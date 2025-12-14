珍藏千年「咕嚕卻旺普巴杵」！台北蒙藏文化館　近看絕美沙壇城

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者蘇相云

台北超低調「免門票」室內景點！隱藏在大安區青田街巷弄裡的「蒙藏文化館」，是國內唯一專業典藏與展示蒙藏文化的公立博物館，這裡不定期舉辦結合館藏及蒙藏文化藝術主題展、專題講座、手作體驗及研習課程，最酷的是還可預約導覽及穿戴蒙藏傳統服飾，真的是非常特別又寓教於樂的台北室內景點。

交通方式



捷運：

搭乘捷運紅線（淡水信義線）或捷運橘線（中和新蘆線）

1、於「東門站」下車，5號出口出來步行約13分鐘

2、於「古亭站」下車，5號出口出來步行約13分鐘

搭乘捷運綠線（松山新店線）

1、於「古亭站」下車，5號出口出來步行約13分鐘

2、於「台電大樓站」下車，3號出口出來步行約15分鐘



公車：

1、師大綜合大樓站（和平東路）：15、18、74、235、237、254、278、

295、662、663、672、907、0南、和平幹線

2、信義永康街口（捷運東門站）：0東、0南、20、22、38、204、

1503、信義幹線，下車後永康街直行約15分鐘即可到達



停車：

介紹

這裡應該算是冷門的景點，我也是偶然機會發現的，一直很想來體驗穿戴蒙藏服飾，某天滑臉書看到西藏雪頓節文化活動體驗，時間到就守在電腦前搶名額，幸運搶到名額就來參加了這個特別的活動。蒙藏文化館前身是民國17年成立的蒙藏委員會，後來改隸文化部並轉型為文化館，館舍建築外觀具傳統藏式特色，樓高4層、占地300多坪，館內除了有展廳、圖書室、演講廳，還特別設有章嘉大師紀念堂。

西藏雪頓節文化活動體驗

這次報名的是西藏雪頓節文化活動體驗，場次為藏戲面具DIY及藏式服飾體驗，另一個場次在下午是奶茶DIY之類的。本來以為藏戲面具DIY是彩繪，結果是剪貼圖飾。藏戲藏語稱「阿姐拉姆」，意為仙女姐姐，是一種集歌舞與說唱表演為一體的戲曲藝術，已流傳600多年。一開始老師會介紹這些面具的名稱及代表意義，可樂娜原本選的面具是動物，結果她不小心貼壞了，還好現場還有多的，所以後來換成綠色的面具。

▲藏戲黃面具代表仙翁、國王。

▲藏戲綠面具代表母親。

▲費了一番工夫終於貼好。

藏式服飾體驗

接著就要來體驗穿戴藏式服飾，現場會有志工幫忙搭配與穿搭，不用擔心不知道該怎麼穿。這一排是藏式服飾，下一張照片是蒙式服飾，我覺得蒙式服飾更華麗更好看，但因為這天我們體驗的是「西藏雪頓節文化活動」，所以當日只開放體驗藏式服飾，一般來說報名蒙藏文化館的傳統服飾體驗，是藏式和蒙式兩種服飾都能穿戴。

▲穿搭好當然就是要來大拍特拍了，現場有蒙古包及藏式紙雕，背景是雪山，拍起來就像真的飛去西藏旅行，留下滿滿的假日回憶。

▲穿起來好像還蠻無違和感的，立馬變身成西藏人了。

漢傳佛雕藝術之美

近期特展為「傳承之美」，一樓展館展出的漢傳佛雕藝術之美，這次展覽展出的漢傳佛像，年代最早可以追溯到西元6世紀，一直到15世紀，而藏傳佛教的「三根本造像」則從西元11世紀延續到近代，大小觀眾都能透過這些佛像，一次感受到不同時代、不同地方的宗教藝術之美。

▲來自15世紀的菩薩立像。



藏傳佛教的傳承法脈

此次展覽內容主要以薩迦派傳承相關的三根本造像為主，可以客觀心態來欣賞漢傳與藏傳兩種宗教文化所表現的不同藝術。其他還有平面唐卡圖像、法器及日常生活配飾等工藝器具，約200件宗教文物。

曼荼羅

「曼荼羅」一詞源自梵文音譯詞，也有人稱為「曼陀羅」，原意指圓形、環形或球形的相關事物，有圓滿的意思。現場還設置了曼荼羅體驗區，影片播放曼荼羅構圖搭配佛曲音樂，可以配合影片冥想，感受無比的寧靜與祝福。

▲此「沙壇城」近看是一幅巨型的彩色沙雕，是由4位喇嘛以各色礦物彩沙進行主尊為釋迦牟尼佛，顏色非常鮮豔、圖形也非常精細，讓人嘆為觀止。

▲一旁牆面上也展示了這些彩色礦物沙。

▲這裡參考西藏「曬大佛」展示形式，在展場特別陳列全長達578公分的大唐卡「三怙主刺繡拼貼唐卡」館藏。

蒙藏工藝

西藏特殊的地理環境，造就游牧與農業並存的生活型態，也使得西藏工藝有著流動與定居的色彩，擅長使用金屬製作佛像、唐卡繪製工藝、應用動物毛皮編織。

章嘉大師紀念堂

三樓是章嘉大師紀念堂，章嘉呼圖克圖是藏傳佛教四大領袖之一，地位與達賴喇嘛、班禪喇嘛齊名。他的傳承最早可追溯到印度阿羅漢，後來轉世到藏區，傳到第十三世因出生於青海張家村，被稱為「張家活佛」，康熙皇帝則賜名為「章嘉」，從此成為正式的傳承。

其中，七世章嘉大師1890年生不僅在清朝與民國時期都受到尊重，1949年來到台灣後，更在九年時間裡對佛教發展有重要貢獻。最具代表性的事蹟，包括1955年成功爭取把玄奘法師靈骨分贈來台，以及以中國佛教會理事長身分推動全台弘法。

▲這裡展示了許多珍貴法寶，包括宗喀巴大師牙舍利、高僧法衣、普巴杵等。

▲其中最特別的「咕嚕卻旺普巴杵」已有千年歷史，2024年更被指定為文化部的重要古物，對佛教與文化研究都具有深遠意義。

▲最後入口處的經輪記得轉一下，經輪轉一圈，就等於念誦裡面所有的經文一次，被認為能積累福德、祈求平安。

心得

來一趟蒙藏文化館透過參觀展覽，動手DIY面具、藏式服飾穿搭體驗，讓我們對蒙古與西藏文化有更多的了解，如果你也對蒙藏文化有興趣，這裡是個很棒的台北室內景點，想要體驗蒙藏服飾體驗記得要事先於官方粉絲團報名，趕快來體驗一秒變身成蒙古人或西藏人吧！

蒙藏文化館

地址：台北市大安區青田街8巷3號

電話：02－23514280

營業時間：09：00～17：00（周一公休）

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

