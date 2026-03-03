辣蝦醬才是本體！台中西屯隱藏版乾拌麵　內臟控最愛三豬麵

♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

台中西屯必吃推薦！藏身在巷弄間的「作拌乾拌麵」是那種會讓你一周三訪的神級小吃，除了必點乾拌麵、三豬麵，其中最強就是那罐無限供應的招牌辣蝦醬，鹹香辣三味一體，拌入乾麵後簡直絕配，還有必點三豬麵，一次吃到豬肝、豬腸及隔間肉，只要銅板價！

位置

從逢甲大學步行過來僅需2分鐘，是不少學生與在地人的午、晚餐首選。不過要特別提醒大家，西安街的街道相對較為狹窄，加上店門口常停滿機車，若是開車前往的朋友，建議直接將車停放在附近的星享道停車場，再散步過來約3至5分鐘。

環境

走進作拌乾拌麵，室內環境比一般傳統小吃店更加清新舒適，以淺木色地板搭配深色木質桌椅，牆上還掛著色彩鮮豔的美食掛畫與亮黃色的品牌背板，視覺上非常活潑且具有設計感。

靈魂辣蝦醬必吃

來到作拌乾拌麵，絕對不能錯過他們家的靈魂亮點「招牌辣蝦醬」！店內的餐具與調味料皆採自助式服務，在調味區可以看到店家大方準備的辣醬罐。

▲這款辣蝦醬完全不是外面那種空有辣油的調料，隨手一撈都是滿滿的蝦米與辣椒實料，用料非常實在。

滷味區就設置在廚房櫃台旁

採自行夾取的方式，店家再幫你切盤，這裡的滷味種類非常豐富，豆干、海帶、滷蛋、豆包、百頁豆腐、大腸與豬耳朵應有盡有。

餐點

滷味

價格親民，而且都有清楚標示，有些小吃店滷味不會標示，夾完算帳都是天價！他們家的米血、滷蛋、豆干都滷得非常入味，海帶是偏硬脆口感。

乾拌麵 大 150元

這裡的乾拌麵麵體選用的是容易吸附醬汁的Q彈細麵，煮得恰到好處，不會過於軟爛，每一碗麵上桌時都鋪上了誠意十足的肉絲、豆芽菜與翠綠青菜，肉絲鮮嫩不乾柴，讓整碗麵的口感豐富許多。

加辣醬吃更香

原本單純的鹹香乾麵，在辣蝦醬的加持下，蝦米的鮮甜與辣椒的辛香會徹底鎖在麵條上，每一口吸入，都能感受到辣醬顆粒在舌尖跳躍，這組「乾拌麵Ｘ辣蝦醬」的絕配組合，真的會讓人欲罷不能，不知不覺就整碗掃光！

三豬麵 85元

如果你是「內臟愛好者」，那這一碗人氣三豬麵請直接劃下去！ 碗裡鋪滿了三種精選豬部位：豬肝、豬腸以及隔間肉，每一種料都處理得非常乾淨，完全沒有腥味，用料非常實在，重點是這一碗竟然只要銅板價。

豬肝切得頗有厚度，吃起來帶點脆度，不會乾硬粉粉的；豬腸洗得非常乾淨，嚼起來Ｑ軟有彈性，口感極佳；隔間肉帶點筋膜的肉質扎實而不柴，吸附了湯頭的精華，吃起來相當過癮。

麵條同樣是選用吸湯力十足的細麵，搭配清甜不油膩的湯頭與大量青菜，即便料多豐富，整體吃起來依然清爽負擔輕，建議可以先喝一口原味湯頭感受鮮甜，之後再夾一點招牌辣蝦醬來沾著豬肝或隔間肉吃，那種鮮香層次感會瞬間翻倍，真的是老饕才懂的隱藏吃法！

豬拌飯 70元

作拌乾拌麵不僅麵食厲害，這碗豬拌飯更是許多饕客的心頭好。白飯上鋪滿了鮮嫩扎實的肉絲，最吸睛的莫過於那顆晶瑩剔透的半熟太陽蛋，上頭還撒上了蔥酥與特製醬汁提味。

吃法建議直接將太陽蛋戳破，讓金黃色的蛋液緩緩流出，與淋上鹹甜醬汁的米飯、鮮美肉絲充分拌勻。每一口都能感受到蛋液的滑順與醬香的醇厚，加上蔥酥帶來的脆口香氣，這種簡單卻又不平凡的古早滋味，讓人忍不住一口接一口，完全停不下來。

隔間肉湯 45元

這道湯品的靈魂在於其清澈不油膩的湯頭，喝起來帶有淡淡的蔬菜鮮甜與大骨香氣，裡頭的隔間肉給得相當大方，每一塊都帶有獨特的筋膜口感，吃起來既有肉質的扎實，又帶著Q彈的嚼勁。

餛飩湯 40元

這碗餛飩湯走的是清爽路線，湯頭鮮甜而不油膩，碗裡的餛飩每一顆都包得相當飽滿，外皮薄透卻帶有一點Q度，不會煮得軟爛破碎，豬肉內餡鮮甜扎實，吸飽了湯汁後一口咬下，滑順的口感在嘴裡散開。

心得

無論你是喜歡料多澎湃的人氣三豬麵，還是鍾情於蛋液流出的豬拌飯，來到這裡絕對不能錯過靈魂伴侶「招牌辣蝦醬」，這種用料扎實、鮮味爆表且大方提供免費加的誠意，如果你正好在西屯附近，或是來到逢甲商圈想找個乾淨舒適、高CP值的用餐地點，作拌乾拌麵絕對值得你收進口袋名單，親自來感受那「一周三訪」的魔力！

作拌乾拌麵

地址：台中市西屯區西安街201號

電話：04－27077088

時間：11：00－14：00、17：00－20：00（周日店休）

