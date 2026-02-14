台中廢墟風早午餐秘境！斑駁紅磚與復古CD牆　營造復古空間感

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

走進台中西區綠光計畫范特喜文創聚落，在斑駁紅磚與綠意交織的巷弄中，藏著一間讓人想私藏的空間「谷岤 Good Cave」。這座老宅改建的早午餐店，不僅是寵物友善的溫馨角落，更以澎派且具美感的早午餐拼盤聞名，這裡的座位總是一位難求，若沒提前預訂，想在老宅裡優雅地吃上一餐真的全憑運氣。

位置

隱身巷弄的老宅秘境，綠意與時光的交織。早午餐店隱身於台中西區中興一巷中，鄰近審計新村與勤美誠品商圈，在熱鬧的城市核心地帶，卻保有一份難得的幽靜。

外觀

從巷弄轉入，映入眼簾的是充滿歲月痕跡的白色斑駁牆面，巨大的攀緣植物自然地爬滿牆頭，彷彿為這座老宅披上了一層綠色外衣，門口擺放著錯落有致的觀葉植物與水泥空心磚，搭配復古的木質折疊椅與拼花地磚，營造出一種既頹廢又清新的洞穴感美學。

室內裝潢

從充滿綠意的門口走進室內，空間的氛圍瞬間變得沉穩且富有故事感，最引人注目的莫過於入口處那一整面的復古CD展示牆，在未經修飾的紅磚牆面上，架設了工業風的金屬層架，上頭整齊羅列著許多80、90年代的經典專輯與黑膠唱片，暖黃色的燈光灑在泛黃的封面與塑膠殼上，不僅營造出一種懷舊的時光隧道感，更展現了主人的音樂品味。

環境

谷岤的空間完美詮釋了別有洞天四個字，延續了外觀的粗獷感，室內巧妙地利用大量原始紅磚牆面作為主視覺，配上柔和的暖黃色燈光，營造出一種既復古又神祕的洞穴氛圍，店內的空間規劃極具層次感，每個角落都散發著不同的魅力。紅磚牆前擺放著深黑色的皮質長沙發與木質座椅，搭配一盞圓形的紙燈籠吊燈，不僅是朋友聚餐最溫馨的角落，拍起照來更是氛圍感拉滿！

陽光灑落窗戶

另一側則呈現較為俐落的工業風格，水泥質感的牆面搭配簡約的木質桌椅，大片窗戶引入的自然光與綠色復古吊燈相映成趣，讓室內空間顯得明亮而不壓迫。

菜單



月牙交響 350元

這款月牙交響是人氣必點，裡頭包含鹽可頌、綜合生菜、彈牙鮮蝦、太陽蛋、櫛瓜、炒野菇、厚切培根及香脆薯塊。

▲超巨大的現烤鹽可頌，外皮微脆、口感扎實飽滿，咬下時能感受到迷人的奶油香與微鹹後韻。

▲搭配一旁煎至色澤粉嫩、口感Q彈的鮮蝦，香煎過香氣更迷人。

洞口煙霧 360元

如果喜歡吃煙燻鮭魚的朋友，推薦點這道洞口煙霧，裡頭包含起司貝果、煙燻鮭魚、綜合生菜、櫛瓜、炒野菇、厚切火腿、薯塊及太陽蛋。

起司貝果＋煙燻鮭魚

起司貝果與煙燻鮭魚是拼盤的核心，將表面烤至微酥、帶有濃郁起司香氣的貝果。內層抹上一層厚厚的乳酪抹醬，鋪上粉嫩色澤的煙燻鮭魚並綴以酸豆，鮭魚的鹹香與乳酪的滑順在口中化開，每一口都是扎實的滿足感。

玄岩之韻 370元

這裡的早午餐拼盤還蠻豐盛的，擺盤也很美，這款玄岩之韻裡頭包含迷迭香雞胸肉、滑順炒蛋、酥脆薯塊、炒野菇、厚切多汁的烤櫛瓜，以及一份淋上清爽醬汁的綜合生菜，多樣化的食材搭配展現了店家對口味層次的講究，確實是一份誠意滿滿的慢活朝食。

奶油紅豆亨堡

外皮烤得金黃酥脆的亨堡，中間夾入綿密的紅豆泥與一塊厚實奶油，熱氣讓奶油微微融化，鹹甜交織的口感非常迷人。

▲迷迭香雞胸肉，表面焦黃帶點脆度，入口散發淡淡的迷迭香氣，肉質軟嫩不乾柴。

拿鐵 140元

拿鐵口感滑順平衡，上層覆蓋著細緻綿密的奶泡，咖啡溫潤的香氣與鮮奶的乳香完美融合，既能帶出咖啡豆的甘醇，又不會過於苦澀，非常適合搭配口味豐盛的早午餐。

超萌店狗

除了充滿懷舊感的裝潢與美味餐點，谷岤還有一個讓人心融化的亮點，那就是超級可愛的店狗柯基！這隻超萌的柯基店長個性相當溫和穩定，經常靜靜地趴在店內地板上休息，或是露出無辜的大眼睛望著客人，可愛的模樣簡直是店裡的靈魂人物。

用餐心得

這間藏身在台中西區老建築裡的早午餐店「谷岤」，無論是從滿是綠意的入口走入時光交錯的室內，還是坐在紅磚牆旁享受那份慢活的氛圍，都讓人感到無比放鬆，這裡的每一道拼盤都展現了店家對食材豐富度的追求，除了味蕾的滿足，還有超萌柯基店長的溫馨陪伴，記得一定要提前預約，以免在門外空等這份專屬於洞穴裡的美味時光。

谷岤 Good Cave

地址：台中市西區中興一巷10號

時間：09：00－17：00（周四公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

