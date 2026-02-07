ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

永和智光黃昏市場實在是便宜好吃又好逛的超猛市場！之前來這都是為了買蔥油餅而來，還真沒好好逛過，這次特地去踩點吃小吃，很多攤都很厲害，尤其是這家「虱目旗魚丸」，一周只有一天在這裡擺攤，現做現煮魚丸胖嘟嘟的，比一般魚丸要大顆很多，使用茄萣興達港的虱目魚＋旗魚製作，味道濃郁口感Q彈，雖然味道重了點，但是吃起來實在過癮！

位置
從地圖上看是在大勇街市場內，從黃昏市場入口走進來有點距離，每周只有周五在這裡擺攤，會注意到這家是因為現做魚丸，拿到手上還是熱呼呼、剛煮好的，還可以現吃。

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

品項
除了虱目旗魚丸外還有賣花枝丸，一斤100元算是蠻便宜的，算一算有十幾顆，老闆娘還切了一顆請我們試吃，認真覺得好吃才買。

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

口感
虱目魚的味道本來就很重，對有些人來說可能會有點腥，不過我本來就喜歡吃虱目魚丸，所以覺得味道是鮮甜不是腥！魚丸的口感蠻彈的，本身調味就夠，剛買到手就忍不住一直用竹籤插來吃，帶回家不論是煮湯或是用烤的、炸的都非常好吃，吃起來還有脆脆的口感，看了一下應該是裡面有加洋蔥，所以還帶著點甜味。

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼智光黃昏市場虱目旗魚丸。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

智光黃昏市場 虱目旗魚丸

地址：新北市永和區大勇街29巷9號前
營業時間：每周五下午

