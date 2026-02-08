台中北區暖心甜點店！二樓藏貓咪中途之家　享受吸貓下午茶

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

「Glocke Bakery G貓甜點」不只是甜點控的天堂，更是貓奴們的秘密基地。這裡結合了中途之家的職能，讓你在被甜點療癒之餘，還能跟萌翻天的貓咪們互動。近期登場的草莓系列更是誠意滿滿，每一款都超級美！除了來拍美照、吃爆草莓甜點，有領養意願的朋友也可以來這裡與貓咪們交流。

店鋪位置

Glocke Bakery G貓甜點坐落於台中北區的忠太西路上，鄰近國立自然科學博物館，店面外觀低調且溫馨，一不留神便可能與它擦肩而過，大片的落地窗設計，讓溫暖的採光自然灑入，從門外就能一窺店內簡約清新的模樣，彷彿在喧鬧的城市角落中，為甜點控與愛貓人預留了一處純淨的避風港。

店內環境

Glocke Bakery G貓甜點的內用空間集中在一樓，前半段設有自在的兩人桌位，後方則是能近距離感受咖啡香的吧檯區。而最令愛貓人嚮往的聖地則是在二樓，那裡是專屬的貓咪中途之家。想要與萌貓們親密互動的朋友，點完甜點後可以移步上樓，在溫馨的空間裡享受被貓咪包圍的幸福，不過入內前別忘了詳細閱讀並遵守相關公約。

甜點櫃

目前的甜點櫃完全被粉紅色佔領，草莓系列用料毫不手軟，視覺感極強，除了草莓，G貓的常態塔類也很有特色，價位約在130至170元之間，甚至還有少見的「芋頭塔」與帶有東方色彩的「湯圓塔」。

草莓蛋糕 200元

以濕潤鬆軟的戚風蛋糕為基底，中間夾入厚實的新鮮草莓切片，與濃郁的乳酪奶油交織出漂亮的斷面，頂端點綴著如雲朵般的鮮奶油與整顆紅透的新鮮草莓，最後撒上些許碎開心果仁增添香氣與色彩點綴，這款蛋糕不僅美得像藝術品，吃起來更是酸甜適中，奶油輕盈不膩口。

草莓塔 200元

愛吃草莓塔必點！在塔皮上方豪邁地堆疊了多顆碩大、鮮紅欲滴的新鮮草莓，草莓之間穿插著如繁星般的小朵鮮奶油，不僅固定了草莓，也平衡了果酸，讓整體口感更加絲滑，底座是烘烤得金黃酥脆的塔皮，與濕潤的內餡交織出層次感。

草莓千層酥 250元

千層酥皮烘烤至誘人的金黃色澤，質地酥脆且層次分明，不同於一般的千層蛋糕，這款酥派中間擠滿了圓潤飽滿的乳酪與卡士達內餡，另外在酥派層之間，及最頂端都鋪上了大量切片或整顆的新鮮草莓，層次相當豐富。

拿鐵咖啡 130元

咖啡盛裝在立體的貓咪造型馬克杯中，杯緣處還有精緻的小耳朵，杯身彩繪著無辜的貓咪表情，連杯墊都是可愛的黃色貓咪形狀，細節感滿滿，拿鐵表面擁有一層綿密細緻的奶泡，中央是一顆飽滿的心型拉花，呈現出專業且溫馨的咖啡質感。

整體心得

喜歡吃草莓甜點的朋友，這間位在台中北區的Glocke Bakery G貓甜點你一定要筆記！在這裡不僅有很多草莓甜點可以選擇，而甜點不再只是味蕾的享受，更是一份對生命的關懷，趁著草莓季來Glocke Bakery G貓甜點吃草莓甜點，也可以在慵懶的午後，上二樓看看那些正等待幸福歸屬的小貓們。

Glocke Bakery G貓甜點

電話：04－22081985

地址：台中市北區忠太西路10號

營業時間：12：00～19：00（周二公休）

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

