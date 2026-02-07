零死角湖景視野！桃園玻璃屋咖啡館　觀景台看飛機還能玩SUP

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者陳莉玟

如果你喜歡一邊喝咖啡、一邊看湖景，那這間位在桃園大園的「喬寓咖啡The QIAO」一定要收進口袋名單。喬寓咖啡就在華興池公園內，緊鄰埤塘湖畔及華興池公園特色遊戲場，整個環境很放鬆、很有度假感的桃園景觀咖啡廳。用餐前後可以在公園內散步賞景，也能帶孩子到兒童遊戲場放電，相當老少咸宜的桃園景點。

交通

▲可搭乘機捷到「A15大園站」下車，騎YouBike約13分鐘，路邊也有付費停車格。

環境

位於桃園大園區華興池公園內，公園擁有埤塘湖畔及落羽松林，時不時還能看飛機從頭頂飛過，環境相當愜意自在，來這裡散步一圈覺得心情無比輕鬆愉快。很多家庭都是孩子放電、爸媽接著來喝咖啡，一次滿足大人小孩的行程。

▲外觀是一棟線條流暢的白色建築，倒映在湖邊非常美麗。

▲平日下午來也要候位，建議要先電話預約，或是來公園玩先去咖啡廳預約，小孩放完電後就有座位能用餐、休息了。

用餐區分成前後區，前區靠近湖畔，整面落地窗正對湖景，坐在室內也能無遮蔽欣賞水色風景。後區雖然無景觀但整體配色比較活潑，座位也比較多，適合親子用餐。

咖啡廳裡規劃有大面積的落地窗

把戶外景色完整引進室內，不管坐在哪個角落，都能感受到水岸的悠閒氛圍。前後區座位是分開候位的，所以想要坐哪一區就要到該區候位。

餐點

The QIAO鮮奶茶 100元

▲鮮奶茶順口柔和、奶香自然、不會過甜，喝起來清爽又解膩。

墨西哥香辣脆雞 250元

墨西哥香辣脆雞採用的是腿翅，雞肉多汁不乾柴。帶有墨西哥香料的微辣與辛香，辣度不會嗆口，是越吃越涮嘴的那種，尾韻還留有淡淡香料香氣。

周邊環境

美食美景真的讓人流連忘返，不想移動腳步離開。可以順著戶外階梯走上咖啡廳上方的景觀平台，在景觀平台上看飛機、賞湖畔風光更輕鬆容易了。

▲華興池公園這裡有天鵝船和SUP立槳活動，想參加的話可以詢問喬寓咖啡。



The QIAO 喬寓咖啡

地址：桃園市大園區華興路280之1號

電話：0986－587676

營業時間：10：00－18：00（六、日營業至21：00）（周二公休）

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

