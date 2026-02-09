台中18oz牛排小山＋浮誇流漿起司！自助吧送霜淇淋無限供應

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

台中南屯平價牛排首選！這間位在南屯區的「豐芳牛排」，每到用餐時段總是一位難求，生意好到不行。店家堅持選用優質的原塊肉，主餐只要130元起，就能享有飲品、霜淇淋無限供應，套餐均附玉米濃湯與餐包，重點是不收服務費！近期更推出了肉量驚人的「18oz 聖誕起司牛哞塔」，超浮誇肉山，肉肉控必訪！

位置＆交通

豐芳牛排位在台中南屯區南屯路上，地點非常顯眼，靠近向心南路，就在南屯路郵局與南屯親子館附近，遠遠就能看到那紅通通、霸氣十足的巨大牛頭招牌，想錯過都難！這裡的交通機能極佳，無論是搭公車或騎Ubike都很方便。如果是開車前來的朋友，斜後方就有收費停車場，或是附近的寶雅停車場也是不錯的選擇，完全不用擔心鬧區停車不便的問題。

環境

裝潢風格相當獨特，走的是一種質感復古風，店內牆面大膽選用與招牌呼應的鮮紅色為主色調，營造出活潑且熱情的用餐氣息，再巧妙搭配木質色系桌椅與精緻的現代燈飾，讓整體空間既明亮又充滿溫馨的懷舊氛圍。這天平日來用餐，店內依舊是全客滿的狀態，生意真的超級好！

自助吧區

吃平價牛排最期待的莫過於豐富的自助吧！豐芳牛排雖然主餐價格親民，但自助吧區一點也不馬虎。店內提供超受歡迎的自動霜淇淋機，當天的口味是「香濃黑芝麻」，口感香濃不死甜，是餐後解膩的最佳首選。清爽飲品提供金桔綠茶、麥香紅茶等清涼飲品，讓大家在品嚐熱騰騰的牛排時，可以隨時暢飲解渴。

菜單

▲當月壽星示出證件即享有免費升級酥皮濃湯一份。

►重量級：

特大背肩牛13oz＋酥皮濃湯組合價 499元

豐芳大雙拼沙朗牛＋松阪豬 390元



►海陸套餐大雙拼＋酥皮濃湯：

肉品2選1：美國板腱7oz / 松阪豬7oz

海鮮4選1：扁鱈 / 鯖魚 / 中卷 / 草蝦

餐點

▲套餐會附上玉米濃湯跟餐包一份，這裡的餐包是爆漿奶油小餐包，麵包鬆軟，內餡帶濃濃奶香，趁熱吃還會爆漿。

玉米濃湯還可以加價49元升級成酥皮濃湯，豐芳牛排的酥皮濃湯是螺旋酥皮，跟一般吃到的方形酥皮不一樣，口感更酥脆，帶有奶酥的香氣，搭配香濃玉米濃湯享用超讚，當月壽星來用餐可免費升級。

除了加價升級酥皮濃湯，還可以選擇加價55元升級外面少見的南瓜油條泡濃湯，將南瓜做成油條的模樣，沾著玉米濃湯享用，也別有一番風味。

重量級聖誕起司牛哞塔 18oz 699元

新品重量級聖誕起司牛哞塔霸氣上桌，這道絕對是肉肉控的最愛，18oz驚人份量，店家毫不手軟直接選用四塊原塊牛排層層堆疊，牛排之間夾入了大量起司，隨著鐵盤的熱氣，香濃起司呈流漿狀順勢滑下，視覺效果直接拉滿，讓人看了垂涎三尺。

▲這裡堅持不使用重組肉，每一口都能吃到原塊牛肉飽滿的肉汁與嚼勁，搭配濃郁的起司，鹹香滋味在口中交織，爽度極高。

這裡的鐵板麵條口感Q彈不軟爛

能完美吸附濃郁的醬汁，每一口都很有味道，如果你是重口味愛好者，覺得味道不夠，都可以再跟店家索取蘑菇醬或黑胡椒醬來調整，強烈建議將半熟蛋的蛋液拌入鐵板麵中一起享用，蛋香結合醬香的滑順口感，真的會讓人忍不住一口接一口！

比臉大套餐 499元

這套比臉大套餐是豐芳牛排人氣「好大背肩牛 13oz」與酥皮濃湯的經典組合，深受饕客喜愛。採用美國牛肩胛部位，肉質厚實且面積巨大，份量感十足，名副其實地「比臉還大」，牛排帶有豐富的肉香與嚼勁，切開後呈現誘人的粉嫩色澤，每一口都能感受到原塊肉的多汁與扎實。

厚切沙朗牛排 9oz

這裡的沙朗牛排同樣堅持採用原塊牛，切開後可以看到非常漂亮的粉嫩色澤，肉質厚實且充滿彈性，外皮煎至微焦香、鎖住飽滿肉汁，每一口都能感受到沙朗獨有的扎實嚼勁與濃郁肉香。

豐豬排 199元＋雞腿排 99元

海派雙拼推薦！以扎實的豐豬排為基底，再用99元加購一份金黃酥脆的雞腿排，兩大塊肉舖滿鐵盤的視覺感真的非常澎湃，豬排給得很有誠意，兩大片厚薄適中且口感Q彈，完全不會乾柴。

▲雞腿排表皮煎到微焦酥脆，裡面的肉質依然保持鮮嫩多汁，咬下去很有層次感。

心得

豐芳牛排能在台中南屯平價牛排戰區脫穎而出，真的不是沒有原因！店家不僅堅持使用高品質的原塊牛肉，價格更是佛心到不行，主餐最低只要130元起就能開吃，這次印象最深刻的莫過於新品「18oz 聖誕起司牛哞塔」，那種起司流漿搭配層層疊疊肉山的震撼感，絕對是視覺與味覺的雙重饗宴，再加上免收服務費、飲品與霜淇淋無限供應，難怪平日傍晚也是人潮滿滿、一位難求，想吃的朋友記得早點來卡位。

豐芳牛排

電話：04－23807068

地址：台中市南屯區南屯路二段399號

營業時間：平日11：30－14：30、16：00－20：00 假日11：30－20：00

