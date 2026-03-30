桃園「玩具總動員遊樂場」連假免費玩　還有顏料樂園、YOYO唱跳

▲桃園華泰名品城4月1日起推出「繽紛童樂派對」免費玩。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

桃園華泰名品城4月1日起驚喜推出「繽紛童樂派對」，於二、三期廣場打造雙主題空間，包含《Toy Story》主題遊樂場，以及巨型調色盤、彩色風車與大型油漆桶等互動裝置，期間加碼YOYO家族帶動唱跳，粉絲、親子族可別錯過。

▲▼三期廣場以「顏料世界」為概念，設置巨型擬真調色盤、彩色風車及油漆桶裝置。（圖／業者提供）



其中，三期廣場以「顏料世界」為概念，設置巨型擬真調色盤、彩色風車及油漆桶裝置，打造宛如走進畫布的沉浸式場景，民眾可進入裝置拍照互動，化身小小藝術家，感受充滿童趣的空間體驗。

▲「Gogoro玩樂總動員」主題展設置飛碟等大型裝置。（圖／業者提供）



二期廣場則於4月3日至4月6日推出「Gogoro玩樂總動員」主題展，由Gogoro攜手迪士尼皮克斯打造，以電影場景為靈感，設置飛碟與火箭等大型裝置，營造太空冒險氛圍；現場同時規劃巴斯光年、三眼怪、翠絲等角色拍照區，讓民眾盡情打卡。

▲現場同時規劃巴斯光年、三眼怪、翠絲等角色拍照區。（圖／業者提供）



此外，展區設有多項互動關卡，包含挑戰力十足的「拯救三眼怪」，透過彈跳救出困在4.5公尺巨型火箭中的三眼怪；「玩具大搜索」穿梭在披薩盒之間，尋找彈簧狗藏身之處，以及華泰限定的「書櫃接接樂」。完成任務可獲得主題購物袋、貼紙等周邊，並可參加扭蛋抽獎，有機會抽中聯名車款。

活動期間也安排舞台演出，4月3日至4月6日每日下午16:00至17:00，由YOYO家族輪番帶來唱跳互動並發送限量小禮；另於每日15:00起，民眾憑當日單筆消費滿2000元發票，可兌換合照券與哥哥姊姊們近距離合影。