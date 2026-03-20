朝聖全台室內最高關公神像！必打卡金銀隧道　還有規劃咖啡廳

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳莉玟

桃園龜山的「桃園威天宮」，佔地近萬坪的園區空間寬敞，不僅有氣勢磅礡的大殿與全台室內最高的關公神像，戶外還規劃了充滿童趣的西遊記主題造景、金銀隧道，還規劃了用餐空間能坐下來喝咖啡吃點心。來這裡除了祈福求平安、求財運，也很適合帶孩子散步拍照，是一處寓教於樂的宗教文化景點。

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停車資訊

▲設有免費停車場。

大殿參拜

桃園威天宮主祀關聖帝君，大殿入口處「關聖帝君一指定江山」雕塑氣勢非凡，關聖帝君高舉右手、食指直指天際的姿態，彷彿運籌帷幄、指點江山，是來到威天宮必拍的重要地標。

一走進大殿

挑高寬敞的空間立刻讓人感受到莊嚴與震撼。殿內最吸睛的，莫過於超過7公尺高的關聖帝君神像，近距離仰望時，那份威嚴與慈悲兼具的神情令人印象深刻。

▲摸摸大元寶，財運滾滾來 。

大殿可以填寫心願祈願書

書寫想祈求的願望、誠心稟告關聖帝君，拿著填寫好的祈願書去過爐後投入祈願箱，每個月的第一、三個星期六上午師父會上疏文稟報，若覺得三個月都無果還可以再回來重求。

▲側殿這裡能摸天下第一筆，摸筆頭：士農工商攏出頭，摸筆身：金榜題名步步昇，摸筆尾：乎你賺錢春傢伙。

▲連小孩都不做選擇，從頭摸到尾！

月老神君

▲桃園威天宮也有設立月老神君，想求姻緣的單身男女別忘了來參拜。

戶外參觀拍照區

戶外充滿故事性超好拍的，設有以《西遊記》為主題的石雕造景，像唐三藏西方取經、孫悟空、如來佛等角色栩栩如生。被壓在五指山下的孫悟空造型特別吸睛，小朋友還能走上平台合影，畫面趣味十足。

▲象徵財富與好運的金銀道，是不少人必走的祈福路線。投入功德款後敲響金銀鐘，接著走進金銀道，用手摸四方財並大喊錢來爺。

▲金銀隧道裡有滿滿的錢幣、元寶、新台幣，甚至連美金都有。

▲金銀隧道裡外都好好拍，走在其間寓意財源廣進、步步高升。

▲三國金銀滿載而歸雕像，結合三國故事人物的造景，讓歷史人物化身立體場景，能夠拉牛車拍照，帶領他們滿載而歸、金銀財寶旺旺來。

▲臥佛靜靜側臥於園區一隅，神情安詳慈悲，金身線條圓潤柔和，散發溫暖祥和的氣息。

▲浴佛儀式洗滌內心的煩惱，提醒自己反省與修心。

▲經輪每轉動一圈，就象徵誦讀經文一次，能累積功德、增長福報。

神來爺咖啡屋

設有神來爺咖啡屋，提供咖啡與輕食，參拜、拍照走累後，可以坐下來喝杯咖啡、吃點小點心補充體力。座位不多，比較適合外帶，提供咖啡、熱壓吐司、關公豆腐、茶葉蛋、甜甜圈等等，都是銅板價，價格算是親民。

孔明參拜區

供奉智慧象徵的諸葛亮。學生與準備考試的考生，常來此祈求學業順利、考運亨通。在濃厚的文化氛圍中，讓孩子認識歷史人物，同時也為學習之路增添祝福。

十二生肖本命佛區

依照不同生肖供奉對應守護佛，信眾可依自己的生肖參拜祈福。許多人會帶著全家一起來，依序找到各自的守護神，象徵全年平安順遂。

心得

桃園威天宮不僅是一座氣勢非凡的廟宇，更是一處結合信仰文化與親子休閒的好去處。從震撼的大殿關公神像，到戶外西遊記主題造景，再到咖啡屋與多元參拜區域，無論是祈福、散步或拍照，都能收穫滿滿。

桃園威天宮

地址：桃園市龜山區大坑路三段150巷1號

電話：03－3166455

開放時間：08：00－17：30

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

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