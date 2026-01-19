ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
壽豐車站旁爆紅甜點！濃郁榴槤千層真材實料　抹茶芭樂意外合拍

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼花蓮壽豐車站美食「常紅蛋糕Redever cake」，極度濃郁榴槤千層。

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

之前提到壽豐想到的美食就是柴燒甘蔗冰，不過營業時間有季節性，還不是每次都能吃到，這次總算是發現新的代表美食了！「常紅蛋糕Redever cake」是新開幕不久的甜點蛋糕店，在壽豐這個小鎮上算是很特別的存在，因為咖啡廳不多，那麼網美的咖啡廳更是沒看過，就連平日造訪生意都好得不得了還要候位，甜點用料實在，尤其是榴槤千層更是必點，榴槤味道非常濃郁，加上薄透的千層外皮，在其他地方也很難吃得到！

▲位在壽豐車站附近，開車來的話可以停在壽豐車站前停車場，步行到蛋糕店只要兩三分鐘就到。

環境
店內的空間寬敞舒適，木質裝潢溫暖色調，還有很多綠色植栽點綴，座位不多，有舒適的沙發區，客滿時很多客人會直接外帶，接連遇到好幾個客人一次就外帶五六個蛋糕走，生意真的很不錯！

▲客滿的時候工作人員會安排座位，內用外帶都要排隊點餐，內用的話點餐後餐點會送到桌上。

品項
店內有多款蛋糕以及麵包，還有最近很紅的生乳甜甜圈，蛋糕的扎扎實實的份量很大一塊，每一款看起來都很好吃，而且口味很特別，還有芭樂口味的蛋糕。

▲另外還有多款咖啡以及無咖啡因飲料。

熱美式

▲熱美式喝起來不會太苦澀，也不會太酸，非常順口，搭配蛋糕剛剛好，下午喝一杯整個精神大好！

抹茶芭樂
抹茶蛋糕吃過不少，但是抹茶與芭樂的搭配還真沒看過，還放上半顆草莓點綴，增加酸甜度。蛋糕體部分是抹茶口味，夾層部分像布丁的地方吃起來是芭樂口味，抹茶味道稍微淡一些，吃起來一點都不違和。

榴槤千層
外型跟味道很有個性的榴槤千層，通常看到榴槤口味甜點的都是偏黃色的，這裡偏偏要做成黑色千層，不喜歡的一定會厭惡到不行，榴槤味真的超重，而且他們家的榴槤味是很自然的，就是榴槤本人加進千層蛋糕裡，不是那種調味怪怪的榴槤味，味道非常濃郁，搭配薄透的千層皮以及滑嫩的奶油內餡，喜歡榴槤的人真的會愛死。

心得
「常紅蛋糕Redever cake」一開幕就爆紅還真不是沒有原因的，不論是環境或者是甜點的豐富度，都是在花蓮少見的，大家來到花蓮旅遊經過壽豐可以順道來這吃個甜點喝咖啡，或者外帶幾個麵包在車上吃也很不錯！

常紅蛋糕Redever cake

地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段84號
電話： 03－8655777
營業時間：11：00～19：00

