台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！必點豬血糕布朗尼配東泉辣椒

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

台中逢甲商圈出現超佛心網美早午餐！「275飛揚俱樂部早午餐」以絕美裝潢與精緻擺盤征服不少饕客，最讓人驚艷的是，店內只要點選主餐，就能享受濃湯、法國麵包、紅茶無限續加，完全是學生與小資族的福音。最近更推出多款新品，從邪惡的牛肉堡到經典的北非蛋，每道都超好拍，絕對是聚餐首選！

位置
位在台中西屯區的文華路上，鄰近漢翔航空工業，遠遠就能看到極具質感的莫蘭迪綠外觀，搭配大氣的木質大門與金色立體店名，整體裝潢風格充滿異國俱樂部的精緻感。若是開車前往的朋友，路邊有許多停車格可以多加利用，交通相當便利。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

環境
推開大門，店內空間非常寬敞明亮，裝潢延續了門面的蒂芬妮綠色調，牆面上裝飾著飛鳥造型的立體金飾，呼應「飛揚」的店名。位於店內中央，大理石紋的路徑環繞著橘色皮革沙發，看起來既時尚又保有一定的隱私感，非常適合姊妹淘聚餐。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲長型的大理石吧台配上墨綠色金屬高腳椅，前方還有電視牆播放影片，整體氛圍像極了異國風情的餐酒館。

店內環境
牆邊設有柔軟的藍綠色沙發椅，搭配精緻的壁飾與花藝，讓每個角落都充滿網美氛圍，無論是想要一個人安靜地享受早午餐，還是與一群朋友熱鬧聚會，這裡的空間感都能讓人感到放鬆且舒適。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

菜單

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲只要內用點選任一主餐，就能享有玉米濃湯、現烤法式麵包、紅茶無限量供應。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

餐點

夏卡北非蛋 289元
這道剛上桌就香氣四溢的夏卡北非蛋，是店內近期點閱率極高的新品之一。主廚在鐵鍋中鋪上厚厚一層誠意十足的自製肉醬作為基底，中間打入兩顆半熟雙蛋，並撒上滿滿的乳酪絲焗烤至金黃誘人。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

享用時建議用叉子輕輕戳破蛋黃
看著金黃蛋液流出並與濃郁的肉醬、牽絲乳酪交織在一起，畫面超邪惡！一旁會附上現烤法式麵包，撕下一小塊麵包沾裹著半熟蛋與厚實肉醬，鹹香濃郁的口感讓人欲罷不能，旁邊搭配清爽生菜沙拉及酥脆薯球，份量感十足，飽足感滿分。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

營養三明治（龍蝦+經典）190元
除了澎派的大主餐，275飛揚俱樂部竟然還把基隆名產「營養三明治」搬進了早午餐店！主廚發揮創意將原本的三明治改良成可愛的Mini版本，一份內含兩種迷人口味。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

經典口味
炸得金黃酥脆的麵包中間夾入火腿、鮮脆小黃瓜，並疊上切片的水煮蛋，最後抹上靈魂美乃滋，完美還原了基隆那份親切的古早味。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

龍蝦口味
這款絕對是升級版的奢華享受！內餡夾入鮮甜龍蝦肉，搭配特製醬料與黃瓜提味，鮮美的海味與麵包香氣交織，讓人忍不住想多咬幾口。

雙蛋台灣刈包 190元
這道雙蛋刈包將熟悉的古早味重新詮釋，鬆軟的刈包皮中，夾入了一塊超厚的肥美滷肉，上方加上兩顆半熟煎蛋增加滑順口感，最後撒上大量香菜與酸菜提味，讓整體的層次感瞬間提升，一旁還會附上一整杯金黃酥脆的炸地瓜薯條。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

飛揚經典花生牛肉堡 380元
如果你是漢堡愛好者，這道飛揚經典花生牛肉堡絕對會讓你一眼就心動！光是視覺份量就超級震撼，漢堡皮烤得油亮誘人，肉餡使用了雙層厚實的牛肉漢堡排，上頭覆蓋著融化的起司，再鋪上一大片香煎培根，還有解膩的生菜與番茄，最後加上香醇花生醬，甜鹹交織的經典滋味，讓牛肉排的口感更顯滑順飽滿。

隨餐附上滿滿的現炸帶皮薯條、清甜的烤玉米，擺盤豐富到快要溢出木托盤。大口咬下，牛肉的噴汁感與花生醬的濃郁在口中完美融合，培根的焦香則畫龍點睛地提升了整體層次，每一口都是極致的罪惡與滿足。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

