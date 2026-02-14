ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中廢墟風早午餐秘境！斑駁紅磚與復古CD牆　營造復古空間感

糖糖's 享食生活

糖糖's 享食生活 糖糖's 享食生活

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

走進台中西區綠光計畫范特喜文創聚落，在斑駁紅磚與綠意交織的巷弄中，藏著一間讓人想私藏的空間「谷岤 Good Cave」。這座老宅改建的早午餐店，不僅是寵物友善的溫馨角落，更以澎派且具美感的早午餐拼盤聞名，這裡的座位總是一位難求，若沒提前預訂，想在老宅裡優雅地吃上一餐真的全憑運氣。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
隱身巷弄的老宅秘境，綠意與時光的交織。早午餐店隱身於台中西區中興一巷中，鄰近審計新村與勤美誠品商圈，在熱鬧的城市核心地帶，卻保有一份難得的幽靜。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

外觀
從巷弄轉入，映入眼簾的是充滿歲月痕跡的白色斑駁牆面，巨大的攀緣植物自然地爬滿牆頭，彷彿為這座老宅披上了一層綠色外衣，門口擺放著錯落有致的觀葉植物與水泥空心磚，搭配復古的木質折疊椅與拼花地磚，營造出一種既頹廢又清新的洞穴感美學。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

室內裝潢
從充滿綠意的門口走進室內，空間的氛圍瞬間變得沉穩且富有故事感，最引人注目的莫過於入口處那一整面的復古CD展示牆，在未經修飾的紅磚牆面上，架設了工業風的金屬層架，上頭整齊羅列著許多80、90年代的經典專輯與黑膠唱片，暖黃色的燈光灑在泛黃的封面與塑膠殼上，不僅營造出一種懷舊的時光隧道感，更展現了主人的音樂品味。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

環境
谷岤的空間完美詮釋了別有洞天四個字，延續了外觀的粗獷感，室內巧妙地利用大量原始紅磚牆面作為主視覺，配上柔和的暖黃色燈光，營造出一種既復古又神祕的洞穴氛圍，店內的空間規劃極具層次感，每個角落都散發著不同的魅力。紅磚牆前擺放著深黑色的皮質長沙發與木質座椅，搭配一盞圓形的紙燈籠吊燈，不僅是朋友聚餐最溫馨的角落，拍起照來更是氛圍感拉滿！

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

陽光灑落窗戶
另一側則呈現較為俐落的工業風格，水泥質感的牆面搭配簡約的木質桌椅，大片窗戶引入的自然光與綠色復古吊燈相映成趣，讓室內空間顯得明亮而不壓迫。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

菜單

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

月牙交響 350元
這款月牙交響是人氣必點，裡頭包含鹽可頌、綜合生菜、彈牙鮮蝦、太陽蛋、櫛瓜、炒野菇、厚切培根及香脆薯塊。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲超巨大的現烤鹽可頌，外皮微脆、口感扎實飽滿，咬下時能感受到迷人的奶油香與微鹹後韻。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲搭配一旁煎至色澤粉嫩、口感Q彈的鮮蝦，香煎過香氣更迷人。

洞口煙霧 360元
如果喜歡吃煙燻鮭魚的朋友，推薦點這道洞口煙霧，裡頭包含起司貝果、煙燻鮭魚、綜合生菜、櫛瓜、炒野菇、厚切火腿、薯塊及太陽蛋。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

起司貝果＋煙燻鮭魚
起司貝果與煙燻鮭魚是拼盤的核心，將表面烤至微酥、帶有濃郁起司香氣的貝果。內層抹上一層厚厚的乳酪抹醬，鋪上粉嫩色澤的煙燻鮭魚並綴以酸豆，鮭魚的鹹香與乳酪的滑順在口中化開，每一口都是扎實的滿足感。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

玄岩之韻 370元
這裡的早午餐拼盤還蠻豐盛的，擺盤也很美，這款玄岩之韻裡頭包含迷迭香雞胸肉、滑順炒蛋、酥脆薯塊、炒野菇、厚切多汁的烤櫛瓜，以及一份淋上清爽醬汁的綜合生菜，多樣化的食材搭配展現了店家對口味層次的講究，確實是一份誠意滿滿的慢活朝食。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

