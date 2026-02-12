ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台幣28元起！熊本車站旁觀光客友善迴轉壽司　Tabelog有3.52高分

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

熊本壽司推薦這家熊本車站旁的平價迴轉壽司「廻る寿司めっけもん Mekkemon Sushi」，迴轉壽司一盤只要日圓140（約新台幣28元）起，使用平板點餐有中文介面，平價新鮮又好吃，對觀光客相當友善。生意很好，營業時間總是大排長龍，建議早點來抽號碼牌候位。

位置
廻る寿司めっけもん本店位在鹿兒島，分店中就屬熊本這家評價最好。熊本店位在「AMU PLAZA 熊本」六樓，熊本車站走過來僅有110公尺。

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

營業時間
分成午餐、晚餐兩段餐期，用餐時段門口總是大排長龍，我這次是平日晚餐時段5點左右就抵達，店內已近乎客滿。好在還有剩餘幾席吧台座位，加上是一個人用餐的關係，沒有抽號碼牌候位，馬上就被安排入座。

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
內用環境跟多數日本迴轉壽司店差不多，每位店員都很有活力，在出新菜時還會廣播，不少人都是直接拿迴轉餐檯上的壽司，可見品質相當穩定。

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲如果使用平板點餐的話，每貫壽司都是現點現捏，所以醋飯口感蠻棒的。

菜單

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲迴轉壽司價位日圓140起，整體來說走的是平價路線，但品質與新鮮度一點都不馬虎。

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲看不懂日文菜單也沒關係，平板上可以選擇繁體中文。不要加芥末、飯少等需求，也能客製化點選。

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲比較特別的是，茶杯會在迴轉台下層跟著轉，並非直接放在座位前的架子上。

餐點

高菜明太子手捲－308日圓（約新台幣62元）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲明太子、高菜都是很能代表九州的特色食材，雖然兩者都是新鮮的，但組合在一起的鹹度有點高，用料太實在反而變得太鹹了。

生蝦－363日圓（約新台幣73元）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲363日圓的餐點會用熊本熊盤子裝，據說不少人會為了熊本熊點餐。

天然鬚赤蝦－308日圓（約新台幣62元）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲這天點的兩種蝦壽司都很好吃，呈現著不同的甜度與脆度，皆是值得推薦的美味。

槍烏賊－253日圓（約新台幣51元）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲槍烏賊切得蠻厚的，軟黏口感不會難以咀嚼。

鮪魚－253日圓（約新台幣51元）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲鮪魚非常強大，點了基本盤鮪魚赤身後，馬上加點一份人氣很高的鮪魚三貫，雖然價格較高，但真的超級好吃。

鮪魚三貫－1,089日圓（約新台幣220元）

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

▲鮪魚三貫光從油花的色澤，就能想像滋味有多肥美了吧！尤其是鮪魚大腹那迷人的油香、近乎入口即化的口感，完美詮釋什麼叫齒頰留香。

心得
廻る寿司めっけもん熊本店在日本美食網站Tabelog上，擁有3.52高分，是熊本車站附近評價最高的平價迴轉壽司店，吃過一次就能明白是為什麼，美味度確實讓人驚艷。可以使用有中文介面的平板點餐更是一大加分，即使看不懂日文的人，也能輕鬆品嚐好吃的壽司！

▲▼廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店。（圖／部落客周花花授權提供）

廻る寿司めっけもん アミュプラザくまもと店

地址：日本〒860-0047 Kumamoto, Nishi Ward, Kasuga, 3 Chome−15−26 アミュプラザくまもと 6 階
營業時間：11：00－14：30、17：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
