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屏東南國生活節3亮點搶先看！巨型怪獸氣偶必拍　逛百攤市集

▲▼屏東南國國際生活節。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東南國國際生活節將有4隻怪獸大型氣偶裝置。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東最期待的春季盛事「2026南國國際生活節」將於4月10至12日及4月17至19日，連續兩周五六日在「恆春古城-北門草地」熱鬧舉行。今年活動首度升級為「國際」規模，除了免費進場，更集結超過36組國內外樂團、百攤市集與全新打卡角色，邀請旅人在山海之間感受最鬆弛的南國節奏。

▲▼屏東南國國際生活節。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東南國國際生活節大型氣偶設置示意圖。

亮點一：6大怪獸主視覺、4隻怪獸氣偶實體化
今年南國國際生活節主視覺除了既有的「洋蔥阿和」、「火龍果小北」、「磚窯阿窯」與「牧場草草」，更新增兩位新夥伴，包括象徵恆春夜空的南十字星的「醺仔」，以及來自新落成的「出火地質公園」，代表恆春熱情的生命力的「作伙」，現場將設置四隻怪獸的大型氣偶裝置，供遊客打卡拍照。

▲▼屏東南國國際生活節。（圖／屏東縣政府提供）

▲今年有36組海內外陣容演出。

亮點二：36組國內外陣容　大馬才子「菲道爾」首登恆春
今年音樂卡司大幅升級，橫跨澳洲、英國、韓國、日本、馬來西亞、澳門及泰國等七國演出者。包含以《阿拉斯加海灣》創下9.5億點播的馬來西亞創作才子菲道爾、睽違16年來台的雙人組合Soler，以及泰國樂團YONLAPA、日本Hammer Head Shark，還有 麋先生 MIXER、怕胖團、白安、芒果醬、Who Cares胡凱兒、JOYCE就以斯等高人氣陣容將輪番上陣。

除了主舞台音樂，現場活動還包括百攤特色市集與工作坊DIY、街頭藝人演出與馬戲團遊街，以及親子互動區，適合全家同樂。

▲▼屏東南國國際生活節。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東南國國際生活節從早到晚都有看點。

亮點三：雙周主題限定
兩周活動分別規劃不同旅遊深度，第一周以「半島夢遊」為主題， 概念為「夢遊南國」，主打白天漫遊老街美食，夜晚在燈光與音樂中感受微醺氛圍。第二周則規劃「南國讀旅」， 靈感來自「閱讀南國」，以慢旅行方式帶領旅人探索生活風格與地方文化故事。

此外，今年活動推出9條深度主題遊程，包含淨灘跑咖、SUP體驗、兩天一夜騎旅及戀愛巴士，並特別與高鐵假期合作推出套票，前200位報名者可獲得市集優惠餐券。此外，為響應永續環保，現場全面禁止使用一次性餐具，並提供重複使用餐具租借。

關鍵字： 屏東旅遊 南國國際生活節

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李洪基又在玩翻譯XD

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