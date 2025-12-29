退役自強號EMU100變土地公廟！隱身桃園富岡基地　鐵道迷必朝聖

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

這座用火車車廂打造的土地公廟相當特別，與其他土地公廟最大的不同，是它本身就是一節火車車廂，沒看錯，是真正由台鐵第一代電氣化自強號「英國貴婦EMU100」車廂改造而成。當你站在廟前時，腦海會自然出現那種熟悉的鐵道記憶－亮銀色的鋁製車體、復古流線外觀、藍黃橘相間的彩繪，但當你再向前一步，就是香火鼎盛的廟宇空間。

交通資訊

1.火車前往（最推薦）：若想最有感地前往這座車廂廟，那麼搭火車前往富岡站是最貼近鐵道文化的方式。搭乘區間車至富岡車站下車，從車站步行至土地公廟約10～12分鐘可達，沿途路面平坦，適合老人家、親子同行。步行路線會穿過社區與富岡基地周邊，可順便欣賞台鐵車輛進出基地的景象，是鐵道迷很喜歡的路線之一。

2.公車前往（從楊梅市區最方便）：可搭乘桃園客運或新竹客運至富岡站、富岡國小及富岡後站，下車後步行距離從4～12分鐘不等，依站點位置稍有不同。

3.自駕前往（導航最精準）：直接於導航輸入「自強號車廂土地公廟」或「富全街1號」，周邊道路寬敞，廟旁白線能短暫停車。

▲免費參觀，誠心參拜。

介紹

廟宇之所以誕生，是因為富岡基地擴建時，需要徵收附近的一座土地公廟，使得原本的土地公被迫搬家在外流浪多年。當時台鐵承諾，等基地工程完成後會再將祂請回，並用最適合的位置安置，但公家地不能蓋新廟，於是便發想出以廢棄自強號車廂打造寺廟的創意方案。

▲民國108年土地公終於回家安座，一切以最慎重且最具文化象徵意義的方式完成。

▲車廂內保留原本對坐式座椅作為休息區，左右還分別打造小型茶水與座椅空間，這裡不只是車廂廟，更是能讓旅客、在地居民短暫喘息的小天地。

▲車廂兩側皆有休息空間，正中央是供奉土地公的主壇。

▲如果不說是不是會以為真的在搭火車，內部的空間使用的是原有的座椅，休息區也成為大家拍照的景點。

▲牆上也掛有各式火車車廂的圖示介紹，如果有興趣也可以研究一下。

▲雖然EMU100多數已報廢或靜態保存，但這節車廂能轉型為廟宇，不僅延續了它的物理壽命，更升華了它的精神意義。

▲看著車身斑駁的歲月痕跡，彷彿能聽見當年它奔馳在縱貫線上的呼嘯聲。

心得感想

自強號車廂土地公廟，不只是全台唯一、極具特色的宗教景點，更是富岡居民與台鐵共同守護的文化記憶，來到楊梅富岡附近，不妨可以安排一下，當成順遊景點，轉個彎，進來富岡基地，跟這位住在自強號裡的土地公伯伯打聲招呼吧，祝大家旅途平安，有求必應！

自強號車廂土地公廟

地址： 桃園市楊梅區富全街1號

營業時間：06：00－19：00

