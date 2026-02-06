炸紅心地瓜超甜！三重30年台式炸雞老店　Q嫩雞翅咬下還會流汁

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂

三重炸雞老店推薦「老牌炸雞」，延續原在三重長壽西街的30年早市攤位的老味道，現在搬到三重後竹圍街。招牌炸雞翅、雞腿和地瓜都很推薦，很多在地人都會買這家台式炸雞當下午茶。

位置＆停車資訊

地址在後竹圍街，距離捷運三和國中站步行大約10分鐘左右。開車可以停在忠孝自強路停車場，現場看到很多三重在地人都是騎機車來買，比較方便。

環境

半開放式的傳統店面，環境維持得很乾淨，沒有小吃攤販的髒亂，這點超加分。老闆說他本來就喜歡工作環境舒服整潔，都花很多時間整理。

▲這間使用大成無藥殘鮮雞，賣多少就炸多少，來的時候剛好遇到賣光補齊的畫面，炸雞翅是這裡的招牌，很多人都直接買8支優惠150元。

▲雖然沒有大排長龍，但我在等炸物的時候，購買的人幾乎沒有間斷，看起來都是三重在地人，不過也有外地人特地開車來買。

半開放式空間，可以看到老闆熟練地控制著巨大油鍋。老牌炸雞的炸地瓜很受歡迎，我看每個人來買幾乎都有一份炸地瓜，問了老闆才知道，他們選用66號地瓜，味道比較甜。

菜單

▲朋友之前來問老闆什麼是必買？老闆竟然說除了雞排其他都好吃，這次來就看到雞排停售了！單筆消費滿100元可以先打電話預約。

餐點

地瓜 一份50元

點了一份炸地瓜，可以加梅粉或胡椒粉。份量不少，好吃的紅心地瓜，剛拿到手就馬上吃一塊，自然的甜味好好吃，外層炸得酥香不油，裡頭則是軟軟香香的，愛吃地瓜真的要買兩份。

雞翅1支20元、5支100元、8支150元

雞翅是老牌炸雞最受歡迎的炸物，炸雞翅皮薄Q嫩，裹粉不厚重，咬下去還有湯汁，要小心燙。肉質飽滿鮮嫩，加上淡淡的胡椒鹹香與雞肉本身的甜味，真好吃！

棒棒腿45元

▲棒棒腿也是必買推薦，外層炸得酥脆，雞腿肉滑嫩多汁，他們家的雞肉都沒有過多調味，直接挑戰吃原味，新鮮好吃。

大腿70元

▲用手當比例尺，拿在手上沉甸甸的。大腿的外皮脆度很夠，肉嫩鮮甜飽滿，想吃很多肉的直接點這部位就沒錯，建議加點辣粉更過癮。

甜不辣 小30元、大50元

平常愛吃超脆超澎的甜不辣，記得跟店家說要炸酥一點，剛炸好比較好吃，帶回家一下下就消風了。剛炸好的帶點嚼勁，炸得胖胖酥香，撒上胡椒粉就很好吃。

心得

如果你在找以前三重長壽西街市場口的老攤位，可以試試這間親戚延續的味道，已經在這賣了幾年，炸雞翅、棒棒腿、大腿和地瓜都很推薦。店家親切客氣，會想再訪。

老牌炸雞

地址：新北市三重區後竹圍街176號1樓

營業時間：10：40－20：00（周一公休）

電話：02－89811666

