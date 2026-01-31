ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
一張百元鈔就能點滿整桌！嘉義無名小吃滷肉飯＋雞湯只要50

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

嘉義宵夜推薦來吃這家「25元大飯店」，開賣超過40年，沒有招牌、沒有店名的小吃，因為以前賣的餐點大多只要15元，所以就直接叫做嘉義15元大飯店，後來餐點漲價到20元、25元，所以改叫「25元大飯店」，目前傳到第三代，叫上一桌來吃也不會心疼荷包，絕對是超平價嘉義佛心大飯店。

位置

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲鄰近嘉義火車站以及文化路夜市，店面完全沒有招牌，門口停滿整排機車。

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

環境
用餐環境乾淨整齊，以方桌及圓桌為主，下課時間也會看到有學生、三五好友一起來吃晚餐，這價錢絕對是學生以及小資族的愛店。

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲早期都是靠著口耳相傳，最早從7元開始賣起，後來隨著物價調整到現在25元。

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲這裡有外帶區可以直接點，內用則是進去直接講要點什麼就好。

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲菜單價錢請依店家現場為主，餐點除了滷肉飯之外，其他通通都是湯品，光是熱湯就多達8種選擇。

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

店家隨時準備好要出餐，我點餐完坐下來沒多久，點的餐點就全部上桌，完全不會拖泥帶水，超有效率。而且我發現店家的記憶力也很好，後面陸陸續續來了客人，店家不僅出餐快而且都能準確端上桌，趕時間來吃的話，完全可以快速吃完一餐沒問題。

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲來到這裡幾乎每桌的點法都是滷肉飯加一碗湯，加燙青菜或皮蛋豆腐，簡簡單單解決一餐。

餐點

滷肉飯

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲這裡滷肉飯對我來說就是肉燥飯，基本上滷汁不會太重鹹，很下飯，這價錢就不用跟手切滷肉飯來比了。

燙青菜

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲好像要看當天有什麼青菜就出什麼，不見得每天都會有固定青菜。

香菇雞湯

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲雞湯喝起來不會太淡，算是好喝的熱湯，裡面還有一隻棒棒腿，因為不是很大支的雞腿，所以我直接叫棒棒腿，雞腿也很入味軟嫩很佛心了。

▲▼25元大飯店。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

心得
網路評價好壞都有，蠻多人說份量太少，但對於我是專門來到嘉義吃小吃的人而言就覺得還好，因為還有其他嘉義美食要吃，不可否認這價錢不論在台灣哪個地方都算很便宜！

25元大飯店

地址：嘉義市西區民生北路179號
電話：05－2253991
營業時間：10：00－20：00

關鍵字： 25元大飯店 嘉義美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

