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Google評價2顆星依然排爆！士林夜市東山鴨頭　滷汁飽含焦糖香氣

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撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

熱鬧的士林夜市，聚集了數百攤小吃與各式餐飲店家，從經典台灣小吃到創意料理應有盡有，有一間店卻出現一個相當特別的現象，Google評價只有2分，卻幾乎每天大排長龍。這間話題性十足的小吃攤，就是位於基河路上的「高雄東山鴨頭」，評論區裡充斥著關於「等太久、態度冷淡、太甜」的抱怨，但無論網路上的炮火多麼猛烈，只要走到基河路與文林路的交叉口附近，永遠會看到這家攤位前排著長長的人龍。

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

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交通資訊
中正路是士林交通幹道，門口紅線禁止臨時停車，若開車前往建議將車輛停放在「百齡高中地下停車場」或「士林市場地下停車場」，再漫步過來採買，避免影響交通與受罰。大眾運輸最推薦搭乘台北捷運淡水信義線至 「士林站」，從1號出口步行約3－5分鐘即可抵達；也可搭乘經過「士林國中」或「捷運士林站」的公車，下車後沿著中正路往中山北路方向走。

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

環境
走近攤位，目光立刻會被檯面上堆積如山、呈現深邃焦糖色澤的食材給吸引。因為東山鴨頭的特色就是「先滷後炸」，這些食材在下鍋前，早就已經在秘製的甜滷汁中熬煮多時，每一塊都閃耀著麥芽糖般的油亮光澤。站在攤位前，那股混合著五香、八角、甘草、以及極度濃郁的焦糖香與油炸香氣，光聞就好香，喜歡啃骨頭的朋友可以點東山鴨頭或脖子，鴨翅也蠻多人點的。

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

現炸現做
客人點餐後，老闆會快速將食材放入油鍋炸熱，再撈起瀝油，整個過程節奏非常快，但排隊人潮依然不少，也正因為現炸現做，許多人願意耐心等待。每一份都是客人點好後才下鍋重新油炸逼出香氣與酥脆度，加上油鍋數量有限，因此等待是必然的，這也是Google評價低分的主要原因之一，但美味是值得等候的。

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

推薦美食

年糕

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲年糕炸過後外層酥脆，但有點偏硬，這是第一次買，以後應該不會再拿了。

豆干
這款就是我每次必買的噴汁豆干，豆干經過滷製後吸滿醬汁，再經過油炸，外層微酥，但內部仍保有濕潤口感，一口咬下，滷汁會直接爆出來，味道非常濃郁。

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

頂級甜不辣、鳥蛋、米血
甜不辣口感非常柔軟，越嚼越香，外層炸過後帶點微酥，但內部依然保持Q嫩；米血處理得宜，邊緣炸出了一層薄薄的脆殼，但中心部位依然保持著糯米的黏性與Q度；鳥蛋蛋白的部分因為油炸而收縮，變得非常有嚼勁，蛋黃則吸飽了滷汁的香氣。

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼高雄東山鴨頭。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

心得感想
這家店的口味，是非常純粹且重擊的「南部甜」，對於習慣北部清淡鹹香口味的人來說，這種幾乎像是在吃甜點的東山鴨頭，第一口可能覺得驚豔，吃到最後可能就會覺得過於甜膩。再加上夜市生意繁忙，老闆的臉色自然無法像高級餐廳那樣和顏悅色，排隊半小時更是家常便飯，這些都成了Google負評的來源，不過我經過時還是會買份豆干、甜不辣或米血來回味。

高雄東山鴨頭

地址：台北市士林區基河路3－1號
電話：02－28838349
營業時間：15：30－00：00／周六、日15：00－00：00（周三休息）

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