奶油紅豆亨堡
外皮烤得金黃酥脆的亨堡，中間夾入綿密的紅豆泥與一塊厚實奶油，熱氣讓奶油微微融化，鹹甜交織的口感非常迷人。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲迷迭香雞胸肉，表面焦黃帶點脆度，入口散發淡淡的迷迭香氣，肉質軟嫩不乾柴。

拿鐵 140元
拿鐵口感滑順平衡，上層覆蓋著細緻綿密的奶泡，咖啡溫潤的香氣與鮮奶的乳香完美融合，既能帶出咖啡豆的甘醇，又不會過於苦澀，非常適合搭配口味豐盛的早午餐。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

超萌店狗
除了充滿懷舊感的裝潢與美味餐點，谷岤還有一個讓人心融化的亮點，那就是超級可愛的店狗柯基！這隻超萌的柯基店長個性相當溫和穩定，經常靜靜地趴在店內地板上休息，或是露出無辜的大眼睛望著客人，可愛的模樣簡直是店裡的靈魂人物。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

用餐心得
這間藏身在台中西區老建築裡的早午餐店「谷岤」，無論是從滿是綠意的入口走入時光交錯的室內，還是坐在紅磚牆旁享受那份慢活的氛圍，都讓人感到無比放鬆，這裡的每一道拼盤都展現了店家對食材豐富度的追求，除了味蕾的滿足，還有超萌柯基店長的溫馨陪伴，記得一定要提前預約，以免在門外空等這份專屬於洞穴裡的美味時光。

▲▼谷岤 Good Cave。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

谷岤 Good Cave

地址：台中市西區中興一巷10號
時間：09：00－17：00（周四公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►不限時免費暢玩！台中LaLaport南館「超大兒童遊戲室」新登場
►半夜還能吃到草莓千層酥、巴斯克！台中西區木質調深夜甜點店
►周休4天又不開放訂位！台中最難吃到的戚風蛋糕　每周都有新口味

關鍵字： 谷岤 Good Cave 台中美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 糖糖’s 享食生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

推薦閱讀

大坑山頂變身歐洲聖誕村！台中限定夜景餐廳　享受270度遼闊視野

大坑山頂變身歐洲聖誕村！台中限定夜景餐廳　享受270度遼闊視野

台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

台中超chill露營風咖啡！選品甜點一次滿足　72％黑巧脆皮捲必吃

台中超狂「10元爆餡紅豆餅」！每人限購10顆還是秒殺　

台中超狂「10元爆餡紅豆餅」！每人限購10顆還是秒殺　

一口回學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

一口回學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

福岡「水中之城」一日遊必排行程

福岡「水中之城」一日遊必排行程

東京走春到神社「洗錢」求財運

東京走春到神社「洗錢」求財運

神社裡喝下午茶！九州唯一藍瓶咖啡門市

神社裡喝下午茶！九州唯一藍瓶咖啡門市

新台馬輪明日馬祖至基隆航班還有艙位　航港局建議旅客多加利用

新台馬輪明日馬祖至基隆航班還有艙位　航港局建議旅客多加利用

小港機場「死亡紅線」別亂哈菸　最高秒噴1萬

小港機場「死亡紅線」別亂哈菸　最高秒噴1萬

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

肥前屋復活！3月與大家重新見面

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

東區23年老茶餐廳！道地干炒牛河鑊氣濃

紅豆食府吃到飽3/2回歸

迪士尼角色現身香港街頭

神還原50年代復古街景！苗栗影視基地

可不可熟成紅茶「除夕起連6天漲5元」　最貴一杯要95元

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

台茂春節活動　無人機秀「超人力霸王見面會」

熱門行程

最新新聞更多

桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

福岡「水中之城」一日遊必排行程

東京走春到神社「洗錢」求財運

神社裡喝下午茶！九州唯一藍瓶咖啡門市

新台馬輪明日馬祖至基隆航班還有艙位　航港局建議旅客多加利用

小港機場「死亡紅線」別亂哈菸　最高秒噴1萬

台茂春節活動　無人機秀「超人力霸王見面會」

春節主題樂園活動一次看　帶寵物享免門票優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366