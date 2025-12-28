搭虎航直飛宮崎「憑機票送3000日圓」　租車、買伴手禮都能用

▲搭台灣虎航直飛宮崎的航班，憑機票可以免費領3000日圓。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣虎航2024年11月開飛「台北－宮崎」後，為旅客到九州旅遊提供更多玩法。宮崎機場為了迎接更多台灣旅客造訪，即日起至明年2月28日為止，凡搭乘虎航直飛宮崎班機，憑機票就送3000日圓優惠券。

台灣虎航目前在九州就有福岡、佐賀、大分和宮崎4個航點，讓旅客想玩北九州、南九州或從玩九州一圈，安排不同點進出都很方便。

▲宮崎機場贈送旅客的3000日圓優惠券。（圖／翻攝自Visit Miyazaki（周遊宮崎）臉書專頁）

宮崎機場為了迎接國際旅客，推出凡是搭乘台灣虎航「台北（桃園）－宮崎」的直飛班機，就可以獲得3000日圓優惠券，旅客可以憑紙本或電子機票以及護照，在機場的旅客服務中心領取。

▲宮崎代表景點之一「高千穗峽」。（圖／部落客周花花提供）

優惠券適用於機場內的指定店舖消費使用，包括便利商店和伴手禮店，同時也可用於在機場租車折抵，適用於豐田租賃宮崎株式會社、JNet租車宮崎株式會社宮崎機場店、歐力士租車宮崎機場鳳凰店。

同時，宮崎機場為了方便國際旅客，現在配合國際航班推出宮崎機場至宮崎車站的「AirportLiner」，方便旅客來往於機場與市區，巴士也提供多語言與多元支付方式。

▲台灣虎航陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，台灣虎航近日開航「台南－熊本」航線，方便台日商務、觀光交流。台南市政府更宣布，從明年1月1日起，台南民眾持市民卡或身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市指定景點，即可享有台南人專屬門票優惠，是全台首創。

台南市政府表示，過去台日觀光互惠多限於交通套票，這次是首度嘗試由城市對城市洽談，直接提供給專屬對方市民的景點優惠，而透過這項創新的互惠措施，不僅讓台南市民在赴日旅行時能享有專屬於台南人的小確幸，更將傳統以官方交流為主的城市外交，進一步擴增成「市民外交」。

▲別府地獄蒸し工房鉄輪。（圖／記者蔡玟君攝）

此次優惠包括日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市開放共28個景點，包括知名的秋芳洞、別府地獄蒸工房鐵輪等，提供台南市民專屬門票優惠，景點名稱與優惠內容可透過官方公告網站（https://reurl.cc/7bbe8d）為準。特別提醒的是，台南民眾需出示市民卡或身分證正本，不接受電子檔照片或影印本，亦不接受其他替代證件，否則這些景點將有權拒絕給予優惠。

而台南市政府也開放參加本計畫日本友誼市民門票優惠，景點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區。