台中甜點控新據點！復古風咖啡館　緊鄰綠園道還是寵物友善

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者蘇相云

台中甜點控又有新據點了！鄰近美術園道的CuppaViVi Cafe於今年一月正式登場，迅速成為社群上的熱門話題。店內主打千層蛋糕及濃郁巴斯克，寬敞絕美的裝潢讓人一進門就倍感放鬆，這裡也是寵物友善餐廳，非常適合帶毛孩來場約會，目前尚未開放訂位服務，想朝聖這間人氣咖啡館記得早點來卡位。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

CuppaViVi Cafe位在西區五權七街，就在美術綠園道旁，店面外觀跳脫了周邊常見的歐式洋房風格，改以沉穩的深黑色系為主調，搭配簡約的工業風石材牆面，顯得既時尚又神祕。

最吸睛的莫過於招牌上那隻戴著粉紅小帽的可愛牛牛吉祥物，在冷色調的裝潢中點綴出一絲俏皮感。對於開車的朋友來說，雖然店門口空間有限，但因為緊鄰綠園道，周邊有不少路邊停車格與收費停車場，交通上算是相當便利。

▲這裡的採光極佳，門口還設有戶外露天座位區，若是天氣涼爽時，坐在外面吹著微風、欣賞綠園道的風景，真的非常愜意。

環境

推開深黑色的沉穩大門，映入眼簾的是寬敞且富有質感的內用空間，店內設計延續了外觀的黑色工業風，並巧妙地結合了灰色調與木質元素，營造出時髦而神秘的氛圍。內部的座位安排非常用心，除了一般的雙人與四人座，最吸睛的莫過於那張配有可愛花朵抱枕的舒適黑色沙發區，綠色與藍色的花朵抱枕在黑沙發的映襯下，顯得格外活潑吸睛，為空間注入了滿滿的趣味。

▲店內角落更有許多復古巧思，像是古典歐風檯燈、舊式黑膠唱片機、古董行李箱和經典復古唱片封面的擺設，讓人彷彿置身於一間私人收藏館，每一處都值得細細品味。

甜點櫃

絕對不能錯過他們家的甜點櫃，這裡的甜點品項並非固定，而是依當天現場供應為主，讓每次到訪都帶點驚喜感。櫃子裡整齊羅列著誘人的千層蛋糕與巴斯克蛋糕，光看那細緻的紋理與扎實的用料，就足以讓甜點控陷入選擇障礙。

菜單

葡萄柚巴斯克 160元

這款絕對是視覺與味覺的雙重饗宴，蛋糕最上方鋪滿了晶瑩剔透如紅翡翠般的果肉，果肉飽滿且色澤粉嫩誘人，新鮮葡萄柚果肉甘甜多汁，帶點細微的果韻。乳酪基底搭配上優格的酸甜，讓厚實的巴斯克多了一份清爽感，果肉表面經過細緻處理，炙燒上些許脆糖，在入口時能感受到微脆的顆粒感與焦糖香氣，這款巴斯克不僅質地綿密，每一口都能吃到富有層次的葡萄柚香氣，是款耐吃且極具質感的創意甜點。

草莓卡士達巴斯克 220元

除了獨特的葡萄柚口味，店內這款期間限定的草莓卡士達巴斯克更是冬季的人氣首選，特別採用來自台灣草莓王國的大湖草莓，果肉鮮甜多汁，大方地鋪滿在蛋糕表面。內餡搭配了絲滑爆漿的卡士達，質地輕盈順滑，與濃郁的巴斯克乳酪完美融合，蛋糕體呈現微焦的外皮，包裹著濕潤且入口即化的質地，吃起來甜而不膩。

抹茶拿鐵 120元

抹茶拿鐵表面有著非常細緻且生動的噴泉造型拉花，展現出咖啡師深厚的功力，選用高品質抹茶粉調製，呈現出飽滿的翠綠色澤，喝起來茶香濃郁且帶有抹茶特有的微苦回甘，與鮮奶的醇厚完美交融。

桑椹美式130元

黑咖啡基底中融入了桑椹的酸甜，最上方還點綴了乾燥柳橙片增加視覺美感，桑椹的果感巧妙地修飾了美式的微苦，喝起來既有咖啡的醇厚，又帶著果汁般的清透與甜感。

用餐心得

這間位在台中美術園道旁的CuppaViVi Cafe，無論是空間設計還是甜點水準都讓人印象深刻。從神秘帥氣的黑色系門面，到室內充滿復古情懷的唱片機與舒適沙發區，每一處角落都展現出極高的美感，雖然目前不提供訂位服務，但為了這份鬧中取靜的愜意與入口即化的甜點，絕對值得你特地前來候位。下次來到台中西區，別忘了把這間絕美咖啡館收進你的口袋名單！

CuppaViVi Cafe 美術店

地址：台中市西區五權七街53號

電話：04－23722699

營業時間：09：30～18：00（周三／四公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►辣蝦醬才是本體！台中西屯隱藏版乾拌麵 內臟控最愛三豬麵

►台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！必點豬血糕布朗尼配東泉辣椒

►台中廢墟風早午餐秘境！斑駁紅磚與復古CD牆 營造復古空間感