ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

搭虎航直飛宮崎「憑機票送3000日圓」　租車、買伴手禮都能用

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲搭台灣虎航直飛宮崎的航班，憑機票可以免費領3000日圓。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣虎航2024年11月開飛「台北－宮崎」後，為旅客到九州旅遊提供更多玩法。宮崎機場為了迎接更多台灣旅客造訪，即日起至明年2月28日為止，凡搭乘虎航直飛宮崎班機，憑機票就送3000日圓優惠券。

台灣虎航目前在九州就有福岡、佐賀、大分和宮崎4個航點，讓旅客想玩北九州、南九州或從玩九州一圈，安排不同點進出都很方便。

▲▼搭台灣虎航直飛宮崎就可以免費拿3000日圓折價券。（圖／翻攝自Visit Miyazaki（周遊宮崎）臉書專頁）

▲宮崎機場贈送旅客的3000日圓優惠券。（圖／翻攝自Visit Miyazaki（周遊宮崎）臉書專頁

宮崎機場為了迎接國際旅客，推出凡是搭乘台灣虎航「台北（桃園）－宮崎」的直飛班機，就可以獲得3000日圓優惠券，旅客可以憑紙本或電子機票以及護照，在機場的旅客服務中心領取。

▲▼超美宮崎秘境「高千穗峽」推薦！自由行交通攻略跟團一日遊行程規劃划船預約。（圖／部落客周花花提供）

▲宮崎代表景點之一「高千穗峽」。（圖／部落客周花花提供

優惠券適用於機場內的指定店舖消費使用，包括便利商店和伴手禮店，同時也可用於在機場租車折抵，適用於豐田租賃宮崎株式會社、JNet租車宮崎株式會社宮崎機場店、歐力士租車宮崎機場鳳凰店。

同時，宮崎機場為了方便國際旅客，現在配合國際航班推出宮崎機場至宮崎車站的「AirportLiner」，方便旅客來往於機場與市區，巴士也提供多語言與多元支付方式。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，台灣虎航近日開航「台南－熊本」航線，方便台日商務、觀光交流。台南市政府更宣布，從明年1月1日起，台南民眾持市民卡或身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市指定景點，即可享有台南人專屬門票優惠，是全台首創。

台南市政府表示，過去台日觀光互惠多限於交通套票，這次是首度嘗試由城市對城市洽談，直接提供給專屬對方市民的景點優惠，而透過這項創新的互惠措施，不僅讓台南市民在赴日旅行時能享有專屬於台南人的小確幸，更將傳統以官方交流為主的城市外交，進一步擴增成「市民外交」。

▲▼別府地獄料理,地獄蒸,地獄蒸し工房鉄輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲別府地獄蒸し工房鉄輪。（圖／記者蔡玟君攝）

此次優惠包括日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市開放共28個景點，包括知名的秋芳洞、別府地獄蒸工房鐵輪等，提供台南市民專屬門票優惠，景點名稱與優惠內容可透過官方公告網站（https://reurl.cc/7bbe8d）為準。特別提醒的是，台南民眾需出示市民卡或身分證正本，不接受電子檔照片或影印本，亦不接受其他替代證件，否則這些景點將有權拒絕給予優惠。

而台南市政府也開放參加本計畫日本友誼市民門票優惠，景點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南市立博物館、山上花園水道博物館以及虎頭埤風景區。

關鍵字： 日本旅遊 台灣虎航 宮崎旅遊 九州旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【你昨天有喝齁】屏東福安宮乳牛汪「阿炮」睡到成為知名地標XD

推薦閱讀

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

恆春隱藏看海角落！撿海漂垃圾換咖啡

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366