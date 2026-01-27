韓國超過700間分店！CAFFE BENE進駐一中商圈　韓式捏飯糰必點

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者柯珮萱

韓粉們尖叫吧！在韓國坐擁超過700間分店的人氣咖啡館CAFFE BENE咖啡伴進駐台中一中商圈，不必飛韓國，就能吃到道地韓系午茶，除了招牌必點「可頌鬆餅」，還有韓式炸醬麵、海苔捏飯及早午餐、滿福堡等豐富選擇，不管是吃早餐還是下午茶都超合適！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

CAFFE BENE咖啡伴 雙十店位置

位在北區雙十路上，正對面就是莊嚴的孔廟。這裡鄰近熱鬧的一中商圈與中友百貨，不管是逛完街想找地方休息，或是專程來吃早午餐都很方便，至於大家最煩惱的停車問題，開車的朋友建議直接導航至附近的體大停車場，停好車後步行過來只需幾分鐘。

一樓主要是點餐吧台區

主要的用餐空間則規劃在二樓與三樓，二樓擁有非常棒的自然採光，大片窗戶讓陽光灑進室內，搭配白牆與綠意盎然的植栽裝飾，整體氛圍顯得乾淨明亮。

三樓座位區

隱私感十足的包廂氛圍，相比二樓的明亮，三樓的空間設計更具私密性。沙發座位寬敞，搭配可愛的貓咪插畫牆面與溫暖的燈光，營造出一種類似包廂的氛圍，非常適合小團體聚餐或是不想被干擾的朋友。

原味可頌鬆餅 65元

可頌鬆餅都是現點現烤，將外皮烤至金黃酥脆，一口咬下既有鬆餅的扎實感，又保有可頌層層堆疊的鬆軟與空氣感，店家貼心地將可頌鬆餅插在木棒上，就像支棒棒糖一樣，不僅造型可愛好拍照，拿在手上吃也非常方便，完全不沾手。

巧克力可頌鬆餅 85元

同樣以經典的原味可頌鬆餅作為基底，在剛烤好、酥脆度最完美的狀態下，淋上香濃的巧克力醬，最後再撒上一層厚厚的可可粉，每一口都能吃到巧克力的苦甜層次，與可頌本身的奶油香氣交織在一起，微甜不膩，巧克力控必點。

花生雙拼可頌鬆餅 85元

這款花生控必點！店家在可頌鬆餅表面抹上一層厚實滑順的花生醬，更細心地在鬆餅的每個格子中填滿了酥脆的花生碎粒，多層次的口感不僅能吃到花生的濃郁香氣，還有顆粒帶來的嚼勁，鹹甜適中的滋味讓人一吃就上癮。

藍莓乳酪可頌鬆餅 85元

這款藍莓乳酪可頌鬆餅則是走清新酸甜的質感路線，視覺上也非常吸引人，上頭大方地抹上一塊塊質地細緻的乳酪抹醬，再淋上帶有果粒的藍莓醬，乳酪的微鹹奶香正好中和了藍莓的甜，吃起來順口而不膩，深受不少女孩們的喜愛。

OREO餅乾可頌鬆餅 105元

不同於其他口味直接淋醬，這款鬆餅在現烤酥脆的可頌鬆餅上，大方擠滿了厚厚一層絲滑柔軟的鮮奶油，最後直接放上一整塊完整的OREO餅乾，並撒上滿滿的OREO餅乾碎粒。

咬下去的第一口，會先感受到OREO餅乾的脆，接著是鮮奶油的綿密滑順，最後則是可頌鬆餅本身的香酥口感，讓整體吃起來有點像是在品嚐「OREO 聖代」的升級版，層次感極其豐富。

金秘書的早餐 65元

除了令人驚艷的甜點，CAFFE BENE的鹹食選擇也非常多元，最特別的就是這款名稱可愛的「金秘書的早餐」其實就是大家熟悉的滿福堡，有別於麥當勞通常有10：30前的供應時間限制，在CAFFE BENE就算你下午兩點才起床，或是傍晚想吃個輕食止飢，這裡都全時段供應，讓你隨時都能吃到熱騰騰的滿福堡。

韓式牛肉捏飯糰 70元

想要更有「韓國味」的朋友，一定要試試這道韓式牛肉捏飯糰！這款小點心將韓國家庭料理中常見的趣味與美味完美結合，這款捏飯糰將香噴噴的白飯與細碎的牛肉、海苔絲充分拌勻，再捏成小巧玲瓏的球狀，份量剛好是一口一個，米飯吸飽了牛肉的鮮甜與海苔的香氣，吃起來紮實又帶著濕潤感，非常涮嘴。

整體心得

CAFFE BENE咖啡伴不僅僅是間韓國人氣連鎖咖啡館，它豐富的菜單選擇，讓這裡不論是作為早午餐、下午茶還是簡單的晚餐都非常合適，下次來到一中街，別忘了來這間充滿韓系氛圍的咖啡館，點一份現烤的可頌鬆餅，享受一段愜意的時光！

餐點多樣性

從酥脆誘人的招牌可頌鬆餅，到不用趕時間、全時段都能享用的滿福堡，甚至是道地的韓式牛肉捏飯糰這裡都能吃得到。

空間氛圍

店內環境寬敞且具設計感，二樓採光極佳，三樓則有包廂式的私密氛圍，無論是獨自帶著電腦工作，或是與好友聚會聊天都非常適合。

地理位置優

就在孔廟對面、鄰近一中商圈與中友百貨，交通極其便利，是逛街累了想尋找質感休息空間的最佳選擇。

CAFFE BENE 雙十店



地址：台中市北區雙十路二段39號

電話：04－22298228

營業時間：平日08：30－18：30；假日09：30－17：30

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►半夜還能吃到草莓千層酥、巴斯克！台中西區木質調深夜甜點店

►周休4天又不開放訂位！台中最難吃到的戚風蛋糕 每周都有新口味

►台中大坑山頂變身歐洲聖誕村！百萬夜景陪你過節 還有兒童遊戲室