桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制　從水洗到厭氧處理都能品嘗

Viviyu小世界

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就走~

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者蘇相云

這間「 R.B.C COFFEE HEAD 咖啡專門店」就在青埔的永春路上，不是人來人往的市中心，前身以小小間的太空艙的科技感打響名號，現在第二階段蓋好的新店面就在原來的咖啡館旁邊，空間變成太空站更加前衛也更大，目前是預約制咖啡館，想要內用都需要先預約才能成行，沒預約經過也可以外帶來杯香醇好喝的咖啡醒醒腦。

交通資訊
位置就在洽溪公園對面，如果是騎車或開車前往都可以繞洽溪公園尋找公有停車格可以停放。
開車／騎車前往：店家周邊有少量的路邊停車空間，或建議停放至附近的收費停車場，步行約3分鐘即可抵達。
高鐵桃園站：搭至桃園高鐵站後，再轉Youbike或計程車。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲由於這裡採完全預約制，因此不會有排隊人潮堵塞門口，前往時不用擔心喧鬧與擁擠，是全程非常舒適的咖啡體驗。

用餐環境
天花板採圓弧形半透明結構，光線從外部溫柔灑落，整個空間沒有強烈對比的陰影，而是被平均柔化成淡奶油色，這種光線讓人放鬆，眼睛舒服，氣氛像是冬日早晨剛醒的溫暖柔光。白色圓桌、藝術燈具、透明紅椅子、復古地毯，混搭卻和諧，在這裡喝咖啡不像在咖啡館，更像在設計師家作客，就像是小包廂的感覺，也是我最喜歡的一區座位。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲整個空間的主體是一個巨大的半圓拱形結構，走進裡面時可以見到這充滿科技感的內用環境。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲屋頂與牆面採用了特殊的透光材質，這種設計讓室內的光線全天候都保持著一種漫射、柔和且均勻的質地，像是放大版的太空站。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲在空間正中央的，是一座長型的亮面不銹鋼吧台，它冷冽、理性、線條極度銳利，與頭頂柔和的圓拱形成強烈對比。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲咖啡師就像是在實驗室裡操作精密儀器的科學家，所有的沖煮過程一覽無遺。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲來到這裡必喝的咖啡系列，可以透過聞豆瓶先聞聞喜歡的味道，也可以挑選之後喜歡直接買咖啡豆回家沖泡。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲店家提供了多款世界級莊園的豆子，藝伎品種的選擇，咖啡豆從水洗到特殊的厭氧處理法，都能在這裡喝到。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲如果想聞聞磨好的咖啡粉也沒問題，店內都有設計可以方便拿取，這些都是店家自己烘焙，如果想喝得獎豆也可以詢問店家。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲在這裡還有相關的周邊商品，像是這T恤上方就印上咖啡腦的字樣，穿這件走進咖啡館，應該大家都知道你很愛咖啡吧。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲選在剛開門營業就到，我們得以拍了空景，後來陸續有訂位的客人來了。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲看到這個熟悉的洗手間，其實這裡和原來的咖啡館共用同一座廁所，裡面營造出的氛圍也很舒服。

菜單

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲在這裡可以見到各式各樣的咖啡豆，可以見到有不同的口味與烘焙方式，如果不知道如何挑選也可以請咖啡師幫忙推薦。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲主要是以供應咖啡系列為主，也有特別的特調咖啡系列，來到這裡大家必點的還有提拉米蘇，是從創始店就很受歡迎的品項。

推薦美食
甜點品項不多，但每一款都是為了搭配咖啡而生，口味偏向成熟、濃郁，例如加入酒類的提拉米蘇，R.B.C的菜單設計非常有意思，它不像一般咖啡廳急著把所有品項塞給你，而是像一份實驗報告自由挑選組合。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

藝伎美人（蜜香、果香、果汁感、東方美人）220元

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲藝伎的花果香氣在這裡展現，微微紅茶香與果汁感的味道，很香。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

特製精選單品豆FLAT White 240元

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲奶泡細緻還搭配了美美的拉花，讓喝咖啡的心情都變好了，中段有單品豆清爽酸質，喝起來不厚重，屬於乾淨系Flat White。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

花茶冷萃咖啡（酒香、荔枝、桂花烏龍、茶凍）220元
有種像是在喝一杯無酒精的調酒般，高腳玻璃杯中呈現漂亮的琥珀色漸層，頂部有一層綿密的泡沫，視覺上清涼透亮，充滿夏日氣息，喝的時候使用吸管吸允著茶凍的口感很特別。既像茶，又像果汁，還有咖啡的醇厚，酸、甜、香三者平衡極佳，非常適合喜歡喝花式咖啡的朋友。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

大人的提拉米蘇（蘭姆酒）260元
灑滿了深黑色的可可粉，像是一塊岩石藝術品，一入口就能感受到它與一般甜點店最大不同處，酒香夠、奶香細、甜度低、質地綿，頂層的可可粉帶有明顯的苦味，剛好中和了內餡的甜，酒味相當明顯，店家下酒毫不手軟。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

心得感想
安靜的白色空間、金屬桌面反射著自然光、咖啡師沖煮時的節奏、杯盤輕觸的聲音，都讓人沉浸在其中，在這裡喝精品咖啡，是一種儀式感，這是一間大人系、美學系、極簡系的咖啡館，如果本身喜歡咖啡、有研究咖啡豆風味、或喜歡設計空間，應該會喜歡這間青埔的R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店。

▲▼桃園中壢預約制太空站咖啡館「R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店」，品味自烘單品與大人系甜點。（圖／部落客VIVIYU提供）

R.B.C COFFEE HEAD咖啡專門店

地址：桃園市中壢區永春路173號
電話：03－2870355
營業時間：09：30～18：00（周三公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

