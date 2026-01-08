宜蘭辣菜脯油飯豪邁舖滿香菜！排骨湯超搶手　清晨7點就開賣

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻
「正宗四川辣担麵」是位在宜蘭市區的美食小吃推薦，營業時間從早上7點到下午2點，必點的品項有招牌油飯跟聽說很厲害的蘿蔔排骨湯，11點多來這兩樣都已經賣完，所以這次就沒吃到，下次真的要早點來報到。
在哪裡？
麵店位在宜蘭市區的慈安路上，搜尋地標會看到「昱霖油飯、辣擔麵」，地點離東門夜市和宜蘭火車站都很近，對面喜互惠慈安店有很大的停車場，但記得要消費才能抵停車費唷！不然路邊也可以找停車位。
環境
▲用餐時間的生意非常好，除了內用，外帶的也不少，可以說是宜蘭超夯的人氣美食小吃推薦。
▲要注意星期三沒有販售排骨！再訪特地來吃招牌蘿蔔排骨湯，明明就為了這碗湯早起開車來，結果還是撲空。
菜單價錢
油飯、滷肉飯和乾麵等都是一些傳統的小吃，招牌油飯跟傳說中的蘿蔔排骨湯很早就賣完，想吃真的要早點來，就當吃早餐。
餐點推薦
辣担乾麵
麵條口感Q彈，和豪邁的醬汁攪拌均勻，麵條有明顯的酸度和微辣的口感，滋味特別，如果喜歡吃更辣的，這裡辣度是可以調整的。
▲麵條很Q彈且醬汁夠味，又酸又辣的，吃起來還蠻過癮的。
餛飩湯
湯頭鮮甜不油膩，餛飩的皮薄且富有彈性，口感滑嫩細緻，加上豬肉與蔬菜等食材的飽滿內餡，整碗味道還不錯。
▲雖然沒吃到招牌油飯跟蘿蔔排骨湯，但辣担乾麵跟餛飩湯都還不錯，下次得早一點來補吃。
▲這次二訪點了油飯，香菜很多超喜歡！
招牌油飯（小）45元
一開始覺得小碗價格高，但份量是其他店的大碗，價格合理。醬多、香菜多，讓我這香菜控看了好開心。油飯粒粒分明，吸滿醬香與油香，鹹甜不膩，旁邊還有幾個豆包，再淋上滑順醬汁，油飯的Q、辣菜脯的脆、醬汁的香，很有層次！我覺得比乾麵更讓我驚喜。
正宗四川辣担麵（昱霖油飯）
地址：宜蘭縣宜蘭市慈安路24號
電話：03－9386557
營業時間：07：00－13：30或14：00（周日公休）
