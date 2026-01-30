國宴指定甜點！萬華夜市「飛碟燒」獨家模具烤出焦香脆邊

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

說到艋舺夜市，很多人第一時間會想到的是傳統小吃、老攤美食，卻很少人知道，在這片充滿歷史氣息的夜市裡，藏著一攤曾經連續12年成為國宴指定甜點、招待外賓的街頭點心，那就是「丸田飛碟燒」。飛碟燒的模樣看起來可愛又討喜，圓潤的外型、蓬鬆的餅皮，乍看像是車輪餅，又有點像雞蛋糕，但真正吃過之後才會發現，它的口感、內餡與整體完成度，其實自成一格，也難怪能夠從艋舺夜市一路走進國宴餐桌。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通資訊

►捷運：搭乘捷運龍山寺站（板南線），從1號出口步行約5－7分鐘即可抵達華西街夜市。

►公車：可搭乘至「龍山寺」或「華西街口」站，下車步行即達。

►開車：附近可利用龍山寺站地下停車場，夜市時段建議搭乘大眾運輸，避免塞車。

▲丸田飛碟燒位於廣州街上，華西街觀光夜市附近、廣州街中段的位置。

菜單

丸田飛碟燒的菜單並不像時下網美店那樣花俏複雜，它走的是經典致勝的路線，老闆深知，唯有將基本口味做到極致，才能禁得起時間的考驗，價格落在25到35元之間，也有提供多種電子支付方式，讓大家不用帶現金也可以輕鬆逛夜市。

料理過程

▲從開業到現在20幾年，老闆都是同一個人，每次來都見到老闆守在攤子裡，認真的製作飛碟燒。



▲不同於傳統紅豆餅、車輪餅的圓柱狀，它是飛碟形狀（UFO），邊緣多了一圈薄脆的餅皮，中間則是飽滿的蛋糕體。

使用的模具和工具也都是老闆特別開發，這樣也比較容易熟透，用麵糊迅速填滿烤盤的每一個凹槽，再加上一球球內餡，麵體在烤盤上不斷膨脹，整個飛碟燒幾乎要滿出來似的，再蓋上蓋子等候完成。

▲一球球的內餡像是在吃冰淇淋的感覺，內餡就是如此的飽滿。

▲幾乎每次經過都會去採買，這回也是累積幾次採買的照片才寫成文章，才會有這麼多不同的照片。

站在攤位前，看著老闆熟練地將麵糊倒入模具，那金黃色的麵糊在熱燙的銅板上滋滋作響，接著老闆豪邁地放入一大球芋泥或奶油餡，再蓋上另一半餅皮，整個過程行雲流水，極具療癒感。

▲一股單純、濃郁的「蛋糕香」會撲鼻而來，那種味道很純粹，沒有過多的人工香精味，就是雞蛋、麵粉與糖受熱後的反應，讓人瞬間回到童年。

因為是現點現做或是放在爐子上加熱，拿到手時絕對是熱騰騰的。雖然夜市人潮擁擠，大家只能站在路邊吃，但這種立食的隨興感，正是台灣夜市文化的精髓。一般的紅豆餅皮偏硬、偏脆，它的蛋糕體氣孔細緻，有點像高品質的海綿蛋糕，但又多了一份扎實感，特別是那個「飛碟邊」，薄薄的一圈烤得焦香酥脆，讓人捨不得剝掉。

口味

芋頭麻糬30元

選用的是高品質的芋頭，蒸煮到綿密鬆軟，再搗成泥，重點是，它保留了些微的芋頭顆粒感，不是那種完全泥狀的死甜餡料，濃郁的芋泥爆漿而出，緊接著是白色麻糬的Q彈勁道。

鮪魚起司35元

如果你不愛吃甜，或者想把它當作一份輕食晚餐，那麼可以試試鹹食口味的鮪魚起司，鮪魚餡拌入了洋蔥和黑胡椒來提味，還加入了玉米粒，外皮雖然是甜的，但內餡是鹹香的，這種鹹甜鹹甜的滋味，最讓人停不下來。

巧克力麻糬30元

這款是小朋友的最愛，熱熱吃的時候，巧克力呈現半融化的流心狀態，巧克力的苦甜與麻糬的清淡形成絕妙平衡，外層的蛋糕皮吸附了一點巧克力醬，變得像布朗尼一樣濕潤。

心得

丸田飛碟燒給人的感覺，就像萬華這個地方一樣：外表看似質樸、充滿歲月痕跡，但內在卻有著深厚的底蘊與堅持。證明了美味不需要昂貴的價格，也不需要五星級的裝潢，一顆30元的芋頭麻糬飛碟燒，就能帶來國宴級的享受，無論是為了朝聖「連續12年國宴指定」的名號而來，還是單純路過想吃點甜食，經過時不妨可以試試。

丸田飛碟燒

地址：台北市萬華區廣州街200號（100號攤）

營業時間：17：30－22：00

電話：0910－961689

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►退役自強號EMU100變土地公廟！隱身桃園富岡基地 鐵道迷必朝聖

►中壢傳承40年「火燒槓子頭」越嚼越香！堅持古法老麵發酵製作

►桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制 從水洗到厭氧處理都能品嘗