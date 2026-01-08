ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭辣菜脯油飯豪邁舖滿香菜！排骨湯超搶手　清晨7點就開賣

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

「正宗四川辣担麵」是位在宜蘭市區的美食小吃推薦，營業時間從早上7點到下午2點，必點的品項有招牌油飯跟聽說很厲害的蘿蔔排骨湯，11點多來這兩樣都已經賣完，所以這次就沒吃到，下次真的要早點來報到。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

在哪裡？
麵店位在宜蘭市區的慈安路上，搜尋地標會看到「昱霖油飯、辣擔麵」，地點離東門夜市和宜蘭火車站都很近，對面喜互惠慈安店有很大的停車場，但記得要消費才能抵停車費唷！不然路邊也可以找停車位。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲用餐時間的生意非常好，除了內用，外帶的也不少，可以說是宜蘭超夯的人氣美食小吃推薦。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲要注意星期三沒有販售排骨！再訪特地來吃招牌蘿蔔排骨湯，明明就為了這碗湯早起開車來，結果還是撲空。

菜單價錢
油飯、滷肉飯和乾麵等都是一些傳統的小吃，招牌油飯跟傳說中的蘿蔔排骨湯很早就賣完，想吃真的要早點來，就當吃早餐。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點推薦

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

辣担乾麵
麵條口感Q彈，和豪邁的醬汁攪拌均勻，麵條有明顯的酸度和微辣的口感，滋味特別，如果喜歡吃更辣的，這裡辣度是可以調整的。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲麵條很Q彈且醬汁夠味，又酸又辣的，吃起來還蠻過癮的。

餛飩湯
湯頭鮮甜不油膩，餛飩的皮薄且富有彈性，口感滑嫩細緻，加上豬肉與蔬菜等食材的飽滿內餡，整碗味道還不錯。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲雖然沒吃到招牌油飯跟蘿蔔排骨湯，但辣担乾麵跟餛飩湯都還不錯，下次得早一點來補吃。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這次二訪點了油飯，香菜很多超喜歡！

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

招牌油飯（小）45元
一開始覺得小碗價格高，但份量是其他店的大碗，價格合理。醬多、香菜多，讓我這香菜控看了好開心。油飯粒粒分明，吸滿醬香與油香，鹹甜不膩，旁邊還有幾個豆包，再淋上滑順醬汁，油飯的Q、辣菜脯的脆、醬汁的香，很有層次！我覺得比乾麵更讓我驚喜。

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼正宗四川辣担麵(昱霖油飯)。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

正宗四川辣担麵（昱霖油飯）

地址：宜蘭縣宜蘭市慈安路24號
電話：03－9386557
營業時間：07：00－13：30或14：00（周日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►400有找還免收服務費！蘆洲火鍋「7種肉品＋蝦仁花枝滑」吃到飽
►香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車　在地人激推蘿蔔糕更強
►早上6點就開賣！三重古早豆菜麵三輪車　帶筋骨肉湯份量超有誠意

關鍵字： 正宗四川辣担麵(昱霖油飯) 宜蘭美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD

推薦閱讀

礁溪超大雙人湯屋只要400元！爽泡50min美人湯+漫步清幽庭園

礁溪超大雙人湯屋只要400元！爽泡50min美人湯+漫步清幽庭園

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！滷肉飯韓式泡麵＋蔬菜吧無限供應

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！滷肉飯韓式泡麵＋蔬菜吧無限供應

台北「20+肉類海鮮」吃到飽800元有找！牛舌、東石鮮蚵無限供應

台北「20+肉類海鮮」吃到飽800元有找！牛舌、東石鮮蚵無限供應

跨越半世紀口味不變！宜蘭老麵攤麻醬濃郁順口　香菜捲也必點

跨越半世紀口味不變！宜蘭老麵攤麻醬濃郁順口　香菜捲也必點

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

九族櫻花祭月底開跑　盛開時程全公布

九族櫻花祭月底開跑　盛開時程全公布

豪邁舖滿香菜！宜蘭古早味辣菜脯油飯

豪邁舖滿香菜！宜蘭古早味辣菜脯油飯

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

住新竹老爺贈人氣橘園門票、早餐

住新竹老爺贈人氣橘園門票、早餐

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北投千禧湯整修延至7月完工　鄰近溫泉飯店「單日600人搶泡湯」

北市「2.6萬盆喜氣花海」綻放至2月

牛室平日自助吧339元吃到飽

基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢

千元有找「超過30種肉品海鮮」吃到飽

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

乾杯燒肉菜單降價「單點最低99元」

和牛涮宵夜嗑肉戰線最長達5小時

貓下去新品牌「民生早午餐」試營運　

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　限時88折、送餅乾

九族櫻花祭月底開跑　盛開時程全公布

豪邁舖滿香菜！宜蘭古早味辣菜脯油飯

超商連續5天「買1送1」懶人包

住新竹老爺贈人氣橘園門票、早餐

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕

酷洛米變身佛跳牆！特色年節商品開賣　超市有麻將蜂蜜蛋糕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366