餐廳用餐得很愉快，新幹線列車站火車餐廳環境寬敞舒服，最特別的就是可以在火車上用餐觀景，庭院唯美舒服，可以散步休息賞花卉，還有小朋友能放電的遊戲設施，餐點表現水準之上，很值得玩后里順遊安排喔！

新幹線列車站火車餐廳

地址：台中市后里區福安路37－21號

電話：0927－763022

營業時間：平日11：00－17：00、假日11：00－17：30

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