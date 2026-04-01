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連假優惠懶人包！兒童0元玩麗寶、逛新竹動物園　六福村也免票

▲和平島地質公園。（圖／北觀處提供）

▲和平島地質公園4月3日至4月6日期間，只要家長出示官方臉書指定貼文，12歲以下兒童即可免票。（圖／北觀處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

兒童節在即，各大景區、遊樂區陸續祭出連假限定優惠！其中，12歲以下孩童可免費暢玩麗寶樂園、新竹市立動物園；六福村開放6歲以下孩童免門票，甚至福壽山農場也推出全民無料賞櫻，無論要去樂園放電或親近大自然，都能省下一筆開銷。

▲和平島地質公園。（圖／北觀處提供）

▲和平島地質公園參加免費定時導覽。（圖／北觀處提供）

基隆和平島地質公園
位於基隆的和平島地質公園，4月3日至4月6日期間，只要家長出示官方臉書指定貼文，12歲以下兒童即可免票（須出示健保卡）。園區規劃完整一日行程，上午可參加免費定時導覽深入管制區探索地質景觀，午後則有「小島製皂DIY」工作坊，讓孩子動手創作專屬紀念品，度過歡樂時光。

▲「2022野柳石光 夜訪女王」將於4月15日至5月1日在野柳地質公園登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲野柳地質公園。（圖／記者彭懷玉攝）
野柳地質公園
野柳地質公園4月4日兒童節當天推出「2026好野！童樂石光」活動，12歲（含）以下兒童可享免費入園（民國103年4月4日含後出生者），下午起陸續有闖關遊戲、國際童玩體驗、漂流木彩繪DIY；兒童節當天，女王頭人偶、俏皮公主人偶與可愛蕈狀岩人偶將現身園區。

台北兒童新樂園
台北兒童新樂園是許多親子族首選，連假期間園方祭出國小以下兒童免費入園，搭配證件兒童本人與1位家長可免費進場；此外，前3天下午4點後購買「星光樂FUN券」享7折優惠，可不限次數暢玩13項設施，園區也延長營業至晚間9點。

桃園小人國主題樂園
4月3日至4月6日期間，小人國主題樂園祭出多重優惠。其中，3歲以上、6歲以下幼童，出示本人正本健保卡購票入園，可享門票67元優惠；7歲以上12歲以下兒童也只要267元。並於連假首尾兩日加碼「數字對對碰」活動，民眾身分證字號或民國出生年月日中含有數字「６」或「７」（數字不重複計算），對中1碼可享門票467元、對中2碼可享267元入園。

▲新竹關西六福村祭出三大馬年優惠。（圖／業者提供）

▲新竹關西六福村。（圖／業者提供）
新竹六福村主題遊樂園
六福村4月3日至4月6日祭出6歲以下孩童免費入園，優惠限民國108年4月（含）後出生者適用，須出示健保卡，並搭配戶口名簿（可拍照）供查驗；活動這4天，一般民眾購票799元；另外，凡設籍桃園、新竹地區民眾，或身分證字號英文字首為H、J、O者，可享樂園門票599元好康。

新竹市立動物園
新竹市立動物園於粉專上表示，兒童節4月4日當天，開放12歲以下兒童免費入園，連假4月3日至6日4天皆正常營業，4天陸續帶來故事劇場、動物導覽、魔術表演、音樂會，還有吉祥物「河馬樂樂」見面會。 

台中麗寶樂園
台中麗寶樂園也宣布，連假期間開放12歲以下兒童免費入園（需搭配1名成人購票），今年同時也是麗寶樂園「熊大小鎮」主題的最後一年，特別規劃「熊大兔兔見面會」，還有糖果嘉年華遊行與人氣角色見面會。同時，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日開園，推出限時「馬拉灣暢遊卡」，售價999元（原價1800元），開卡後30天內可不限次數入園。

▲福壽山農場楓紅,蔣公行館「福壽山莊」星空。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福壽山農場。（圖／記者彭懷玉攝）
台中福壽山農場
即日起至4月6日開放全民免費入園，欣賞千櫻園櫻花季尾聲，漫步粉色花海。 

▲成美文化園迎來許願藤花季。（圖／業者提供）

▲成美文化園。（圖／業者提供）
彰化成美文化園
為迎接兒童節，4月3日至4月6日凡一位成人購票（全票300元），即可免費攜帶一名12歲以下孩童入園，除了可欣賞園內綻放的許願藤，期間還規劃泡泡秀、沉浸式故事屋與童玩闖關等活動。

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