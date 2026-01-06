房內不限時泡泥漿溫泉！關子嶺湯宿推薦　含早餐Buffet吃到飽

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

這次安排台南旅遊兩天很期待入住的關子嶺溫泉住宿，最大特色就是可以泡有名的關子嶺泥漿溫泉，可以在房間的大浴池泡泥漿溫泉，還能看見窗外的山林景色，放鬆愜意的台南之旅。附近還有好幾個台南知名景點和台南關子嶺甕仔雞推薦。

關子嶺富野溫泉會館 交通＆位置

有提供停車場，飯店前面就是公車站牌「嶺頂旅遊資訊站」。步行可到關仔嶺台灣木材故事館、嶺頂旅遊資訊站、關子嶺好漢坡等景點，附近推薦的景點還有水火同源、火山碧雲寺等景點，很適合安排台南兩天一夜行程的住宿推薦。

關子嶺富野溫泉會館 交通資訊

1.自行開車

走國三下白河交流道→往關子嶺方向→關子嶺富野溫泉會館

2.公車

a.搭乘台灣高鐵至嘉義站或搭台鐵至後壁站下車，轉搭台灣好行33關子嶺線，每日行駛（周三停駛）至嶺頂旅遊資訊站下。

b.搭乘台鐵至嘉義站下車後，轉搭嘉義客運7214至嶺頂旅遊資訊站下。

關子嶺富野溫泉會館 環境

▲斜對面有一間萊爾富，走路只要一分鐘，入夜後附近商店幾乎都關門，需要買民生用品、補充食物等，這位置就很便利。

▲接待大廳氣派寬敞，櫃檯在大廳右側後方的位置，兩側提供許多座椅供來訪的住客休憩。

關子嶺富野溫泉會館簡介

►全面禁菸（包括：房間陽台與戶外公共區域）

►館內均有免費Wi-Fi可供使用

►早餐時間是07：00－10：00

►B1泡湯區開放時間08：00－22：00（需著泳衣、泳帽）（進大門直走到底，右手邊則電梯可直達客房或B1泡湯區。）

►配合環保政策，全館不提供一次性備品（如：瓶裝水、牙膏、牙刷、拖鞋、浴帽等）

▲往房間的走道，外面設有飲水機（一樓大廳也有），有需要可以自行去裝水。

關子嶺富野溫泉會館 湯屋雙床房

位於五樓位置，房內設計簡單精緻，空間寬敞舒適，提供兩張雙人床（兩大床150cm X 200cm）、辦公桌、休閒桌椅、廁所＋淋浴設備、窗景泥漿溫泉、冰箱、中華電信MOD電視、吹風機等，設施非常齊全。備品因為環保政策，要記得自己準備。

▲重新整修裝潢，維護得很不錯，房內插座很多，入口、書桌、床旁邊都有插座，不用擔心插座不夠用。



▲提供的雙人床軟硬適中，相當好睡，晚上伴隨著窗外的蟲鳴鳥叫入睡，這是台北生活少有的愜意。

▲書桌有檯燈跟化妝鏡，化妝還是商務辦公都方便。

▲書桌旁邊的置物籃有毛巾跟浴巾。

▲可以穿去室外的拖鞋，但記得不能帶走。



▲入住提供兩張房卡還有早餐券。

▲房間入口的桌上有熱水壺、礦泉水、茶包、咖啡包跟水杯。

▲底下抽屜有水杯、吹風機和洗衣袋。

▲最下面是冰箱，如需冷凍食品可洽櫃台。

▲湯屋雙床房的廁所和浴池是分開的空間，淋浴區裡洗手台跟馬桶，泡湯的大浴池在外面，可以呼吸新鮮空氣。



▲淋浴間提供非一次性的整罐洗髮精、養髮乳和沐浴露，味道很香很好用（加分！）。

泡湯池

有冷熱兩個開關，熱的是泥漿溫泉、冷的是冷泉，泥漿溫泉溫度高，可以加冷泉水調節溫度。泡湯時可以感受到腳底有泥巴顆粒，記得小時候都會抹在身上或臉上敷臉，哈！泡湯池旁邊還有設置蓮蓬頭供沖洗，夏天泡完溫泉再沖冷水，冷熱交替也好棒。