鮮果奶油蜂蜜脆吐司 229元
甜點控不可錯過，超吸睛的鮮果奶油蜂蜜脆吐司！主廚將吐司切成長條塊狀，煎烤至外層金黃酥脆，每一口都能吃到蜂蜜的甜香與奶油的濃郁氣息，上方搭配鮮紅草莓切片與翠綠葡萄，不僅視覺色彩豐富，鮮果的微酸也平衡了蜂蜜的甜度，旁邊搭配了一球球圓潤可愛的特製冰淇淋，入口即化，讓脆吐司的口感更加濕潤順滑。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

提拉米蘇－皇家禮炮 250元
店內將經典甜點升級，推出這款極具奢華感的提拉米蘇，在提拉米蘇的製作過程中，特別加入了香氣馥郁的皇家禮炮威士忌增添層次感。將提拉米蘇放置於如森林般翠綠的草皮造景上，旁邊還有精緻的小房屋、路燈與可愛的小鏟子湯匙，整道餐點宛如一個迷你縮小版花園。

最令人驚喜的是，隨餐還會附上一小盅皇家禮炮。若你是追求更濃厚酒感的饕客，可以依個人喜好自行添加，讓濕潤的蛋糕體充滿迷人的威士忌醇香。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

偽裝成豬血糕的布朗尼 100元
最讓人驚嘆到揉眼睛的絕對是這道「偽裝成豬血糕的布朗尼」！主廚發揮極致創意，將濃郁的巧克力布朗尼外層裹上厚厚的麵茶粉，並插上竹籤，無論是色澤還是質感，簡直與台灣街邊小吃豬血糕如出一轍。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

這道甜點最厲害的靈魂吃法在於細節的還原，旁邊竟然附上一小盅台中名產「東泉辣椒醬」，將辣椒醬淋在布朗尼上後，鹹甜辣交織的滋味非常神似辣椒巧克力，一入口可可的苦甜與東泉辣椒醬的微辣鹹香竟然一點也不違和，反而勾勒出極具層次感的獨特風味。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

雙茶歐蕾 130元／炙燒焦鹽布蕾拿鐵 130元
除了豐富的餐點，店內的飲品在視覺與口味上也相當用心。雙茶歐蕾呈現迷人的分層色澤，最吸睛的是在頂部覆蓋了一層厚厚的麵茶粉搭配抹茶歐蕾，一入口可以感受到兩種茶香與醇厚奶香在口中完美融合，茶感清爽且不甜膩。炙燒焦鹽布蕾拿鐵最上層的布蕾經過火烤，形成一層脆口的炙燒焦糖，大口喝下，焦糖的苦甜與海鹽的微鹹交織，襯托出拿鐵的飽滿咖啡香，滑順的布蕾口感讓整杯咖啡喝起來彷彿像在品嚐甜點一般，層次感十足。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

芝芝法芙娜濃可可 130元
最後這杯飲品真的會讓人少女心大爆發！這款芝芝法芙娜濃可可光是視覺上就精緻得像藝術品，選用巧克力界的愛馬仕法芙娜可可，口感濃郁香醇，帶著迷人的苦甜後韻，可可上方豪邁地放上一整片芝士片，隨著飲品的熱氣微融，芝士的鹹香完美襯托了巧克力的香甜，喝起來鹹甜交織，層次相當豐富。

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

龍蝦三明治派對盒
迎接春節團圓時刻，275飛揚俱樂部特別推出了這款「龍蝦三明治派對盒」。靈感傳承自台灣傳統的辦桌菜文化，將經典台味結合創意料理，轉化為更時尚、更精緻的年菜新選擇。派對盒內的龍蝦三明治選用真正的龍蝦肉，搭配鮮脆滿滿的蔬菜配料，包裹在金黃酥脆的外皮之中，每一口都能吃到海味的鮮甜與豐富的層次感。這份不一樣的年菜禮盒，絕對能成為家庭團聚桌上的亮點話題！

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼275飛揚俱樂部早午餐。（圖／部落客糖糖`s 享食生活授權提供）

275飛揚俱樂部早午餐

地址：台中市西屯區文華路275號
電話：04－24528838
營業時間：08：30－16：00

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

【浪漫回憶殺】老公情人節播自剪告白影片！老婆被感動泛淚QQ

