台中落羽松秘境！60元拍出歐洲風情　復古偉士牌水池倒影超夢幻

后里泰安「羽粼落羽松」是台中超高人氣賞落羽松景點，落羽松隨著季節從翠綠轉為金黃、橘紅，充滿歐洲風情美不勝收，園區除了主角落羽松外，也設有造景能美拍，還規劃了休息區能享用咖啡與鬆餅，是情侶約會、親子出遊都很適合的景點。

▲門票每人60元，120公分以下兒童免費。

交通方式＆停車資訊

火車：泰安火車站下車，步行約5分鐘

停車：泰安派出所停車場免費停車，周邊私人停車場約50元

▲開車前來的旅人可以先到泰安派出所旁的免費停車場看有無車位。

水池造景區

雖然還沒到落羽松最紅的時候，但有綠有黃搭配造景已經很好拍了。先來到水池造景區，水池中央擺放著多輛吸睛的紅色復古偉士牌，很適合好友一起合影。站在池邊或取低角度拍攝，不只可以把偉士牌拍進畫面，還能捕捉到水面上的倒影，畫面層次感十足，怎麼拍都很有味道。

▲大家幾乎都從正面拍，但我覺得側面可以拍到倒影比較美。

水生落羽松區

這裡設計了石頭步道與大型木平台，能夠走進水生落羽松林拍照，以整排落羽松和水中倒影當背景，照片拍起來真的超美超夢幻。

▲不過池中舖設的石子路不太好走，帶小朋友來的話要多加小心。

▲另一邊是筆直成排的落羽松林，這一區的落羽松比較紅了，唯美又浪漫。

浪漫愛之鐘

想找浪漫感滿滿的拍照場景，一定不能錯過愛之鐘，原本在愛之鐘正面拍攝、背景為落羽松林，後來發現原來後面的小水池是愛心形狀，而且水池周圍還種滿了波斯菊，從水池的方向拍可以拍到愛之鐘的倒影更是美上加美。

▲愛心水池搭配落羽松倒映美翻天了。

▲愛之鐘這區的落羽松也已轉成金黃色，像是打翻了油畫油彩，色彩飽和美得好不真實。

休憩餐飲區

走拍累了也不用擔心沒地方休息，休憩區設置了不少桌椅，也有提供鬆餅、咖啡等輕食與飲品，可以坐在落羽松樹下悠閒放鬆，邊享用點心邊欣賞落羽松。

▲我們點了兩個鬆餅和熱巧克力，鬆餅銅板價算是親民。

▲園區內設有公廁，帶著小朋友同行也能更安心，不用急著找洗手間，廁所外牆彩繪了上廁所的狗狗很有幽默感。

波斯菊花海

其實靠近入口還有波斯菊花田搭配落羽松，因為已接近閉園時間加上可樂娜已經失去耐心不讓我再拍，所以史努比只好放棄了這一區，想拍有波斯菊為前景的落羽松林別錯過這裡。

心得

后里景點「泰安羽粼落羽松」不只是欣賞水杉的景點，更是一個結合自然、水景與多元造景的美拍園區，不論是想拍美照、散步放空，或是帶孩子來走走，都能玩得輕鬆又盡興，喜歡拍照的旅人們更不能錯過。

台中泰安羽粼落羽松

地址：台中市后里區安眉路5號

電話：0980－708090

營業時間：09：00～17：30

