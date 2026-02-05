ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中燈會「姆明谷水上城堡」搶先看！將童話書搬進現實

▲▼2026中台灣燈會。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中又要有新地標了！彩色城堡、奇幻森林，還有水上的絕美倒影，重點是「免費參觀」！最近路過台中這區發現不僅出現了水池，旁邊竟然還悄悄出現了一座座彩虹色調的圓頂小城堡！搭配後方的枯樹造景，倒映在水面上真的夢幻到不行，隨便拍都像置身北歐童話森林，這麼夢幻的森林城堡造景就藏身在台中中央公園中。

主燈區「姆明谷」
這麼美的北歐童話森林就藏身在台中中央公園，雖然目前還被圍籬保護著，但這幾天已經成為攝影愛好者的秘密基地。大家猜到了嗎？其實這就是即將在2月隆重登場的2026台中燈會展區之一！今年主題與姆明合作，這區就是主燈區「姆明谷」。

水上城堡
這座色彩鮮豔的「水上城堡」不僅建築造型奇特，草地上還散落著巨大的馬卡龍色系蛋形燈組與雪白松樹，從湖對岸望過去，建築的倒影隨著水波盪漾，簡直是把童話書裡的插畫直接搬進現實世界！

3大亮點
這區可不只是單純的造景，它隱藏了3大超強亮點，絕對是全台今年度最期待的燈區：

►全台唯一60公尺長童話故事場景：
規模之大，光是在現場側拍就能感受到那種壯闊感，彷彿真的走進了姆明谷的超大世界觀。

►全台首創IP機械主燈：
聽說這次會將最可愛的IP角色結合動態機械效果，這在台灣燈會界可是前所未見的創舉！

►全台最美異國夢幻極光：
除了水上的童話森林，到時候現場還會利用七彩雷投射在煙霧的特效模擬出「夢幻極光」，不出國就能在台中感受到北歐夜晚的浪漫。

期待值破表！準備好進入極光下的童話世界了嗎？
看到這裡，大家是不是已經忍不住想拿起相機衝一波了呢？雖然目前這座「水上森林城堡」還在最後趕工階段，但光是現場散發出的異國氛圍，就足以讓人美到屏息。今年台中燈會真的誠意滿滿，不僅把童話場景搬進現實，更挑戰了全台首創的IP機械主燈與夢幻極光秀。

想像一下，當夜幕降臨60公尺長的夢幻場景亮起點點燈火，極光在天空中交織，那畫面絕對會洗版大家的IG！別忘了，現在去雖然能搶先拍到空靈的倒影，但也要注意不要闖入施工圍籬，把最美的景色留到正式開幕那天盡情捕捉！

2026中台灣燈會

地址：台中中央公園
展演時間：2026年2月15日至3月3日（2月16日除夕休展）；每日18：00－22：00（最終場21：30）；開幕日（2月15日）首場為19：00；每30分鐘展演1場，每場3分鐘。

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

堅持發紅包的奶奶！　劉在錫：年長的多拿一萬（？

