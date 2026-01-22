熱情老闆超愛台灣！鹿兒島評價第一炸豬排　粉嫩切面誘人

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花

鹿兒島天文館美食、鹿兒島豬排強力推薦這家「味之豬排丸一 （味のとんかつ 丸一）」，日本美食網站Tabelog分數高達3.68分，多次入選全日本炸豬排百名店，是鹿兒島Tabelog評價最高的豬排店，老闆非常喜歡台灣人，完全能感受到整間店的熱情，當然炸豬排非常好吃推薦指數五顆星！

位置＆交通

「味之豬排丸一」位在鹿兒島市區，隱身於商辦大樓地下一樓，從鹿兒島市營電車「高見馬場」站下車，約步行2分鐘即可抵達，要從JR「鹿兒島中央」站走過來也可以，東口出來後約步行1.2公里，18分鐘左右可到。

▲近天文館通商店街，離鹿兒島中央車站也不遠。

介紹

味之豬排丸一在日本美食網站Tabelog上擁有3.68高分，是目前鹿兒島市評價最好的炸豬排店，多次入選全日本炸豬排百名店，在炸豬排的超級戰區鹿兒島更屬難得，生意好到店內總是座無虛席。我是平日中午13：30左右抵達，前面僅有一位客人候位，大約等個5分鐘店家收拾完桌面後即順利入座。

▲店面座位有桌椅區、需要脫鞋的榻榻米區，我是一人單獨用餐，所以被安排在吧台前的面廚房座位區。

老闆與台灣的深厚情緣

我會這麼喜歡且推薦這間，除了豬排真的很好吃外，更大的原因是老闆超愛台灣人，老闆知道我是台灣人後，整間店都變得非常熱情，一直跟我說他很喜歡台灣，也去過兩次台灣，接著拿出珍藏的報紙與我分享，原來之前曾參加過日本美食展。餐點上桌後，看到我有點不知道從何吃起，便從廚房走出來教學，親自告訴我豬排要怎麼吃才最好吃，可愛到讓人心裡好暖。

菜單

如果需要中文菜單可以禮貌向店家索取，中午11：30～14：00有商業午餐，里肌豬排、腰內肉豬排兩種都是1,750日圓，換成台幣約350元，就能吃到大份量鹿兒島黑豬肉炸豬排，價格真的是非常划算，其他時段的定食也不算貴，想吃海鮮的人可以點盛合定食系列，飲料酒水菜單一並附上給大家參考。

▲門口擺有食物模型可參考，如果日文不好，不會點餐的話，可以先拍照下來，點餐時出示圖片也行。

▲商業午餐的豬排就是這兩種。

里肌炸豬排1750日圓（約台幣350元）

定食份量非常實在，光是炸豬排本身就又厚又大塊，還會附上一大碗白飯、味噌湯、漬物小菜，和滿滿的高麗菜絲，是男生都會吃很飽的大份量。細看會發現，我點的里肌炸豬排，左邊多了兩塊，讓形狀看起來沒那麼完整，原來又是老闆額外贈送的，好客到我都有點不好意思，此行用餐是我獨旅時自行安排的其中一餐，並不是工作採訪。

▲這裡的特色是炸衣顏色比較深，並不是炸太焦，或油沒換的關係。

▲口感鮮嫩多汁、滋味鮮甜無比，完全不帶任何腥臊味，鹿兒島黑豬肉的品質完全沒話說。

▲瞧瞧這切面的粉紅色澤，光看就能想像有多好吃。

美味公式

吃完一塊後，老闆走出來教我應該怎麼吃，首先必須搭配黃芥末，再淋上滿滿的醬汁，最後將黃檸檬擠上去，原本單吃原味就覺得很好吃了，沒想到這樣的搭配直接把美味度向上提升好幾個層次，尤其是起到畫龍點睛效果的黃檸檬，組合出讓人驚艷無比的風味。

▲結完帳離開前，詢問老闆可不可以幫他拍張照，感謝老闆爽快的答應了。

用餐心得

用餐期間，老闆不停跟我說，他很喜歡台灣、很喜歡台灣人，這份熱情讓人在異國的我深受感動，謝謝老闆這麼喜歡台灣。打這篇文章當下的我，仍住宿在鹿兒島的飯店，就迫不及待想要分享「味之豬排丸一」，一間我心中鹿兒島必吃美食，推薦給未來計畫前往鹿兒島旅行的旅人，這麼好吃又台灣友善、熱愛台灣的老闆，我們肯定是要大力支持！

味のとんかつ 丸一（味之豬排丸一）

地址：鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビルB1F

電話：099－226－3351

營業時間：11：30～14：00、17：30～20：00、周六11：30～14：00（周日公休）

