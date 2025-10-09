全台唯一元寶造型咖啡廳在金山！參拜財神廟順便享用下午茶

我是喜歡SNOOPY、喜歡攝影的史努比媽咪，我用照片與文字記錄與搞怪女兒可樂娜旅行，探索與享受美食的美好時光。

撰文攝影／史努比遊樂園、整理／實習記者柯珮萱

來新北金山玩除了要逛金山老街、溫泉泡湯，還有一間香火鼎盛的金山財神廟能來走走，可以祈求財寶袋、開運金和文武財氣，還有滿滿浪漫氛圍充滿愛心元素的月老廟，是許多遊客專程來求財、求姻緣、求平安的好去處！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲沒有大眾運輸可以到達，自行開車前來比較方便，設有免費停車場。

▲行動不便的話駕駛可以讓乘客於財神廟入口下車後再去停車，走上登高望遠視野真不錯。



環境介紹

坐落於新北市金山、萬里兩區交界的公館崙山腰，原名為龍德宮，供奉龍德星君、五路財神和文武財神，史努比到陽明山天籟渡假酒店渡假，退房後就順路來參拜。設有停車場，停車場位置就在財神廟的下坡段，停好車後可沿著階梯爬到財神廟。

▲外觀看起來蠻樸實的，沒有金光閃閃的樣子。

▲反而是一旁的大元寶比較吸睛，大元寶是咖啡廳，參拜後可以去喝咖啡及用餐，裡面冷氣很涼，夏天太需要了。



▲廟裡香火繚繞，氣氛莊嚴，財神銀行可以求的有財寶袋、開運金和文武財氣，也能購買發財金參拜來補財庫，香火鼎盛。

祈求五路財神恩賜財寶袋

史努比近期到迎富送窮廟和「桃園威天宮」都有求了發財金，不想欠神明太多錢，所以這次只有求了財寶袋，求財寶袋方法也比較簡單，向五路財神稟報姓名、住址、出生年月日，祈求五路財神恩賜財寶袋，只要擲得一聖筊即可（三次擲筊機會）。

求得的財寶袋左手順時鐘過爐三圈，記得要投入功德金100元。此外祈求開運金和文武財氣的話現場都有說明也有志工幫忙，求得的開運金要存入銀行帳戶中作為開運錢母。

▲參拜濟公師父可以借法扇，將法扇過爐後朝身上扇，可刪除窮氣、晦氣和衰氣。

▲時來運轉，順時鐘方向運轉一圈，祈請濟公師父磨去厄運。

▲財神廟二樓這個角度比較能夠清楚看出，財寶咖啡店金元寶造型的外觀。

財寶咖啡店

▲提供甜點、關東煮、咖啡、各式飲料，還有招財伴手禮。

▲印有五路財神、招財進寶的蛋糕、金元寶和金條造型的鳳梨酥，造型超討喜，感覺就是有吃有保庇、財運會旺旺來。

月老廟

▲一旁的月老廟就算不求姻緣也不能錯過，第一次看到充滿紅色愛心元素的月老廟覺得有點可愛。

▲月老廟比較小可惜的是周邊雕塑沒有維護得很好，看起來都有點舊舊髒髒的，大概是香火太旺了沒有空照顧。

▲月老廟紅色屋瓦配上白色建築，牆面上還點綴了好幾個大紅愛心，第一眼就讓人感受到滿滿浪漫氛圍。

▲月老廟入口也是愛心造型，走進廟內更是滿滿的紅色愛心元素。



▲讓月老廟不僅是祈求姻緣的神聖場所，同時也變成情侶、遊客的熱門打卡點，怎麼拍都帶有幸福感。

▲天花板、地板都有愛心元素。



▲還有這個愛心造型的杯筊，心心相印杯筊只送不賣，只要捐獻點燈滿1000元即可獲得。

▲月老廟紅色郵筒造型的化金爐造型也很特別，因為要把願望限時專送到月老那裡。

▲來一趟不只荷包能保庇，愛情運也一起加持，拜完財神、跟月老許完願，順路去金山老街吃美食、泡個溫泉，行程就完美。

金山財神廟

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

電話：02－24981186

開放時間：08：00－19：00

＊以上圖片皆由部落客《史努比遊樂園》授權提供，現有經營：部落格、Instagram、粉絲團『史努比&可樂娜的遊樂園』

【你可能也想看】

►新竹尖石最美散步路線！漫步220公尺寧靜吊橋、橫跨翠綠山谷

►全台唯一「好想兔海洋探險島」開幕 6主題、20公仔讓小孩放電

►壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場 藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

