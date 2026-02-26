ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
蘆洲399元麻辣鍋吃到飽！5款肉品無限續點＋水果蔬菜自助吧

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

蘆洲「夯夯麻辣火鍋蘆洲店」是一家主打火烤兩吃（火鍋＋燒烤）的吃到飽餐廳，超強的自助吧食材、水果和冰淇淋甜點，讓我和朋友相當驚艷。平日中午和晚餐399元起就有5種肉品、自助吧蔬菜火鍋料、新鮮水果和冰淇淋吃到飽，其他價位還有599元和799元，多了海鮮、啤酒暢飲和肉品選擇。用餐時間2小時，當月壽星來這慶祝也有活動。

位置＆交通
上網查發現這間夯夯麻辣火鍋蘆洲店是之前九川堂老闆開的，餐廳位置隱藏在二樓，真的很低調，距離捷運蘆洲站走路約兩分鐘。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐廳位置在二樓，路過不仔細看真的會錯過。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲座位寬敞、走道空間不擁擠，比較要注意的是，這裡有兩間用餐區，自助吧食材有一些不同，可以走到隔壁拿不同食材。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲店家粉絲團有公告，公司尾牙春酒可以事先預訂包場。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單
分為三個價位，消費僅收現金。平日午餐、晚餐399元起，需另收10%清潔服務費，用餐時間為2小時。假日則需要點599元以上，想吃好一點的話，建議直接選799元吃到飽，還有啤酒暢飲。

這裡的烤肉需另外收費，計費很特別：一位100元、兩位共100元、三位共50元、四位到五位不收費。另外只要有當月壽星的話，同行人來幾位就會送幾個干貝，例如5人同行，其中有一個當月壽星，就送五個干貝。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

自助吧食材吃到飽

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼除了自助吧飲料，冰箱也有汽水、乳酸菌飲料、礦泉水和統一布丁可以自取，799元還有罐裝啤酒暢飲。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲自助吧很有誠意，各種新鮮蔬菜和火鍋料都有，還有隨機出現的雞佛，都是399元就能吃到的！想吃海鮮就選599元以上。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼當季蔬菜提供好幾種，有我最愛的茼蒿、皇宮菜和奶油白菜！

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲海鮮都很新鮮，有蚵仔、小卷、蝦子和蛤蠣，想吃多少撈多少，記得不要浪費食材，浪費會罰錢！

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲肉燥裡還有鳥蛋，想要多少肉燥隨自己喜好，肥嫩鹹香，白飯也煮得很好吃！而且自助區很乾淨，更加分。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼另一區飯鍋還有滷鴨血大腸和紅豆湯，鍋底有點麻辣湯的話，可以加鴨血和大腸進去煮，很推薦鴨血，入味好吃，我拿了三碗很滿足，但紅豆湯飽到忘記喝。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲醬料也很豐富，有蒜泥、薑絲、蔥、沙茶、生辣椒和香菜等。

水果真的很敢給
賣水果的朋友也說這個櫻桃等級真的很好，最低399元就能吃到！當天有櫻桃、黑鑽石蓮霧、鳳梨釋迦、木瓜、葡萄和火龍果，店員還說我們來的前一天有草莓，都會跟隨季節變換。如果是為了水果特地去，建議先打個電話問當天有什麼水果。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲旁邊有台式馬卡龍和統一布丁當甜點。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲冰淇淋也很誇張，有我超愛的義美銅鑼燒冰淇淋！

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

799元

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲如果超過4位用餐，點烤肉不用加價。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲夯夯火鍋的肉品是現點現切，在櫃台就可以看到店家切肉畫面，菜單也有註明各種消費可以點什麼肉。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲選擇799元吃到飽，可點鴛鴦鍋兩種鍋底，小辣就很辣！可以到自助區拿鴨血大腸、牛筋等食材來煮。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲朋友說手捲也很不錯。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼天使紅蝦可以煮火鍋也能用烤的，我們全部都用烤的再加上玫瑰鹽。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲台灣金目鱸魚的魚肉真厚，切得又大塊，拿來煮湯加點薑絲、蒜末，一鍋魚湯馬上誕生！

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

帶骨牛小排超好吃
這等級真的很誇張，自己去買就要好幾百了！每人可點一份，記得看一下菜單，有些是每個人一份，不吃也可以換其他的。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲頂級小羔羊羊排和澳洲頂級沙朗牛排，喜歡吃羊的可以試試羊排，沒有腥味，加點玫瑰鹽就很好吃。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲還有我最愛的厚切松阪豬，不過太厚很難烤到脆脆的。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲雪花牛、肩小排、牛舌。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲除了吃烤肉，也有好幾樣可以煮火鍋，肉片都不會切得很薄。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼甜點還可以點日式烤麻糬和燒烤奶酥片。

▲▼夯夯麻辣火鍋蘆洲店。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

心得
夯夯火鍋吃到飽平日399元起、假日599元起，用餐時間兩小時，可以吃很飽。食材真的很敢給，尤其是水果區真的很驚艷！唯一缺點就是開在二樓，需要爬樓梯。

夯夯麻辣火鍋蘆洲店

地址：新北市蘆洲區三民路491號二樓
電話：02－82860182
營業時間：周一至周五11：00－15：00、17：00－22：00／周六至周日11：00－22：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

