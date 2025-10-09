ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！參拜財神廟順便享用下午茶

史努比遊樂園

史努比遊樂園 史努比遊樂園

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者柯珮萱

來新北金山玩除了要逛金山老街、溫泉泡湯，還有一間香火鼎盛的金山財神廟能來走走，可以祈求財寶袋、開運金和文武財氣，還有滿滿浪漫氛圍充滿愛心元素的月老廟，是許多遊客專程來求財、求姻緣、求平安的好去處！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲沒有大眾運輸可以到達，自行開車前來比較方便，設有免費停車場。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲行動不便的話駕駛可以讓乘客於財神廟入口下車後再去停車，走上登高望遠視野真不錯。

環境介紹
坐落於新北市金山、萬里兩區交界的公館崙山腰，原名為龍德宮，供奉龍德星君、五路財神和文武財神，史努比到陽明山天籟渡假酒店渡假，退房後就順路來參拜。設有停車場，停車場位置就在財神廟的下坡段，停好車後可沿著階梯爬到財神廟。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲外觀看起來蠻樸實的，沒有金光閃閃的樣子。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲反而是一旁的大元寶比較吸睛，大元寶是咖啡廳，參拜後可以去喝咖啡及用餐，裡面冷氣很涼，夏天太需要了。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲廟裡香火繚繞，氣氛莊嚴，財神銀行可以求的有財寶袋、開運金和文武財氣，也能購買發財金參拜來補財庫，香火鼎盛。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

祈求五路財神恩賜財寶袋
史努比近期到迎富送窮廟和「桃園威天宮」都有求了發財金，不想欠神明太多錢，所以這次只有求了財寶袋，求財寶袋方法也比較簡單，向五路財神稟報姓名、住址、出生年月日，祈求五路財神恩賜財寶袋，只要擲得一聖筊即可（三次擲筊機會）。

求得的財寶袋左手順時鐘過爐三圈，記得要投入功德金100元。此外祈求開運金和文武財氣的話現場都有說明也有志工幫忙，求得的開運金要存入銀行帳戶中作為開運錢母。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲參拜濟公師父可以借法扇，將法扇過爐後朝身上扇，可刪除窮氣、晦氣和衰氣。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲時來運轉，順時鐘方向運轉一圈，祈請濟公師父磨去厄運。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲財神廟二樓這個角度比較能夠清楚看出，財寶咖啡店金元寶造型的外觀。

財寶咖啡店

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲提供甜點、關東煮、咖啡、各式飲料，還有招財伴手禮。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲印有五路財神、招財進寶的蛋糕、金元寶和金條造型的鳳梨酥，造型超討喜，感覺就是有吃有保庇、財運會旺旺來。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

月老廟

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲一旁的月老廟就算不求姻緣也不能錯過，第一次看到充滿紅色愛心元素的月老廟覺得有點可愛。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲月老廟比較小可惜的是周邊雕塑沒有維護得很好，看起來都有點舊舊髒髒的，大概是香火太旺了沒有空照顧。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲月老廟紅色屋瓦配上白色建築，牆面上還點綴了好幾個大紅愛心，第一眼就讓人感受到滿滿浪漫氛圍。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲月老廟入口也是愛心造型，走進廟內更是滿滿的紅色愛心元素。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲讓月老廟不僅是祈求姻緣的神聖場所，同時也變成情侶、遊客的熱門打卡點，怎麼拍都帶有幸福感。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲天花板、地板都有愛心元素。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲還有這個愛心造型的杯筊，心心相印杯筊只送不賣，只要捐獻點燈滿1000元即可獲得。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲月老廟紅色郵筒造型的化金爐造型也很特別，因為要把願望限時專送到月老那裡。

▲▼全台唯一元寶造型咖啡廳、紅色愛心月老廟。（圖／部落客史努比提供）

▲來一趟不只荷包能保庇，愛情運也一起加持，拜完財神、跟月老許完願，順路去金山老街吃美食、泡個溫泉，行程就完美。

金山財神廟

地址：新北市萬里區公館崙52之2號
電話：02－24981186
開放時間：08：00－19：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷
►全台唯一「好想兔海洋探險島」開幕　6主題、20公仔讓小孩放電
►壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場　藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

關鍵字： 金山財神廟 新北市旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 金山財神廟

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【批斷章取義】館長：我一切都是為了保護台灣

推薦閱讀

咖啡廳放床隨時能躺平耍廢！林森北路不限時秘密基地　還提供插座

咖啡廳放床隨時能躺平耍廢！林森北路不限時秘密基地　還提供插座

走進放大版哈比屋、水上自行車盡情溜達！冬山河生態綠舟一日遊

走進放大版哈比屋、水上自行車盡情溜達！冬山河生態綠舟一日遊

釣蝦無壓力還有掛餌放餌耐心教學！宜蘭不限時無煙親子釣蝦場

釣蝦無壓力還有掛餌放餌耐心教學！宜蘭不限時無煙親子釣蝦場

嘉義親子遊推薦！近萬坪森林園區僅12輛露營車　渡溪攀樹盡情放空

嘉義親子遊推薦！近萬坪森林園區僅12輛露營車　渡溪攀樹盡情放空

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋「明天開幕」

黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋「明天開幕」

全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！

全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！

大車隊9月營收2.67億元、年增5.87%　創歷年9月單月新高

大車隊9月營收2.67億元、年增5.87%　創歷年9月單月新高

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北萬豪酒店線上旅展登場

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

台灣首入選《米其林星鑰》4酒店奪一星

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

三峽荒郊野外吃土雞！

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

「2025新北耶誕城」11/14開城

CoCo限時1天珍奶買1送1

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

「華航全航線65折」只賣到10/16

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

25歲最年輕爐主帶頭　桃園護國宮太子爺連5天夜巡

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

黑毛屋高雄首店插旗漢神巨蛋「明天開幕」

全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！

大車隊9月營收2.67億元、年增5.87%　創歷年9月單月新高

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

踏入嘉義舊工廠認識水泥製程！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366