挑戰臭香極限！桃園高山培菌天然發酵臭豆腐　臭味還有分級制

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

如果你對臭豆腐的印象還停留在夜市路邊攤那種炸得酥酥、配上泡菜的小吃，那麼位於桃園八德介壽路上的這間「戴記獨臭之家」，應該可以稱為生化武器研發中心。在台北和中壢都有分店，在這裡臭豆腐還有分臭味等級，一般店內供應的是12級，還有更臭的等級，使用高山培菌、活菌發酵，這裡的臭不是腐敗，而是富含活性益菌。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

►開車：國道二號「大湳交流道」下，往八德方向行駛，介壽路一段沿線可找白線，惠生醫院也有地下停車場。

►機車：介壽路周邊停車相當方便，店門口附近常有臨停空間。

►大眾運輸：搭乘公車至「監理站」附近站牌，下車後步行約3－5分鐘即可抵達。

菜單

來到戴記獨臭之家必吃的就是臭豆腐，使用的是高山培菌、活菌發酵的臭豆腐，有不同等級的臭豆腐10級、12級、13級，不同的發酵等級，13級的味道真的很重。

▲戴記獨臭之家主打的就是「臭豆腐的多種面貌」，從酥炸、滷製到涼拌通通有，完全是臭豆腐愛好者的天堂。

▲▼每個月會公布公休日，每天也會有隱藏版菜色，而且臭豆腐店內竟然也有年菜預訂，好特別。

環境

店內的裝潢雖然很乾淨衛生，但使用白色牆面完全讓人搞不清楚有沒有開門，一開始我以為店面還在裝潢。通常店面都是玻璃看得到內部用餐狀況，這家真的讓人摸不著頭緒，幸好我們勇敢進來了。

餐點

涼拌臭豆腐一份40元

▲使用的是13級發酵等級的臭豆腐，真的是有無法言喻的味道，明明沒加皮蛋，卻有著皮蛋的香氣，這款真的很看個人口味。

紅燒臭豆腐王子麵100元

這是一道可以當正餐的料理，紅燒湯頭濃郁，帶有微微的中藥香與紅燒的湯汁，除了主角兩大塊臭豆腐外，還有紅蘿蔔、金針菇、高麗菜，王子麵吸滿了臭豆腐的湯汁，每一口都超級入味。

清蒸臭豆腐（小）70元

不靠油炸、不靠重鹹醬料，而是用最直接的方式，呈現臭豆腐本身的發酵香氣與豆腐口感，加入大量的金針菇和香菇搭配，吃起來也相當清爽。

香滷臭豆腐一份30元

▲這和紅燒臭豆腐相同的滷豆腐，老闆以為我們點重複了，其實我們也只是想試試味道，滷得相當入味。

招牌炸臭豆腐80元

老闆說這次他超過半天沒注意到發酵，原本12級的臭豆腐就變成到13級，所以酥脆比較容易散開，有多送一小塊給我們。一般臭豆腐炸完是空心的，但戴記的因為使用天然植物發酵，蛋白質結構改變，炸完後內部呈現蜂巢狀，保有豆腐的實體感，不會咬下去只有空氣。

▲外酥內嫩，不乾硬，可以沾些辣椒醬搭配台式泡菜一起享用，吃起來更加清爽。

炸四季豆60元

▲原本想點獨臭拼盤，但是當天已售完，所以只剩下炸四季豆可以選，四季豆保有水分，灑些胡椒鹽一起吃很解膩。

心得

我覺得戴記獨臭之家的臭豆腐，真的可稱之為臭豆腐界的「藍紋乳酪」，真的味道超臭，但酥炸的口感又很特別。如果不敢吃，建議可以先從10級的一口酥炸臭豆腐開始，最後再挑戰13級的涼拌豆腐，敢吃的人會很愛，不敢吃的人，可能會受不了。

戴記獨臭之家

地址：桃園市八德區介壽路一段50號一樓

營業時間：11：30－14：30、17：00－21：00（不定期公休）

電話：03－3667685

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►退役自強號EMU100變土地公廟！隱身桃園富岡基地 鐵道迷必朝聖

►中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香！堅持古法老麵發酵製作

►桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制 從水洗到厭氧處理都能品嘗