▲湯屋雙床房的半露天大浴池在另一邊，打開落地窗就可以看到，在房內也能泡泥漿溫泉，對於害羞不敢到大眾池的人來說很棒。

▲溫泉的顏色呈現水泥灰，泡湯還可以看到窗外景色，晚上和白天剛起床都有不同氛圍和景色。

▲我實在很愛泡湯，尤其是這很少見的泥漿溫泉，隔天早上特地早起再享受一次泥漿溫泉的喚醒。

▲關子嶺富野溫泉會館設有大眾泡湯設施「湯泉苑」，地點就位在飯店的B1，搭乘電梯下去即可。

湯泉苑開放時間08：00～22：00

▲最後進場時間為21：00，最晚離場時間為21：45，進去需著泳衣跟泳帽。

▲大眾泡湯有好幾池溫泉，範圍蠻大的，其中最大一池就是關子嶺有名的泥漿溫泉。

▲來關子嶺就是要泡泥漿溫泉，泡一泡可以換薰衣草精油池，是冷水池，冷熱交替很舒服。

▲戶外泡湯的分布圖，有泥漿溫泉池、薰衣草精油池（冷水池）、超音波水療、兒童戲水池、玫瑰精油池和茉莉花精油池，比房裡的泥漿溫泉還豐富。

▲B1還有投幣式的洗衣設備可以使用。

▲B1櫃台有販售泳衣、泳褲和泳帽，忘記帶可以在這購買。

▲全新兒童戲水池，提供各種玩水設施，開放給5-12歲之幼童玩樂，家長需全程陪同看顧，夏天帶小朋友來也能盡情地玩水。

▲滑水道使用規則。

早餐開放時間07：00～10：00

▲提供早餐自助吃到飽，持早餐券到一樓的春芽自助餐廳。

▲各種熱炒料理、義大利麵、薯條、麵包、清粥小菜、生菜沙拉、飲料和豆花等，品項還蠻豐富，其中豆花更是飯後不能錯過的甜品。

▲吐司、麵包還有各種果醬。

▲蒸籠裡有黑糖饅頭（好吃推薦）、珍珠丸子和蒸芋頭。

▲生菜沙拉區提供各種生菜跟配料。

▲豆花非常好吃，旁邊還有溫泉蛋也很不錯，幾乎來吃早餐的人都有拿一份。

▲水果、鮪魚洋蔥沙拉、冰心地瓜跟一些冷盤料理，中西式早餐都有供應。

▲飲料有UCC的咖啡機、奶茶、綠茶、蘋果汁、豆漿、牛奶等飲料，牛奶可以搭配麥片一起享用。

▲中午安排了烤雞大餐，早餐不敢吃太多。

溫泉會館附近景點參考



嶺頂公園（約180公尺）

桂花巷步道、音樂廣場、日式神社遺跡，可俯瞰溫泉區風景，適合散步與拍照。

關子嶺溫泉公園（約300公尺）

含泥溫泉露頭、古橋與自然景觀，是關子嶺的核心景點之一。

紅葉公園（約1公里）

秋冬賞紅葉的絕佳景點，擁有豐富植物與蝴蝶生態，環境清幽舒適。

水火同源（約2.5公里）

火與水共存的天然奇景，地熱與泉水同時湧出，是南台灣著名的自然景點。

火山碧雲寺（約3公里）

百年古剎、視野遼闊可賞景與夜景，建築古色古香，氣氛莊嚴寧靜。

白河大仙寺（約5公里）

佛教勝地之一，融合中日建築風格，擁有壯觀殿宇與觀景平台。

好漢坡（嶺頂階梯）（約400公尺）

傳統石階道約243階，登頂後視野遼闊，是兼具挑戰與景觀的熱門步道。

大凍山步道（約6公里）

中階健行路線，能欣賞森林、遠眺嘉南平原，適合愛好戶外登山的旅客。

台灣木材故事館（約2公里）

文創展覽空間，展示台灣木工藝術與傳統技藝，親子與文化體驗首選。

關子嶺富野溫泉會館

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺28號

入住時間：下午16：00

退房時間：上午11：00

訂房電話：06－6822288

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

